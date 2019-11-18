Муж на час и репетитор японского языка: как в Уфе найти подработку

Вряд в Уфе найдутся люди, которые будут безоговорочно довольны своей зарплатой. Цены каждый день растут, «коммуналка» дорожает, а вот зарплата (хоть власти и вещают про регулярную индексацию и стабильный рост) остается практически неизменной. Зато детям кружки оплатить нужно, ремонт в квартире обновить, да и в отпуск уже выбраться хочется, если не на море, то хоть в местный санаторий – вот только где же денег взять?

Что делать, если в кошельке осталось всего пару тысяч, а до зарплаты еще неделя с лишним? Правильно – ищем подработку, а «Комсомолка» подскажет идеи – где и сколько можно заработать за пару часов свободного времени.

Прибить полочку, заменить розетку - что может быть проще, а за деньги - вдвойне приятнейФото: Алексей БУЛАТОВ

1. МУЖ НА ЧАС

Если мужчина с руками, знает, как починить смеситель, прочистить раковину, собрать шкаф или даже поклеить обои – то после работы или по выходным он может устроиться «мужем на час». Судя по многочисленным объявлениям на сайтах услуг и в группах подработок в соцсетях, услуги «рукастых» мужчин очень востребованы не только у одиноких домохозяек, но и ленивых глав семейства, которым проще заплатить наемному работнику пару тысяч, чем выслушивать недовольство жены на тему «третий месяц лампочку в коридоре заменить не можешь!».

Цены в этой сфере услуг напрямую зависят от сложности работы и потраченного времени. Например, починить сифон, установить кран стоит от 500 до 1500 рублей. Устранить засор – от 1000 рублей (при этом у мастера должен быть и трос, и нужные химсредства). Заменить розетку или выключатель, помочь повесить люстру – от 500 рублей. Особой популярностью пользуются услуги «мужа на час» во время ремонта: демонтировать старое напольное покрытие и ободрать обои – от 100 рублей за квадратный метр, а вот положить новый паркет или ламинат или поклеить обои – уже от 500 рублей за квадратный метр. Если вы обладаете редким умением класть плитку, то можете смело назначать цену от 3000 рублей за квадратный метр, но столь кропотливую и долгосрочную работу лучше планировать на выходные.

Муж на час - одна из самых популярных подработок у мужчин-уфимцевФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я часто беру подработку по сборке мебели, - делится 38-летний уфимец Игорь К. – Сам работаю водителем, но в свободное время стараюсь дополнительно что-то заработать, чтобы порадовать семью. Небольшие предметы мебели, вроде книжного шкафа, тумбы, комода собираю за пару тысяч, а если работы много – кухонный гарнитур или шкаф-купе на всю стену – то от 3000 до 5000 выходит. Некоторые мои знакомые могут симпатичным дамам сделать скидку, кто-то и вообще за чашку кофе или домашний обед шкаф собрать. В цену обычно закладываю стоимость проезда, бензин, заказы ищу в группе подработок, а потом и сарафанное радио уже работает.

Весной-летом можно поработать на свежем воздухе и помочь вскопать и прополоть грядки, а осенью выкопать картошку (от 1000 рублей плюс стоимость проезда). Часто заказчики предлагают забрать и отвезти до места, а после работы приглашают на шашлык и в баню.

ПЛЮСЫ:

- Всегда большой выбор заказов.

- Можно назначать свою цену.

МИНУСЫ:

- Тяжелая физическая работа.

- Возможно, придется ехать в отдаленный район или за город.

2. ПЕЧЕМ ПИРОГИ И ЗАКАТЫВАЕМ СОЛЕНЬЯ

Эта подработка больше подойдет для женщин, любящих проводить свободное время на кухне (хотя и от мужчин подобные объявления тоже встречаются часто). Многие хозяюшки признаются, что часто пекут для своей семьи пироги и не видят ничего зазорного, чтобы выпечь двойную порцию на продажу.

- Я профессиональный повар-кондитер, и в свободное время принимаю заказы на выпечку: пироги, пиццу, тортики, пирожные. При наличии современной кухонной техники и навыков весь процесс занимает не более получаса, а потом все отправляется в духовку, и можно отдыхать, - говорит Эльмира Г. – Заказов много – перед праздниками и на выходных особенно, но я не жалуюсь. Зато летом смогу отправить детей в лагерь.

