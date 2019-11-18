«Создаем чудеса сами»: в продажу поступили билеты на благотворительный спектакль «Ревизор»
10 декабря 2019 года зал главной сцены города и республики заполнит интеллигенция столицы.
Депутаты, предприниматели, представители СМИ, бизнесмены, врачи, руководители отраслевых компаний – все придут поддержать своих коллег, которые приняли решение участвовать в благотворительном спектакле.
А зрители премьеры не только увидят новую трактовку произведения, но также сыграют роль в благотворительной миссии. Прибыль от продажи билетов будет направлена в помощь детскому дому.
Интервью об этом событии уже вышло на телеканале "Вся Уфа" в передаче "Утро в столице", спасибо коллегам, что поддерживают этот масштабный и добрый проект.
Участники, организатор и режиссер «Ревизора» дали интервью.
Активно заинтересовались постановкой и спонсоры, ведь вклад в благое дело – это чудо, созданное руками живых людей. Если вы хотите принять участие и стать партнером мероприятия, оставьте заявку, расскажите, какую поддержку можете оказать проекту по номеру телефона:
292-44-48 или пишите на почту art-ufa@phkp.ru
Участники благотворительного спектакля, а также зрители, которые приобретают билеты, и спонсоры, которые всеми силами, оказывают помощь проекту – осознают одну простую вещь: целостность человеческого общества. И даже более глобально – всего живого на Земле, сопричастности и ответственности за мир, в котором мы живем.
Напомним, что "Комсомольская правда" в рамках проекта "Большая сцена" представляет уникальную постановку произведения Н.В.Гоголя "Ревизор".
https://www.kp.ru/best/ufa/revizor/
Спешите занять лучшие места, бронируйте и приобретайте билеты по номерам: (347) 292-44-48, (917) 736-10-62, (987) 484-36-33
и на сайте театра http://www.bashopera.ru/repertoire/event/12876/125533/
Стоимость билетов от 400 р. Количество ограничено.
«Ревизор». Билеты уже в продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU