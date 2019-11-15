«Первый же звонок поверг меня в шок!»: откровения бывшего специалиста психологической помощи из Уфы

Как известно, жители нашей страны не любят и не хотят обращаться к психологам. Так уж сложилось, что нашему человеку проще высказаться о своих проблемах соседу, другу или вовсе незнакомому человеку, чем обратиться за помощью к специалисту. А зря. Порой, именно профессиональная и вовремя оказанная помощь может уберечь человека от ошибки.

Для тех, кто по каким-либо причинам не хочет общаться с психологом тет-а-тет, существует служба психологической помощи или попросту телефон доверия. Позвонить туда можно по номерам: 8-800-7000-183 или 223-22-11. Правда, в последнее время специалисты этой линии работают с 10:00 до 22:00, а не круглосуточно, как раньше.

Одно дело обратиться со своей проблемой к психологу и получить консультацию, но совсем другая история – работать тем, кто дает эти консультации. Порой, даже самому высококлассному профессионалу самому нужна психологическая помощь и простая человеческая поддержка. «Комсомолка» на условиях анонимности пообщалась с экс-сотрудницей телефона доверия и поинтересовалась тонкостями работы в этой сфере. Как оказалось, работа там вовсе не простая. Ведь психолог – тоже человек.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

- Я устроилась в службу психологической помощи после нескольких лет работы по специальности. Где трудилась до этого, говорить не буду, не хочу себя раскрывать. Когда пришла на собеседование, мне сразу предложили два варианта: либо работать с «живыми» людьми и консультировать их, либо «сесть» на телефон доверия. Тогда я посчитала, что на телефоне будет интереснее, - вспоминает Анна Иванова.

График работы штатного психолога из службы поддержки довольно жесткий. 12-часовые смены чередуются в день и в ночь, между ними дается один «отсыпной» день. За такую работу Анна получала порядка 12 тысяч рублей в месяц.

- Первый же звонок поверг меня в шок! Я понимала, что боюсь говорить и не знаю, как себя вести. А вдруг я не справлюсь? Пара секунд ступора и вот я уже разговариваю с первым дозвонившимся,- делится впечатлениями Анна.

ЗВОНКИ БЫВАЛИ РАЗНЫЕ

По ее словам, днем на горячую линию обычно звонили люди, которые находятся на учете в психоневрологических диспансерах или инвалиды, у которых нет возможности ходить. По правилам психологи горячей линии не имеют право общаться с ними более 15 минут за смену. Поэтому приходилось очень мягко их «отшивать».

- Вообще, звонки были разными. Например, звонила женщина и говорила, что хочет свести счеты с жизнью из-за проблем с мужем и детьми. Мы с ней поговорили, обсудили ситуацию, и нашли ресурсы, от которых необходимо отталкиваться. Она поблагодарила меня и перестала звонить, - вспоминает психолог.

По словам Анны, во время смены бывали и странные звонки.

- Звонит человек и говорит: мотивируйте меня. Я пыталась объяснить им, что даже если пересмотреть все мотивирующие фильмы и перечитать книги, все равно невозможно заставить себя встать с дивана. Не произойдет этого и после разговора со мной, не поможет откровенная беседа с другом или подругой – вы все равно не будете двигаться. Чтобы преодолеть это состояние, нужно выйти из зоны комфорта. Особенно удручает ответ, который я слышала после всех этих слов. Собеседники не редко говорили с нескрываемой издевкой: «Что, вам нечего мне сказать?», - рассказывает Анна. Она отмечает, что если человек сам не хочет развиваться и двигаться, то никто не сможет ему помочь.

Часто на горячую линию психологической поддержки звонили подростки. И почти всегда они просто баловались.

- Звонит, скажем, мальчик и с трудом сдерживая смех, говорит: «Я на контрольной, подскажите, сколько будет два плюс два?». Консультанты должны в таких случаях отвечать, что этот вопрос не в их компетенции. В конце мы произносим дежурную фразу «спасибо за звонок, если у вас будут серьезные проблемы – обращайтесь. Мы рады помочь», - вспоминает Анна Иванова.

