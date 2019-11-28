Обсуждение строительства дельфинария в Уфе буксует на месте

Вокруг строительства дельфинария в Уфе до сих пор не утихают страсти –27 ноября в мэрии Уфы прошла встреча представителей администрации и активистов, выступающих против появления в городе «тюрьмы для дельфинов». На заседании присутствовал и Ульфат Мустафин, однако вопрос так и остался открытым – встреча снова ни к чему не привела.

«НЕ ВСЕ МОГУТ ПОКАЗАТЬ ДЕЛЬФИНОВ В МОРЕ»

Встреча началась со спокойной фразы Мустафина: «Есть сторонники строительства объекта, есть противники. Самое главное для меня и администрации города – мнение жителей. Если большинство жителей против, тогда мы строить не будем».

Но все же уравновешенный тон беседы к концу встречи сохранить не удалось.Когда активистки,блогер и журналист Ольга Маловица, блогер Евгения Коновалова, член Общественной палаты Уфы Полина Вишневская, руководительница проекта «Инвестируй в Башкортостан» Евгения Куцуева, приводили аргументы, власти лишь пытались вывести их на эмоции.

Активисты высказали такую точку зрения, мол, если человек хочет показать ребенку дельфинов, пусть везет его на море. Зоозащитники считают, что любоваться на животных в неволе – это абсурд. Но и тут у Ульфата Мустафина нашелся ответ:

- У всех семей разный достаток, поэтому кто-то может «показать дельфинов» детям, а кто-то нет. Поэтому в дальнейших планах администрации — встреча и обсуждения проекта с инвестором, - сказал мэр.

ПОПЫТКИ ВЫВЕСТИ НА ЭМОЦИИ

На встречу снова пригласили мать с «особенным ребенком», которая выступает за строительство центра абилитации.

- Мы на ступеньках сидели, пробовали иппотерапию, аппитерапию, гомеопатию, остеопатию, в мечеть ходили, ничего не помогало. Когда поехали на море и плавали с дельфинами, почувствовали изменения к лучшему. Мне тоже жаль дельфинов, поймите, но что мне делать? –сказала женщина.

Все закончилось тем, что Наталья Панчишина, организатор «Тотального диктанта» обвинила активисток в том, что они пытаются создать протест на ровном месте.

- Уважаемые наши так называемые зоозащитники, - сказала Панчишина. - С чего вы взяли, что люди против строительства дельфинов?! Нормальные люди за! Вы не видели, как дельфины с детьми общаются! Все ваши попытки — создать протест на ровном месте. А вы спросили дельфинов?

Итог встречи оказался нулевым, никто никого так и не услышал. Мэр Уфы в конце лишь заявил, что «ему еще нужно подумать».

Напомним, ООО «Водный мир» хочет построить океанариум с дельфинарием, рассчитанным на 700 мест, а также с зоной аквариумов с пресноводными рыбами и тропическим ботаническим садом. Здесь же планируют установить террариумы и вольеры для содержания крокодилов, черепах, питонов и анаконд. Всего в строительство инвестор планирует вложить 700 миллионов рублей и реализовать проект в 2020 году.