«Золотой запас» вновь встретился с инвесторами

В пятницу, 29 ноября, в зале уфимского Дома культуры «УЗЭМИК» прошло собрание, на которой в формате Конференции встретились руководитель ООО «Золотой запас» Ильдар Суюшев и частные инвесторы, а также приглашенные эксперты: Антон Васильев – член Ассоциации арбитражных управляющих «Евросиб» и Александр Баталов - эксперт по экономической безопасности и антикризисному управлению.

Основной темой разговора стали перспективы и возможности при банкротстве компаний-заемщиков. Именно такая тема и была заявлена организаторами «Банкротство. Перспективы и возможности».

СТОРОННИКОВ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СТАЛО БОЛЬШЕ

Для начала напомним, что речь идет о краудфандинговой платформе «Золотой запас», заимодатели которой ранее обратились с коллективным заявлением в МВД России. В настоящий момент пострадавшими себя называют более 4 тысяч человек, которые не могут вернуть свои деньги.

Как отметил руководитель компании «Золотой запас» Ильдар Суюшев, компании-заемщики, привлекавшие средства частных инвесторов, в настоящий момент стараются выполнять свои обязательства, и ни в коем случае не отказываются от выплат. Но в данный момент это становится тяжелее в связи с большим количеством исковых заявлений, так как на основании решений судов приставы могут блокировать расчетные счета, а теперь еще и заявления о банкротстве появились.

В этой связи стало очевидной необходимостью проинструктировать и проконсультировать инвесторов-заимодавцев. Проблема усугубляется тем, что большая часть из них пред-пенсионного и пенсионного возраста, которым сейчас как никогда необходима юридическая помощь.

В то же время представитель инвестиционной площадки пояснил, что не случайно подобрана дата проведения именно 29 ноября 2019 года.

- Нам было необходимо понять действительно ли все настроены негативно и отчаялись или все же заимодавцы желают конструктивных способов решений, - рассказывает Ильдар Суюшев. – Итоги этого дня наглядно показали, что сторонников конструктивного решения ситуации гораздо больше. Мы, в свою очередь, очень активно ведем информационно-консультативную работу с инвесторами. Мы ежедневно мониторим заемщиков на предмет изменений в системе Арбитражных судов и готовы проинформировать заимодавцев.

БАНКРОТСТВО – ЭТО НЕ ПРИГОВОР

В позитивный сценарий развития событий верят и привлеченные эксперты. На самом деле объявлять войну и сражаться в судах – это самый худший сценарий из возможных. С этим согласились даже те гости, которые были настроены очень пессимистично.

Имеющий большой опыт ведения банкротных дел Антон Васильев, в свою очередь, подробно рассказал присутствующим о самой процедуре банкротства, которая может предстоять. Он наглядно расписал, какие этапы бывают, как производятся расчеты с кредиторами, в какие сроки и каким образом подавать заявления в реестр кредиторов, чтобы пострадавшим не остаться в стороне. В частности, эксперт сообщил, что первым этапом процедуры банкротства является наблюдение. На данном этапе производится анализ деятельности организации (дебет, кредит, основные средства и тд), по завершению которого составляет отчет. И с момента вынесения определения о введении данной процедуры необходимо в течении 30-ти дней подать заявление «о включении в реестр требования кредиторов». Так как после завершения процедуры «наблюдения» арбитражный управляющий производит расчеты с теми кредиторами, которые вошли в данный реестр.

Процесс, конечно, сложный и не сказать, что быстрый. В массовом сознании почему-то сложилось негативное представление о банкротстве. При этом основная задача процедуры, в первую очередь, финансовое оздоровление заемщика, восстановление платежеспособности организации и погашение задолженности в соответствии с графиком выплат. Поэтому посыпать голову пеплом кредиторам не стоит, все делается только для их блага.

Эксперт по антикризисному управлению Александр Баталов, в свою очередь, также отметил очень важные моменты в делах, проходящие в арбитражном суде. Так он отметил очень важным моментом, что банкротное производство очень своеобразная и узкая специализация и важно, чтобы интересы кредиторов были представлены грамотно и без промашек. Эксперт рекомендовал обязательно обращаться к юристам, которые специализируются на банкротных делах. Он пояснил, что в арбитражном суде помещения небольших размеров и едва вмещает людей в количестве 10 человек. И при массовом обращении самостоятельными заявлениями судебные процессы могут быть усложнены в связи невозможностью рассмотрения в таком количестве людей.

Чтобы приободрить пришедших, Ильдар Суюшев, руководящий площадкой с мая этого года, рассказал, что заседания рабочей группы проводятся регулярно. Точно так же постоянно организуются и приемы граждан, на котором специалисты отвечают абсолютно на все вопросы кредиторов и информируют о шагах, которые предпринимаются сейчас для ликвидации долга.

Помимо прочего, юристы «Золотого запаса» сами проводят бесплатную консультацию. Ильдар Суюшев подчеркивает, что они действуют именно в интересах заимодателей. Так, например, основной рекомендацией юристов является подача судебного иска.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

В то же время, принимая точку зрения частных инвесторов, компания придерживается политики информационной открытости: офисы «Золотого запаса» работают в обычном режиме, новости о выполнении обязательств тем или иным заёмщиком оперативно публикуются в социальных сетях и на официальном сайте компании, да и подобные встречи с участниками проекта становятся традиционными.

- Мы готовы и дальше продолжать встречаться с нашими инвесторами и информировать их по всем текущим вопросам, в том числе и о том, что происходит в рамках банкротных процедур, - подтвердил Ильдар Суюшев.

Другими словами, прятаться и закрываться от заимодателей никто не собирается. Точно так же, как играть втемную. Все прозрачно и обо всех шагах кредиторы будут информированы. Более того, представители платформы всегда доступны по телефону и готовы отвечать на любой вопрос. Ситуация получилась сложной и неприятной, но абсолютно все стороны заинтересованы найти из нее выход. И это необходимо делать сообща. Иным способом ничего попросту не получится, а лишь только приведет к новым и еще более серьезным проблемам.

Такие слова получили одобрение у пришедших на встречу. Также показалось, что пострадавшие люди немного успокоились. Понятно, что до завершения истории еще очень далеко и эмоции, порой резкие, никуда не денутся. Но, по словам большинства участников, для них было полезным участие на подобной встрече, и они остались довольны тем, что о них заботятся и не оставляют без внимания.