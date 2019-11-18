Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»

Однако не все знают, что такую ситуацию можно оспорить.В результате подобные инциденты замалчиваются, а недобросовестных поставщиков товаров и услуг становится все больше.

Для выявления таких проблем на рынке республики «Комсомольская правда» совместно с Независимой исследовательской компанией «АС-Холдинг» и Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей запускает опрос.

В анкете можно не только указать на нарушения, но и предложить свои варианты решения проблем в этой сфере.

По результатам опроса жителей Республики Башкортостан будет сформирован аналитический отчёт, на основании которого предлагаются меры по устранению проблем в сфере защиты прав потребителей. Такой мониторинг общественного мнения потребителей проводится уже второй год подряд и позволяет год за годом совершенствовать сферу защиты прав потребителей.

Кроме того, участников опроса ждет приятный бонус: каждый получит возможность получить денежные сертификаты на услуги от партнёров «Комсомольской правды».

Для участия достаточно всего двух шагов:

Заполнить форму по ссылке: http://panel.simpleforms.ru/foSgyG37dUaC8sPerdrZYA

Написать в нашем профиле в Инстаграм https://instagram.com/ufa.kp.ru?igshid=154xr9a8rl35e под записью с анонсом «Анкету заполнил(а)».

30 ноября 2019 мы случайным образом выберем несколько победителей, которых поздравим в нашем уютном пресс-центре.

Кто может принять участие в опросе?

Любой житель Республики Башкортостан 18 лет и старше.

Кто может принять участие в опросе?

Любой житель Республики Башкортостан 18 лет и старше.

Останется ли моё мнение анонимным?

Конечно, все данные останутся конфиденциальными.Ваши ответы будут использованы в числе многих других ответов после статистической обработки в обобщенном виде.

Какие вопросы в анкете?

В анкете вам будет предложено ответить на вопросы, касающиеся вашего опыта как потребителя товаров и услуг: приобретали ли вы когда-либо некачественные товары / получали ли некачественные услуги, как действовали, готовы ли вы защищать свои права самостоятельно, из каких источников вы получаете информацию по защите прав потребителей, как оцениваете доступность и полезность предоставленной информации, как вы считаете, какие мерыможно применить для повышения качества продукции / услуг, предоставляемых организациями, какие проблемы в сфере защиты прав потребителей, на ваш взгляд, сейчас существуют и как их эффективнее решать и др.

Как заполнять анкету?

Заполнить анкету нетрудно. Пожалуйста, полностью прочитайте каждый вопрос и предложенные варианты ответа. Выберите вариант(ы) ответа, который (которые) совпадает(ют) с Вашим мнением, и выберите его. Если ни один из предложенных вариантов ответа Вам не подходит, изложите свое мнение в графе «другое».

Сколько времени займёт у меня опрос?

Опрос займёт у вас не более 15 минут.

Для чего нужно это исследование?

Мониторинг проводится в соответствии с государственной программой «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан».

Одна из главных ее целей заключается в пресечении распространения контрафактных и некачественных товаров.

Каждый потребитель должен быть защищен от недобросовестных продавцов, это должно обеспечивать как государство, так и потребительлично, ежедневно повышая свою правовую грамотность.

Кто осуществляет исследование?

Мониторинг осуществляет независимая социологическая компания «АС-Холдинг» (г. Москва). «АС-Холдинг»работает на рынке социологических услуг с2010 года. Предприятия, входящие в холдинг, выполняют работы попроведениюсоциологических исследований по Государственным контрактам.

Смогу ли я ознакомиться с итоговыми результатами опроса?

Результаты опроса будут опубликованы на сайте Госкомитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей https://trade.bashkortostan.ru/

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