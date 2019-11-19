Что жители Башкирии думают о новом налоге для самозанятых

Недавно власти Башкирии заявили, что с 1 января 2020 года республика присоединится к федеральному «налоговому эксперименту». Новую систему налогообложения, которую вводят в четырех регионах России, называют еще «налогом на самозанятых». Что это за налог и кто его будет платить, разбиралась «Комсомолка».

КТО И СКОЛЬКО БУДЕТ ПЛАТИТЬ

Для начала выясним, кто же такие самозанятые и сколько они должны будут отчислять в казну, при условии, что согласятся встать на учет и оформятся в налоговой службе. Согласно федеральному законодательству, под этот термин подпадают все жители страны, которые оказывают услуги или выполняют работы, не привлекая работников. От тех же индивидуальных предпринимателей они отличаются тем, что это не основное место их работы. Также, чтобы считаться самозанятым, нужно чтобы доходы не превышали 2,4 млн рублей в год.

Эксперимент по налогообложению самозанятых проводится в пяти регионах – Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане и Башкирии. Через 10 лет правительство России сделает выводы из этого эксперимента и примет решение – вводить ли такой налог по всей стране или нет. Все зарегистрированные самозанятые будут платить 4% от своего дохода в год, если их клиенты частные лица, и 6%, если среди них встречаются и организации.

Список занятий и подработок, за которые со следующего года жители Башкирии должны будут платить налог, довольно длинный. Здесь и репетиторы, и «мужья на час» и прочие «шабашники». Есть среди потенциальных плательщиков нового налога и те, кто занимается ручной работой, например, создает сувениры ручной работы, и те, кто оказывает услуги на дому - парикмахеры, мастера маникюра и стилисты.

Новый налог коснется всех, кто оказывает услуги и зарабатывает на этом деньгиФото: Иван ВИСЛОВ

«Комсомолка» на условиях анонимности поговорила с теми, кого в народе обычно называют «шабашниками», а в налоговом кодексе специально для них ввели новое определение – самозанятые. Кто же они такие и как относятся к тому, что теперь за «подработку» нужно будет платить новый налог? Будут ли они оформлять свой статус официально или уйдут в тень?

«ПОДРАБАТЫВАЮТ НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ»

Первый наш собеседник – мастер по изготовлению сувенирной продукции Олеся Коромыслова (имя изменено – ред.). В свободное от основной работы время она шьет сумки ручной работы, новогодние сувениры, вяжет шарфы и варежки. В откровенной беседе девушка призналась, что среди ее знакомых, которые также подрабатывают всевозможными способами, нет ни одного желающего встать на налоговый учет.

- Не от хорошей жизни люди ходят и подрабатывают, уж поверьте. Многие работают на основной работе, и после неё, вместо того, чтобы отдохнуть, едут в другой конец города, чтобы заработать лишнюю копейку, - говорит Олеся.

По словам девушки, причины, которые толкают людей на поиск дополнительного заработка, почти всегда нужда в деньгах. Таких, кто превратил в дополнительный доход свое хобби - очень мало.

- Знаю одного мастера-ремесленника, которая пашет на трёх работах. У неё трое детей, ипотека. А по ночам она вяжет тёплые шапки. – делится уфимка.

Олеся Коромыслова уверена - почти все мастера-ремесленники уйдут в теньФото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще один вопрос, который поднимает Олеся, касается самого налога. Она попросту не представляет, как вообще отчитываться перед налоговой.

- К примеру, возьмём мои этно-сумки, которые люди приобретают для друзей или в качестве презента для иностранных коллег. Стоимость полотна из индийского хлопка, из которого я шью – 150 рублей. Лямки вяжу спицами из натуральной пряжи – 190 рублей. Плюс кнопка-замок – 30 рублей, плюс термоаппликация -150 рублей. Всего затрат на 520 рублей. Нитки (сумку нужно обшивать вручную), электроэнергию и своё личное время – около четырёх часов – не учитываю. Сумку продаю от 650 рублей, то есть накидываю всего 130-200 рублей, что для такой трудоёмкой, ручной работы всего ничего. Ну, продала я её за 650 рублей. Как отчитываться перед налоговой? А кто мне вычтет стоимость рабочих материалов? – задается вопросом мастер.

Женщина отмечает, что этот же вопрос зададут представители огромной армии мастеров-ремесленников по всей стране.

- Нам что, чеки собирать с каждой покупки ткани, пряжи, шнуры, лески, кожи, замочков, бисера, синтепона, бусин и каждый раз предъявлять его налоговому инспектору? Как пробивать купленный у меня кем-то товар? – недоумевает Олеся Коромыслова.

Женщина отмечает, что не видит никаких плюсов в этом «налоговом эксперименте» и подчеркивает, что все ее знакомые самозанятые готовы «уйти в тень».

- Мы с другими мастерами-ремесленниками об этом уже говорили. Ну, заработал человек лишние 2-3 тысячи рублей в месяц. Ну, купил, тёплые ботинки ребёнку или нужные лекарства… Кто обогатился-то? Тем более, в Уфе участие на ярмарках, где мастера выставляют свои работы, очень дорогое. Их организаторы, в том числе и торговые центры, где обычно проходят подобные мероприятия, деньги лопатой гребут. Вот, с них как, интересно, налоговая спрашивать будет? – задается вопросом Олеся.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Среди самозанятых есть и те, кто в целом положительно воспринял идею нового налога. Они уверены, что бизнес нужно вести по белому, и у них есть свои аргументы. «Комсомолка» поговорила с женщиной, которая печет на дому торты на заказ. Альфия Мансурова считает, что ничего плохого в налоге для самозанятых нет.

Продавать самодельные сувениры теперь станет немного сложнее - налоговики будут требовать отчет за каждую сделкуФото: Михаил ФРОЛОВ

- В целом, я положительно отношусь к этой инициативе. Мы живем в правовом государстве и хотим, чтобы все были равны перед законом. Это моя принципиальная позиция – нужно платить налоги. Какие здесь могут быть плюсы? Например, для регистрации (в качестве самозанятого. – Ред.) нужно меньше бумаг заполнять, чем когда становишься ИП. Все это быстро делается, меньше заморочек, - говорит Альфия.

По ее словам, когда самозанятый платит налог, у него возникает чувство уверенности за свой товар. Не то, чтобы у них качество страдает, просто повышается уровень ответственности каждого из них.

- В своем продукте я уверена и не боюсь, если ко мне начнут проявлять пристальное внимание разные проверяющие органы. И вообще, я думаю, что если твой доход не выше 20 тысяч в месяц, то нет смысла заявлять о себе как о самозанятом. Если объем продаж не большой, значит, у него и цели нет построить большой бизнес, - подытожила Альфия Мансурова.