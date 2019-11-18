По улицам Уфы прошел парад памяти жертв ДТП

С 2005 года в последнее воскресенье ноября в России отмечается День памяти жертв ДТП. В этом году в памятную дату, 17 ноября, тематическое мероприятие прошло и в Уфе.

Сотрудники Госавтоинспекции и автолюбители организовали автопробег ко Дню памяти жертв аварий. Собрались участники пробега на парковке Конгресс-холла «Торатау». На площадку прибыли порядка 50 автомобилей и 11 эвакуаторов, на которых разместились разбитые автомобили после ДТП.

На каждом эвакуаторе висел плакат с причиной аварии. К примеру, один водитель серьезно превысил скорость, другой – увлекался опасным вождением. Среди распространенных причин аварий были также несоблюдение дистанции, наезд на пешехода, выезд на встречную полосу, нетрезвое вождение. В отделе ГИБДД прокомментировали, что это основные причины несчастных случаев на дороге. Цифры действительно устрашающие – за 10 месяцев в Уфе произошло 1556 аварий, в которых 1971 человек пострадал и 31 погиб.

Сделав памятные фотографии на парковке, колонна двинулась по городу. Автопробег возглавили несколько автомобилей Госавтоинспекции, следом разместились машины автошкол, автосалонов, также неравнодушные автомобилисты и эвакуаторы с искореженной техникой.

- Маршрут колонны был проложен по наиболее оживленным и аварийным улицам города Уфы. Юнармейцы раздавали буклеты, посвящённые этой памятной дате с призывом соблюдать правила дорожного движения. Эти мероприятия привлекают внимание уфимцев к масштабам смертности на дорогах, - прокомментировали в ГИБДД.

В завершении мероприятия водители почтили память погибших в авариях единым автомобильным сигналом.