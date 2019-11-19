«В колледже траур, все просто в шоке»: на трассе в Башкирии разбились пятеро студентов

Стали известны подробности аварии, которая произошла сегодня, 19 ноября, рано утром в Краснокамском районе Башкирии. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ДТП, унесшее жизни двоих молодых людей, случилось на автодороге Дюртюли-Нефтекамск. Здесь столкнулись «Рено Логан», за рулем которого находился 19-летний студент колледжа, и УАЗ, которым управлял 55-летний местный житель, работающий водителем в одном из предприятий.

Есть вероятность, что иномарку занесло

На месте аварии от сильного удара скончались двое 18-летних пассажиров «Рено Логана», все они являются жителями города Агидель и студентами местного колледжа. Также серьезные травмы получили оба водителя и еще два пассажира иномарки – 19-летняя девушка и 18-летний парень. В ГИБДД по данному факту начато расследование.

ВЫЛЕТЕЛ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ

Как удалось выяснить «Комсомолке», предполагаемым виновником аварии является водитель иномарки – молодой студент Рамиль Б. По непонятным причинам он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом. Рядом с Рамилем сидела его девушка, 19-летняя Айгуль. Оба они доставлены в Нефтекамскую больницу. Рамиль сейчас находится в травматологическом отделении, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Он получил ушибы и переломы, а Айгуль отделалась сотрясением.

Не повезло ребятам, которые находились на заднем сидении – Роман К. и Данил Л. погибли на месте до приезда скорой.

- Спи спокойно, земля тебе пухом, любим, помним и скорбим. Знай, что ты нам нужен, без тебя нам свет не мил. Я не могу верить, что тебя нет, зато я верю, что ты в лучшем мире, брат мой, - написал Айдар О., брат Романа.

Погибшие получили слишком жесткие травмы

Серьезные травмы в аварии получил Артур Ф. Молодой человек впал в мозговую кому, за его жизнь борются врачи. У него также сломаны ребра и кости черепа.

В больнице вместе со студентами лежит и водитель УАЗа – у мужчины множественные переломы, в том числе перелом таза.

ВСЕ БЫЛИ СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА

Все находившиеся в машине парни являются студентами филиала УТЭКа в Агидели. Данил, Рамиль и Артур учились на третьем курсе, а Рома на втором.

- У нас в колледже объявлен траур сегодня. Все просто в шоке, не могут в это поверить. Мы потеряли очень хороших людей. Молимся, чтобы поскорее выздоровели пострадавшие, - сказала «Комсомолке» студента колледжа Лейсан.

Рамиль отделался ушибами и переломами

Свои соболезнования выразил и глава администрации Агидели Фанис Гильванов.

- С большой скорбью и болью в сердце сообщаю вам, что наш любимый город потерял двух молодых парней 2001 года рождения в ДТП, произошедшей сегодня ранним утром возле села Куяново. Выражаю соболезнования родным и близким. В этот скорбный день я разделяю вашу горечь потерь. В этом же ДТП пострадал ещё один наш молодой житель 2000 года рождения. Сейчас находится в Нефтекамском ГБУЗ. Я желаю ему скорейшего выздоровления, а родным и близким терпения. Дорогие агидельцы, будьте осторожны на дорогах! Берегите себя и своих близких, - написал чиновник в социальных сетях.

Во всех подробностях и обстоятельствах аварии придется разбираться стражам порядка.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.