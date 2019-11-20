Как в Башкирии татарский диктант писали

Месяц назад уфимцы присоединились к Всемирной образовательной акции по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Помимо Башкирии диктант прошел в 20 странах и 60 регионах России. Диктант писали в Ростове-на-Дону, Калининграде, ХМАО, Удмуртии, Мордовии, в Ульяновской области, Пензенской области, в Республике Тыва, Сахалинской области, Кировской области, ЯНАО, Кемеровской области, Чувашии, Нижегородской области, а также в Канаде, Турции, США, Литве, Франции, Австрии, Беларуси, Италии, Великобритании и Болгарии.

В назначенный день в уфимском зале собрались десятки горожан, которые захотели проверить себя и написатьдиктант. Попробовать свои силы мог каждый желающий, но ни для кого не секрет, что в зале находились в основном татары. Сама акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владения литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. Мы решили подробней узнать, как проходит акция, откуда берутся тексты для диктовки и с какими трудностями столкнулись организаторы в Уфе. Обо всем этом рассказал один из них – Айрат Файзрахманов.

НАЧИНАЛИ В КАЗАНИ

Свое начало грамотная акция взяла в 2015 году в Казани – местное сообщество организовало диктант в стенах одного из университетов. В 2016 году идею подхватили участники форума татарской молодежи, и диктант провели уже в нескольких городах Татарстана. В 2017 году попробовали войти в регионы, и в 2018 году татарский текст под диктовку написали уже несколько городов и стран.

- Мы старались заходить в те регионы, где есть татарское сообщество, какое-то татарское движение и молодежь. Понятное дело, что нельзя организовать написание диктанта в любом городе, нужна поддержка, - говорит Айрат. – Поэтому сначала связывались с активистами и потом уже входили в регион.

Зайти в Уфу проблем не было, ведь она по праву считается вторым в России городом по количеству татар.

Зайти в Уфу проблем не было, ведь она по праву считается вторым в России городом по количеству татар.

- Для нас важно, чтобы татары, проживающие не в Татарстане,не забывали свои корни, свой язык, свою историю. Такие диктанты сближают людей друг с другом и родной культурой, - рассказывает Айрат. – Их также можно назвать дополнительным образованием, развитием.

В 2019 году к активистам присоединился Конгресс татар, и договариваться на проведение диктантов в других городах и регионах стало уже легче.

Со слов организаторов, Башкирия в рейтинге городов, в которых пишут диктант, занимает второе место. Здесь пишут старательно, грамотно, участники получают высокие баллы за свою работу.

«ВОЗНИКЛО НЕПОНИМАНИЕ ПО ТЕКСТУ»

- Бывает так, что для Татарстана, особенно для учащихся школ с татарским уклоном, текст один – посложнее, с непростыми оборотами. Для регионов, в которых люди не изучают язык, мы готовим тексты попроще. В Башкирии решили спросить – вам текст попроще или на уровне Татарстана? Большинство голосов было за «посложнее», это очень радует, значит, что татары в Уфе не на уровне других регионов, где язык забывается, - говорит Айрат.

Собеседник рассказал, что в этом году в Уфе возникло некое недовольство со стороны органов власти.

- Это связано с тем, что министерство образования за несколько дней до нашего мероприятия решило объявить свой диктант. Они связались с нами, просили передвинуть нашу акцию, но мы уже не могли этого сделать, поскольку пришлось бы перестраивать весь наш график, а это почти невозможно, - говорит Айрат. – Мы могли это сделать, пойти навстречу, тем более отношения с Уфой портить не хочется, но они сказали нам об этом очень поздно, за несколько дней до акции мы бы не смогли решить вопрос.

Со слов организатора, минобр Башкирии предоставило активистам свой текст и поставили условия – писать диктант по нему.

В конце мероприятия участники сделали памятные фотографии

- Они нам сказали, раз вы взаимодействуете с органами власти, значит, пишите по этому тексту. Но мы были вынуждены отказать. В нашей акции все добровольно, мы не подчиняемся указам «сверху» и сами решаем, какой текст использовать. Мы выбираем его сообща, - продолжил собеседник.

ГДЕ В УФЕ ИЗУЧАТЬ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК? (подверстка)

Многим непосвященным кажется, что татарский и башкирский языки похожи. Но различия кроются во всем – от произношения до алфавита. А что уж там говорить о различиях в культуре и традициях!

В Уфе татарскому языку бесплатно обучают в педагогическом университете имени Акмуллы. Курсы проводят на базе образовательного центра Каюма Насыри с 28 февраля 2018 года. По окончании курсов выдается сертификат с указанием уровня владения татарским языком.

Для студентов читают лекции о литературе, проводят конференции, культурные мероприятия и организовывают национальные праздники. Как говорят организаторы, образовательный центр при БГПУ создан для популяризации и развития татарского языка.

Курсы проводятся раз в неделю. Они проходят по средам с 16:30 до 18:30 в третьем корпусе БГПУ по адресу: улица Октябрьской революции 3а.

Клуб татарского языка, где тоже можно подтянуть знания языка, открыла уфимка Гульшат Сафина. Любители языка Габдуллы Тукая встречаются в творческой мастерской «АртКлуб».Гульшат Сафина по первому высшему образованию – учитель татарского языка и литературы, несколько лет работала пресс-атташе Айдара Галимова, в качестве заместителя директора открывала татарский журнал.

- Самое главное – я росла с татарской бабушкой, которая привила мне любовь к фольклору, танцам и песням. Так что, только изучением языка мы не ограничимся, - говорит девушка.

Занятия бесплатные, но с обязательным условием: у желающих должна быть мощная внутренняя мотивация для изучения татарского языка. Связаться с ней можно через социальные сети.