Домашняя выпечка пользуется большим спросом у уфимцев, которым некогда стоять у плитыФото: Андрей ЦЫГАНОВ

На популярном сайте объявлений можно встретить самые разные предложения. Например, уфимец Айнур купил тандыр и теперь готов порадовать всех желающих горячими лепешками, чебуреками и самсой за 40 рублей за штуку, люля-кебабами по сотне и даже бесплатной доставкой по городу при заказе от 1000 рублей. Другой уфимец Рустем приобрел огромный чугунный казан и теперь готов привезти горячий узбекский плов на любое торжество – по 200 рублей за порцию.

Уфимка Карина собрала летом небывалый урожай вишни и теперь готовит вишневые пироги на заказ. Пенсионерка Валентина с радостью приготовит сложные слоеные салаты всего за 350-500 рублей за килограмм, а также продаст разнообразные соленья-варенья из садового урожая. А некий Абдулла готовит на заказ «домашнюю лапшу для лагмана из высшего сорта муки» и «домашний чак-чак из натуральных продуктов» всего за 300 рублей за килограмм лакомства.

ПЛЮСЫ:

- Можно готовить параллельно вместе с обедом для семьи.

- Всегда есть заказы.

МИНУСЫ:

- Если клиент не забрал заказ, сложно быстро его реализовать, пока не испортился.

- Тщательная организация условий готовки, хранения и санитарных условий – каждый день все нужно тщательно отмывать и протирать.

3. ПИШЕМ РЕФЕРАТЫ И ПЕРЕПЕЧАТЫВАЕМ ЛЕКЦИИ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ СТУДЕНТОВ

Если у вас хорошая скорость печати, вы не боитесь монотонной скучной работы, а также отличаетесь внимательностью и грамотностью, то прекрасным вариантом подработки станет набор рукописных текстов или перевод студенческих лекций в рукописный формат (судя по количеству заявок в интернете, в период сессии за это готовы и хорошо платить).

- Наберу рукописный или любой другой текст любой сложности. Сделаю все в максимально краткие сроки и без ошибок. Одна страница тетради - 10 рублей, одна страница А4 - 25 рублей. Если почерк непонятный, стоимость каждой страницы увеличивается на 5-10 рублей, - предлагает уфимка Алина. Если верить отзывам на странице девушки, не один десяток студентов остались ей благодарными за удачно сданную сессию.

Печатать тексты можно в любом месте, даже на пляжеФото: Олег РУКАВИЦЫН

Также большой популярностью пользуются такие подработки, как написание рефератов (от 500 рублей, в зависимости от сложности темы), курсовых (от 5000 рублей) и даже дипломов (минимальная ставка – от 10000 рублей, зато уникальность и глубина проработки материала гарантированы). Если у вас все в порядке с чувством юмора и языкового стиля, можете попробовать себя в наполнении контентом сайтов, писать сценарии для рекламных аудио- и видеороликов, вести аккаунты в популярных соцсетях. Минимальная цена на такие услуги начинается от 500 рублей (если у вас есть портфолио – смело повышайте цену), но нужно хорошо изучить рынок спроса и предложений, чтобы не нарваться на мошенников.

Если вы чувствуете, что в вас дремлет Лев Толстой, попробуйте себя в написании целой книги. Например, уфимка Зульфия, называющая себя «автором-призраком» с удовольствием под чужим авторством напишет целый роман/автобиографию/монографию по педагогике, психологии и маркетингу, и даже поможет с печатью и издательством и продвижением книги в магазинах и на литературных сайтах. Цены, конечно, не из дешевых: от 50 тысяч рублей за 100 страниц при наличии идеи и материала, и от 200 тысяч рублей за 100 страниц, если у заказчика нет ничего, кроме амбиций и желания прославиться.

ПЛЮСЫ:

- Несложная работа.

- Всегда есть заказы.

- Выполнять заказы можно где угодно – хоть на пляже.

