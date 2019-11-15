«Оттолкнула в овраг и сохранила ей жизнь»: 13-летняя девочка из Башкирии погибла, спасая подругу

Стали известны подробности аварии, в которой вчера, 14 ноября, погибла 13-летняя девочка. Как ранее сообщала «Комсомолка», в восьмом часу вечера погибшая девочка вместе с подругой шла по обочине на автодороге Алаторка-Охлебинино. На школьниц наехала «Шевроле Нива», за рулем которого находился 60-летний мужчина. От сильного удара одна из девочек погибла на месте, а вторая получила травмы. В ГИБДД по данному факту начато разбирательство.

ОТТОЛКНУЛА ПОДРУГУ

В тот злополучный вечер подружки прогуливались. Гулять в деревне негде, девочкам приходилось ходить туда и обратно. Недалеко от их дома была ферма – они доходили до нее, а затем шли в сторону дома.

Сестра погибшей Алены М. (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.) рассказала, что автомобилист наехал на них на большой скорости. Водитель сказал родственникам, что торопился на пожар, который произошел в Алаторке.

- Он даже не затормозил, проехал и сбил ее. Алена подружку оттолкнула в овраг и сохранила ей жизнь. Водитель проехал, а потом резко сдал назад, чтобы посмотреть, что случилось. Сейчас он говорит, что его ослепила встречная машина, и из-за этого он не заметил пешеходов, - рассказала сестра погибшей.

Водитель сказал родственникам, что торопился на пожар, который произошел в Алаторке.

Алену все запомнят доброй, веселой и очень отзывчивой девочкой.

- Родная моя сестреночка, я очень сильно тебя люблю, прости меня за все обиды, за все прости меня, мне не хватает тебя. Мне даже не верится, что ты умерла, тебе всего лишь 13, и тебя уже нет. Ты очень хорошая, добрая, веселая, я буду скучать по тебе, - написала сестра в социальных сетях.

ЖИТЕЛИ ПРОСЯТ ПРОВЕСТИ СВЕТ

Тем временем жители Иглинского района отмечают, что участок дороги, на которой произошла смертельная авария, аварийный.

- Здесь ужасная узкая улица, пешеходам идти негде, а иногда приходится ходить тут пешком. Дорога не освещается. Мы уже много раз писали в администрацию с просьбой провести электричество и установить столбы, но все тщетно. Жители уже не одну стопку бумаг написали по этому поводу, только толку от этого никакого нет, - говорят сельчане.

Похоронят Алену завтра, 16 ноября, в Иглинском районе.

«Комсомольская правда» соболезнует близким Алены.