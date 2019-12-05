У кого-то даже «кошачий СПИД»: уфимка победила рак и живет теперь с сотней старых и больных животных

128 кошек и собак, крошечных котят и озорных кутят, а еще огромный двухэтажный дом, в котором все эти животные, безнадежно больные, изувеченные жестокими людьми, брошенные умирать своими хозяевами, - вот чем живет 40-летняя уфимка Альбина Асадуллина. По жизненным перипетиям этой маленькой хрупкой женщины можно писать романы: два брака и две дочери, работа в школе и не сложившаяся из-за травмы спортивная карьера, собственный прибыльный бизнес и победа над смертельно опасной болезнью. Все это – ради спасения беззащитных животных, которых Альбина без преувеличения называет смыслом своей жизни.

Корреспонденты «КП-Уфа» навестили Альбину и ее питомцев и выяснили, для чего она построила хоспис для животных, тяжело ли ухаживать в одиночку за 128 кошками и собаками, и почему зоозащитница никогда не просит помощи в своем нелегком деле.

Каждый питомец - это член семьи, одинаково любимый и нужныйФото: Яна БАЗЕКИНА

УЕХАЛА ПОДАЛЬШЕ ОТ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Год назад Альбина продала свой комфортабельный коттедж под Уфой, собственную сеть столовых и кафе, и на вырученные деньги купила огромный дом в поселке Мирный, что в Благоварском районе республики. Подъезжая к двухэтажному зданию, окруженному высокими елями, прямо напротив здания администрации, сразу понимаем – мы на месте. На всю округу из-за забора разносится заливистый многоголосый собачий лай. Во дворе нас встречает радостная овчарка, которая весело виляет хвостом, словно предлагая поиграть с ней. А где же остальные?

Заходим в дом и в какой-то момент теряем ориентацию во времени и пространстве: нас буквально с ног сбивает свора разномастных собак – овчарки, дворняги, хаски и даже огромная мохнатая рыжая Акита Ину (так вот ты какой, Хатико!). Все они норовят обнюхать, облизать и облаять новоявленных гостей, встают на задние лапы, дергают за подол куртки – посмотри же на меня, погладь, почеши за ушком! Собачье цунами выносит нас на второй этаж, и лишь захлопнув дверь, ведущую в коридор и остальные комнаты, вздыхаем с облегчением.

- На втором этаже у меня живут, в основном мелкие собаки, совсем старые или больные, а также кошки, котята и щенки. Для каждых у меня своя комната, - проводит экскурсию Альбина. – Вот в этой комнате, например, живут кошки, сюда собакам вход воспрещен.

Многие животные безнадежно больны и доживают свои дни в тепле и заботеФото: Яна БАЗЕКИНА

ПРОДАЛА БИЗНЕС, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ПРИЮТ

О событиях своей жизни, не связанных с животными, Альбина вспоминать не любит. Родилась она в учительской семье, и после окончания юридического факультета сама три года преподавала историю и литературу в школе. Правда, посвятить свою жизнь работе с детьми Альбина не решилась, и вместе с мужем занялась бизнесом: сначала торговала автозапчастями, а потом открыла свою сеть столовых и кафе.

- Еще, будучи подростком, занималась лыжными гонками, в 15 лет получила звание мастера спорта, но стать именитой спортсменкой не получилось. Так вышло, что неудачно скатилась с горы, переломала себе все кости. Обломок лыжи проткнул бок и сломал несколько ребер. Несколько месяцев потом в гипсе в больнице провалялась, а потом на лыжи и смотреть не могла, - вспоминает Альбина. – Так со спортом пришлось завязать, а жаль. У меня волевой жесткий характер, я не боюсь трудностей, добиваюсь, чего хочу.

Все живут дружно, баловаться не разрешает строгий нрав хозяйкиФото: Яна БАЗЕКИНА

Зоозащитница говорит, что с детства не могла спокойно пройти мимо бездомной кошки и щенка, и всех приносила домой. Родители сначала ругались, потом вздыхали, потом смирились.

- Мы с родителями и сестрами жили в собственном большом доме, поэтому я тащила домой всех подряд – выкармливала и выхаживала. Принесешь кошку – а через пару месяцев она котят нарожает, все остаются в итоге, - вспоминает Альбина. - Потом вышла замуж, мы с мужем жили в коттеджном поселке Зубово, и возле дома я оборудовала гараж на 100 квадратов с отоплением. Там у меня жили около 30 кошек и собак, которых я тоже подобрала с улицы и лечила.

