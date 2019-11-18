2019-11-18T16:14:44+03:00
Звезды

«Создаем чудеса сами»: в продажу поступили билеты на благотворительный спектакль «Ревизор»

«Ревизор» будет показан на сцене театра оперы и балета всего лишь один раз.
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10 декабря 2019 года зал главной сцены города и республики заполнит интеллигенция столицы.

Депутаты, предприниматели, представители СМИ, бизнесмены, врачи, руководители отраслевых компаний – все придут поддержать своих коллег, которые приняли решение участвовать в благотворительном спектакле.

А зрители премьеры не только увидят новую трактовку произведения, но также сыграют роль в благотворительной миссии. Прибыль от продажи билетов будет направлена в помощь детскому дому.

Интервью об этом событии уже вышло на телеканале "Вся Уфа" в передаче "Утро в столице", спасибо коллегам, что поддерживают этот масштабный и добрый проект.

Участники, организатор и режиссер «Ревизора» дали интервью.

Активно заинтересовались постановкой и спонсоры, ведь вклад в благое дело – это чудо, созданное руками живых людей. Если вы хотите принять участие и стать партнером мероприятия, оставьте заявку, расскажите, какую поддержку можете оказать проекту по номеру телефона:

292-44-48 или пишите на почту art-ufa@phkp.ru

Участники благотворительного спектакля, а также зрители, которые приобретают билеты, и спонсоры, которые всеми силами, оказывают помощь проекту – осознают одну простую вещь: целостность человеческого общества. И даже более глобально – всего живого на Земле, сопричастности и ответственности за мир, в котором мы живем.

Напомним, что "Комсомольская правда" в рамках проекта "Большая сцена" представляет уникальную постановку произведения Н.В.Гоголя "Ревизор".

https://www.kp.ru/best/ufa/revizor/

Спешите занять лучшие места, бронируйте и приобретайте билеты по номерам: (347) 292-44-48, (917) 736-10-62, (987) 484-36-33

и на сайте театра http://www.bashopera.ru/repertoire/event/12876/125533/

Стоимость билетов от 400 р. Количество ограничено.

«Ревизор». Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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