ТЯЖЕЛЫЕ БЕСЕДЫ

По словам психолога, самые «тяжелые» звонки поступали ночью. Очень часто в это время дозваниваются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Некоторые звонили, кричали матом, оскорбляли по-всякому. Само собой, в ответ мы ничего не можем сказать. В таких случаях тоже есть дежурная фраза: «Мы не можем вам помочь, так как вы находитесь в агрессивном состоянии». Хуже того, у них начиналась вторая волна агрессии и в большинстве эти люди бросали трубку. От таких звонков всегда оставался неприятный, даже жуткий осадок, - рассказывает психолог.

О проблемах и сложностях на работе Анна не очень любит рассказывать, но без этих воспоминаний невозможно дать полную картину.

- Довольно тяжело было разговаривать с одними и теми же людьми несколько раз подряд. Скажем, звонит мужчина, сетует на проблемы с женой, а мы с ним в мою прошлую смену говорили! И я его консультировала, давала рекомендации. Спрашиваешь его: вы что-нибудь сделали, чтобы двигаться дальше? А он в ответ: «Нет. А зачем?». И тут я задумалась: а есть ли смысл помогать людям, которые не хотят что-то менять в своей жизни? – задается вопросом Анна Иванова.

Чтобы консультировать других, нужно самому обладать устойчивостью к стрессуФото: Иван ВИСЛОВ

НЕОРДИНАРНЫЙ СЛУЧАЙ

В работе службы психологической помощи бывали и совсем неординарные случаи.

- Когда дежурил другой психолог, на линию позвонил мужчина и заявил, что он педофил. Моя коллега записала разговор на диктофон, тут же позвонила нашему начальству с вопросом, что делать, но связь оборвалась. В другой раз с этим же человеком говорила уже я. Мы общались с ним час с лишним, пытались выведать хоть какую-то информацию для полицейских: как он выглядит, в каком примерно районе находится. Уж не знаю, смогли ли его поймать, но мы передали всю информацию в полицию, - рассказывает психолог.

По словам Анны, не редко в службу психологической помощи дозваниваются извращенцы, которым не хватает денег на «секс по телефону».

- Так, например, меня спрашивали: а какие у вас волосы? А какого цвет глаза? Неприятное ощущение, - делится Анна Иванова.

ПСИХОЛОГ УСТАЛ

Главная проблема сотрудников службы психологической помощи – маленькая зарплата. В то время, когда Анна там работала, они консультировали также жителей других регионов, а это дополнительная нагрузка.

- Нам звонили из Москвы, Самары и других городов. Мы-то рассчитывали, что звонки будут только из Башкирии. Мы просили повысить нам зарплату, мотивируя это тем, что работаем и на другие города и часто консультируем зависимых людей, но нам отказали.

Как отмечает психолог, моральное истощение у сотрудников службы происходит из-за того, что к ним звонят одни и те же люди.

- Лично я продержалась «на телефоне» чуть меньше двух лет. Под конец я уже не могла ходить на работу, потому что приходилось выслушивать одно и то же. Еще хуже, это когда ты после ночных звонков остаешься на субботник – кидаешь снег, наряжаешь елку, что-то красишь. А обязательное участие в семинарах – отдельная история. Нас заставляли писать доклады, где-то выступать, снимать видеоролики. Иногда давали такие темы, которые вообще не связаны с телефоном доверия, - вспоминает Анна.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

- Последней каплей, после которой я решила, что надо уходить, стал ночной звонок от мужчины. По голосу он казался трезвым и адекватным. Сказал, что у него умерла жена при родах, и у него на руках остался младенец. То, что он рассказал дальше – это что-то с чем-то. Говорит, что сделал себе грудь третьего размера для кормления ребенка. Его единственной проблемой был вопрос: как он объяснит друзьям, что носит лифчик?

Как вспоминает Анна, этот необычный мужчина звонил на линию еще несколько раз и попадал на нее. В разговорах он продолжал сокрушаться на тему ношения лифчика взрослым мужчиной, расспрашивал о размерах и моделях бюстгальтеров.

После ухода из службы психологической помощи, Анна сделала для себя важный вывод – нет смысла помогать людям, которые сами не хотят, чтобы им помогали.

- Не то, чтобы я разочаровалась в своей специальности. После телефона доверия я могла продолжить карьеру в этой области, но работа «на линии» буквально добила. Что еще неприятно было? Например, среди клиентов попадались и те, у кого развилась зависимость от конкретного психолога. То есть постоянно звонили одному и тому же сотруднику, пытались выяснить, когда он будет на работе. Такая зависимость тоже не очень приятная, - подытожила Анна Иванова.