МИНУСЫ:

- Много конкурентов в этой сфере.

- Монотонная нудная работа перед компьютером.

- Чтобы хорошо заработать, нужно выполнить много заказов.

4. РЕПЕТИТОРСТВО

Если вы вдруг работаете учителем и задумываетесь о подработке, ну или просто знаете в совершенстве какой-либо предмет, а также неплохо ладите с детьми и умеете доходчиво объяснять материал – вам прямая дорога в репетиторы. Для этого вы можете разместить объявление на сайтах или биржах услуг или зарегистрироваться на профильных площадках по подбору репетитора. На последних, кстати, самые хорошие заработки, но чтобы получить заказ, желательно иметь какие-то преимущества перед конкурентами, вроде грамот и сертификатов, хвалебных отзывов и внушительного опыта.

Чтобы стать репетитором нужно не только знать предмет, но и найти общий язык с ребенкомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как показал анализ «репетиторского рынка», наибольшим спросом пользуются репетиторы русского языка (от 300 до 800 рублей за академический час занятий, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ дороже), алгебре и физике (средний ценник 700-1000 рублей за час), а также английскому языку. Для последних ценник начинается от 300 рублей за полчаса занятий для начинающих (обучение азам грамматики, фонетики и лексики) до 800 рублей за полноценное часовое занятие.

- За 750 рублей в час гарантирую вам разговорный английский за 3-4 месяца, с полным усвоением времен. Плюс обучение методикам легкого запоминания слов без ведения словарей. Мужской подход к занятиям, - обещает уфимец Айнур, уточняя, что принимает как у себя на дому, так и с выездом, но только после 17.00, поскольку до этого на основной работе.

- Мне очень нравится работать с детьми. Днем я учусь в педагогическом университете, а вечером занимаюсь с дошкольниками по собственной методике, а также подтягиваю физику старшеклассникам. За час беру 500 рублей, в среднем, два занятия за вечер – очень хорошая прибавка к стипендии в месяц выходит, - делится студент-четверокурсник Рустам.

Не менее востребованными являются репетиторы и по «экзотическим» языкам и предметам: например, часовое занятие японским языком стоит от 800 рублей, французским или китайским – от 800 до 1300 рублей соответственно.

ПЛЮСЫ:

- Всегда есть заказы, даже если вы - новичок.

- Хорошие расценки.

МИНУСЫ

- Большая конкуренция.

- Требуется умение работать с детьми и стрессоустойчивость.

5. ТАКСИ, ВЕЗИ!

Ну и, наверное, лидером в вариантах подработок для большинства, у кого есть права и собственный автомобиль, является работа в такси. Среди таксистов сейчас можно встретить и мужчин, и женщин, и студентов, и офисных работников, и юнцов, недавно получивших права, и умудренных опытом водителей, которые полжизни провели за баранкой.

В среднем, заработать за вечер в такси можно до 3000 рублей – если брать все подряд заказы или напротив – выбирать большие расстояния (например, отвезти клиента на вокзал, в аэропорт или в другой населенный пункт). Есть и минусы: половина заработанного уйдет на бензин, во многих дворах «убитые» дороги – в ямах и колдобинах, а также есть риск, что ваш клиент окажется пьяным дебоширом.

Многие уфимцы после работы идут таксоватьФото: Михаил ФРОЛОВ

- По основной своей работе я – водолаз. Это мое призвание по жизни, работа для души. Но получаю я там всего 25 тысяч рублей, поэтому в свободное время я таксую, чтобы прокормить семью, - признается 30-летний уфимец Игорь.

- Сложно в городе найти постоянную высокооплачиваемую работу. Поэтому все идут в такси – хотя бы ни от кого не зависишь, сам график выбираешь. Цены, конечно, очень низкие, поэтому пока бензин отработаешь да на еду пару тысяч – приходится покататься 4-5 часов, ну а что поделать, - говорит 37-летний Михаил.

ПЛЮСЫ:

- Возможность выбирать заказы.

- За вечер можно неплохо заработать.

МИНУСЫ:

- Автомобиль быстро «изнашивается».

- Могут попасться пьяные или агрессивные пассажиры.

- Ответственность за чужую жизнь.