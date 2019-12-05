Застрявшие в Приморье вахтовики из Башкирии устроили забастовку, чтобы вернуться на родину

На днях социальные сети облетело видео с криком о помощи. Уроженцы Башкирии, оказавшиеся в тысячах километров от дома без средств к существованию, пожаловались на задержку зарплаты. Группа мужчин отправилась на заработки вахтой в Приморье и оказалась в непростой ситуации. Работодатель, компания «Уфанефтемаш», три месяца не платил им зарплату, из-за чего вахтовики не могли вернуться на родину – не было денег даже на билет домой. Отчаявшись, мужчины записали видео, где в красках рассказали, что они думают о руководстве, и объявили забастовку. В ответ на это компания перестала их даже кормить.

РЕЗОНАНСНОЕ ВИДЕО

К счастью, видеоролик распространился по сети и привлек внимание надзорных и правоохранительных органов. Дело дошло даже до главы Башкирии: спустя несколько дней после появления скандального видео, Радий Хабиров заявил, что на «Уфанефтемаш» прибыла проверка.

- Как только появилась первая информация о том, что башкирские вахтовики застряли во Владивостоке, я сразу дал поручение Гострудинспекции и Минтруду проверить эту компанию «Уфанефтемаш», которая направила туда наших ребят. Проверка со вчерашнего дня работает на предприятии. Мне уже докладывают, что нарушения финансовой дисциплины там действительно есть – люди месяцами не получают заработанное. А трудятся тяжело, работают на судостроительном комплексе. У многих ипотека, молодых пап ждут дома дети и жёны, - написал на своей странице в соцсетях глава республики.

Компания «Уфанефтемаш» строит цеха для судостроительной верфи в городе Большой Камень, что под Владивостоком. На предприятии трудятся 600 человек, из которых почти 80% - уроженцы Башкирии. После многочисленных проверок работодатели сдались и купили билеты до Уфы для 38 человек. В ближайшие дни башкирские вахтовики группами будут возвращаться домой.

- Все, кто хочет вернуться, не хочет работать — всем билеты куплены, выданы. Вылетают партиями сегодня, завтра, - заявил накануне журналистам директор компании Руслан Галиуллин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ситуацией на предприятии заинтересовались следователи. Как сообщает региональный следком, сотрудники ведомства проводят проверку по факту невыплаты зарплаты. Правоохранители уже изъяли бухгалтерские документы, опросили сотрудников компании и назначили экспертизу, которая прольет свет на то, куда все-таки ушли деньги, выделенные на зарплату работникам.

По предварительным данным, руководство «Уфанефтемаш» не выплачивало зарплату 121 сотруднику, которые трудились на объекте под Владивостоком. Общая сумма задолженности составила 2,1 млн рублей. Как отметили в пресс-службе следкома по Башкирии, только в ходе доследственной проверки работникам выплатили часть задолженности на сумму более 1,9 млн рублей.