Уфимка признается, что тогда у нее возник конфликт с высокопоставленными соседями – многим не нравился собачий лай и запах, когда животных выводили на прогулку. Альбина с мужем приняли решение переехать в Иглино, но и там не нашли спокойной жизни. Кто-то из соседей отравил собаку, и Альбина поняла, что ей объявили войну. Рисковать жизнями питомцев совсем не хотелось. В это же время со скандалом закрывался пункт временного содержания в Миловке, где сжигали бездомных собак. К тому моменту уфимка сделала для себя главный вывод – она хочет посвятить свою жизнь животным. Дочери к этому моменту уже выросли и уехали учиться в другие города. Второй брак женщины тоже распался, и поэтому Альбина решила продать бизнес, оставив за собой одно кафе и долю в столовой, купить двухэтажное здание в Мирном и обустроить там приют для бездомных животных.

Cобаки обожают играть со своей хозяйкой и борются за ее вниманиеФото: Яна БАЗЕКИНА

- Раньше тут было сельпо, я поставила здесь новые окна и двери, разделила комнаты и начала перевозить животных. Около 120 собак и кошек я привезла сюда из Миловки, остальных собирала по улицам и объявлениям, - вспоминает Альбина. – Сколько денег вложила, уже и не вспомню, но работы по обустройству тут еще много. В планах на первом этаже обустроить нормальный стационар для новеньких, оборудовать вольеры, чтобы у каждой собаки был собственный уголок.

«ЛОЖУСЬ СПАТЬ ТОЛЬКО ПОД УТРО»

День Альбины и ее любимцев начинается в 9 утра: наспех умывшись и выпив кофе, надо кормить животных. После завтрака собаки отправляются на выгул во двор, а в доме наступает «процедурный час»: кому-то нужно сделать перевязку, кому-то укол, дать лекарства, сделать массаж… Потом Альбина едет в Уфу на работу – полностью бросать бизнес нельзя, иначе не на что будет купить корм и лекарства.

- Приезжаю обратно только ближе к 12 ночи, кормлю животных и сразу же начинаю варить им еду на утро. Готовлю сразу на всех в 50-литровой кастрюле – как правило, каши и обязательно хорошее свежее мясо, которое заказываю у мясников в своем кафе. Плюс, обязательно сухой корм для собак и желейный корм в пакетиках для кошек и котят. Мои животные очень хорошо питаются, лучше, чем некоторые люди. Конечно, это дорого: в день я трачу около трех тысяч рублей, но сбалансированное и свежее питание необходимо, чтобы животные быстрее восстанавливались. В общем, ложусь спать ближе к 5 утра и страшно не высыпаюсь, - улыбается зоозащитница.

В огромной кастрюле на 50 литров Альбина варит обед для своих питомцевФото: Яна БАЗЕКИНА

Альбина признается, самая главная для нее проблема – нехватка часов в сутках. Помощников у нее нет: поэтому приходится самой и готовить, и убирать, и лечить, и выгуливать, и роды принимать, и от болезней выхаживать. Изредка в гости приезжает дочь, которая учится в Казани на ветеринара и помогает матери, но это случается раз в пару месяцев.

- Очень хочу найти помощника, который бы жил со мной и помогал присматривать за моими животными, но пока нет подходящей кандидатуры. В основном обращаются, асоциалы, которым нужно где-то выпивать и ночевать, но собаки не любят пьяных. Даже если кто-то подвыпивший просто проходит мимо дома, они чувствуют – начинают злиться и лаять, - рассказывает Альбина. – Помощи от государства нет никакой, хотя в Европе, да и у нас в некоторых развитых городах, и корм поставляют, и наполнители, и приюты строят, и стерилизуют животных. Мы же (Альбина тесно дружит с уфимскими зоозащитниками – Ред.) тащим все на себе и за свой счет. И хорошо, что у нас хотя бы есть на это средства. А то ведь бывает, что наберут животных – а кормить нечем, вот они и дохнут от голода. Таких я называют «зоошизами», хотя, наверное, именно так думают и обо мне.

«КОГО-ТО БРОСИЛИ ХОЗЯЕВА, КОГО-ТО ИЗУВЕЧИЛИ ЖИВОДЕРЫ»

Альбина признается, что большинство питомцев, которых она приютила – это старые или больные животные, те, кого изувечили злые люди или выкинули умирать собственные хозяева.

- 8 из 10 – это безнадежно больные животные, которых точно никто не подберет с улицы или передержки, они обречены на мучительную гибель, а я их забираю, чтобы свои последние дни они прожили в тепле и заботе, почувствовали любовь хозяина. Вот, например, рыжий кот Буся – ему всего три года, а он уже почти слепой и глухой. Когда был котенком, сильно простыл, вытек глаз, поэтому хозяева выставили объявление: заберите, иначе придется кота усыпить. Я забрала, хотя врачи тоже советовали усыпить и не мучать животное. Как видите – Буся жив до сих пор, - говорит Альбина.

