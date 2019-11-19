2019-11-19T13:55:00+03:00
Общество

В Башкирию идут сильные морозы

В некоторых районах похолодает до -30 градусов ночью
Эльвина АПАРИНА
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Пришло время доставать теплые пуховики и шаль.Пришло время доставать теплые пуховики и шаль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В конце ноября зима решила вступить в свои права – начиная со среды, 20 ноября, в Башкирии установится по-настоящему зимняя морозная погода. Самое время доставать теплые пуховики, шарфы и варежки.

МЧС республики уже успели предупредить жителей региона и разослали сообщения. По данным ведомства, ближайшие три дня в Башкирии сохранится морозная погода – температура воздуха составит -19, - 24 градусов ночью, а днем -13, -18. В некоторых районах возможно похолодание до -30 градусов.

Осадков в эти дни не ожидается, выглянет солнце, ветер будет дуть с юго-востока умеренный.

Гололедица на отдельных участках автодорог все же сохранится. Коммунальные службы уже провели все необходимые подготовительные мероприятия и к изменениям погодных условий готовы. Магистрали, путепроводы, мосты, подъемы и спуски, а также опасные участки дорог обработали противогололедными материалами.

Морозы отступят лишь к концу недели – уже в субботу потеплеет до -7 градусов днем и -10 ночью. Снега также не ожидается – судя по всему, предварительные прогнозы Башгидромета подтвердятся, ранее синоптики сообщали, что в регионе ожидается «розовая» зима – теплая и малоснежная. Это значит, что температура воздуха будет около или даже немного выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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