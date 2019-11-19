Власти Башкирии рассказали, как будут бороться с нехваткой врачей

На днях во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве обсуждалась нехватка врачей в городах и районах республики. Министр здравоохранения Максим Забелин отчитывался о том, что делается, чтобы привлечь молодых специалистов в районные больницы. Если верить докладу, то уже скоро в Башкирии с медицинскими кадрами будет все хорошо.

КОМУ И СКОЛЬКО

- На сегодняшний день в медицинских учреждениях у нас работает 52 тысячи человек. В том числе, 14 тысяч врачей и 37 тысяч медицинских работников, - рапортовал Максим Забелин.

По данным минздрава, к началу октября этого года укомплектованность врачей в республике составляет 37,5 специалистов на 10 тысяч человек. С января по сентябрь 2019 года на работу пришли 371 врач, 234 медицинских работников и 22 сотрудника скорой помощи.

Чтобы привлечь врачей и фельдшеров на работу в села и поселки, власти Башкирии получили деньги на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

По условиям программы «Земский доктор» молодым специалистам нужно переехать в село, устроиться в районную больницу и заключить трудовой договор. Каждый из них может получить единовременную выплату – 1 млн рублей, которую он может потратить на любые нужды. После заключения контракта нужно отработать в этом учреждении пять лет. Примерно такие же условия у программы «Земский фельдшер», с единственной лишь разницей – фельдшеры получают всего 500 тысяч рублей.

Несмотря на хорошие «цифры», эффективность программы «Земский доктор» до недавнего времени была под вопросом. Так, например, осенью 2017 года восемь узких специалистов Чишминской районной больницы подали в суд, потому что им не выплатили обещанный миллион рублей по программе «Земский доктор».

По словам Максима Забелина, в 2019 году минздрав составил список врачей и фельдшеров, которые примут участие в этих программах. Как подчеркнул глава регионального минздрава, в этом году по федеральной программе «Земский доктор» деньги получат 99 врачей и 10 фельдшеров, которые приехали работать в сельскую местность. По другой программе, «Земский фельдшер», 72 человека получат по 500 тысяч рублей.

Есть еще одна программа, но уже местная. По миллиону рублей из республиканского бюджета получат еще 158 врачей, которые также подписывают контракты на пять лет. Среди медиков эти выплаты получили название «миллион от Хабирова».

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВРАЧА НА СЕЛО

Одна из самых распространенных в Башкирии проблем – нехватка узких специалистов в больницах и поликлиниках. В этом году региональные власти заключили 69 договоров, по которым врачи редких специальностей также получат по миллиону. Еще 125 врачей уже получили эти деньги.

Узких специалистов пытаются привлечь на село звонкой монетойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В этом году целевые договора на обучение заключили 1033 студента, которые обучаются по программе специалистов и 442 ординатора. Студенты получают стипендии по пять тысяч рублей, а ординаторы – по восемь. Продолжается и реализация Национального проекта, который позволит избавится от дефицита кадров к 2024 году, - заявил Максим Забелин.

В завершении доклада министр подчеркнул, что с реализацией Нацпроекта «Здравоохранение» в республике все хорошо и отставания не предвидится.

В ближайшее время Максим Забелин пообещал выступить на заседании правительства в формате «Здравчас» и рассказать подробнее, как минздрав Башкирии привлекает в районные и сельские больницы специалистов. В том числе, из соседних регионов.

ИТОГИ

Судя по первой реакции, Радий Хабиров остался доволен предварительными итогами кадровой работы минздрава Башкирии. Единственное, что его беспокоило – дальнейшая судьба «целевиков».

- У меня просьба. Во-первых, чтобы практики освобождения целевых студентов от работы не было. Очень часто бывает, когда их освобождают от этих соглашений. Эти 1033 человека же студенты разных курсов? – спросил он у министра.

Тот, в свою очередь, подчеркнул: договор целевого обучения стал «жестче», его практически невозможно разорвать в одностороннем порядке и уклониться от своей обязанности. Напомним, медики, которые обучались по «целевому», должны отработать три года в тех районах, где выдавали направление.