Когда-то женщина сама находилась на грани жизни и смерти, когда в 2009 году врачи сообщили, что у нее рак крови 3 стадии. Альбина признается, что перепробовала все виды лечения – химиотерапию, пересадку костного мозга, но победить болезнь помог стимул – кто же будет заботиться обо всех приемышах, если она умрет?

- Кроме того, у собак и кошек поразительная энергетика, которая реально способна исцелить. Когда я болею – в доме наступает идеальная тишина, все стараются лечь ко мне поближе, согреть своим теплом, - улыбается уфимка.

У каждого из приемыша есть своя печальная история: например, одну собаку нашли привязанной к дереву во дворе заброшенного дома. Хозяева переехали, а четвероногого друга оставили умирать от голода. Альбина еле выходила истощенного пса, сейчас он верный друг и защитник. Еще одна рыжая дворняга Дина – совсем щенок, у нее странно поджатая, словно высохшая, лапка, которую скоро придется ампутировать. Лапку Дине покалечил человек, который ненавидит бездомных собак.

У дворняги Дины придется ампутировать лапу, которую ей повредил злой человекФото: Яна БАЗЕКИНА

- У Дины и без того нелегкая судьба – она даун. Точнее, у нее атаксия, повреждение мозжечка, но посмотрите на нее, и сразу станет все понятно. Неправильное строение черепа, морды, плохая координация. Собака запинается и неуверенно ходит, она почти ничего не слышит и не понимает, необучаема никаким командам. А еще Дина абсолютно не чувствует страха, нет инстинкта самосохранения: даже когда на нее нападают, она не дает отпор и не пытается убежать, а только жалобно скулит, - вздыхает Альбина.

У кого-то из питомцев рак, у кого-то генетические пороки, у кого-то парализованы лапы, у кого-то серьезные раны и переломы, а у кого-то даже «кошачий СПИД» (оговоримся сразу, что такой пациент сидит в огороженном вольере и не контактирует с остальными животными). Обращаем внимание на черную дворнягу с огромной незажившей раной на хребте – неужели сбила машина?

- Нет, с этого щенка весной пытались снять заживо шкуру, - объясняет Альбина. – Почти разрезали собаку пополам, но ничего не вышло – так и бросили. Мне позвонила знакомая из ветеринарной клиники, я сразу же приехала. Хотели собаку усыпить, но я отказалась: сделали несколько операций, сшивали собаку заново, потом еще несколько месяцев я ее на ноги ставила – массажи делала, вытяжки. Теперь, с трудом, но животное ходит, хоть и сидит до сих пор на обезболивающих.

Многие животные попадают к Альбине в больном и истощенном состоянииФото: Яна БАЗЕКИНА

«НЕ БРОСАЙТЕ СВОИХ ЖИВОТНЫХ!»

Каждая кошка и собака, прежде чем попасть в большую и любящую семью, проходит тщательный осмотр и обследование у ветеринара, получает необходимые прививки, а если переносит наркоз – то обязательно кастрируется или стерилизуется. Потом – 10-дневный карантин, чтобы не пропустить симптомы инфекции, после чего животное начинают постепенно знакомить с остальными. Если выясняется, что, например, какая-то собака не уживается с другими и ведет себя агрессивно, ее помещают в отдельную комнату. Если животное заболевает, и есть опасность распространения болезни – оно помещается в «изолятор».

- Я знаю, что некоторых не спасти, но все равно каждую смерть тяжело переживаю, потому что каждая собака и кошка – это любимый член моей семьи, - признается Альбина. – У меня жесткий характер, но я не могу сдержать эмоций, когда забираю с улицы или с передержки очередного выкинутого и никому не нужного кота. Хозяева переезжают, у них рождается ребенок, возникает аллергия – и все, животное оказывается на улице. Такая безответственность очень удручает.

На помойках и улицах часто оказываются домашние и даже породистые животныеФото: Яна БАЗЕКИНА

На вопрос, готова ли зоозащитница отдать в добрые руки кого-то из своих воспитанников, женщина отвечает: да, при условии, что человек будет действительно заботиться о животном и позволит отслеживать его дальнейшую судьбу.

- А еще я бы хотела, чтобы волонтерам-зоозащитникам оказывали посильную помощь. Я с радостью приму и корм, и наполнитель, и строительные материалы, и рабочая сила нужна, чтобы достроить вольеры. Но просить и умолять кого-то не буду – слава богу, пока справляюсь самостоятельно, - подчеркивает Альбина.