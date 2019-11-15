«Ему рассказали о смерти мамы в армии»: в перевернувшейся легковушке погибли две женщины из Башкирии

Страшная авария произошла утром в минувшую среду, 13 ноября, в Салаватском районе Башкирии. По данным источника «КП-Уфа», на 10-ом километре автодороги «Малояз – Верхние Киги – Ункурда» в кювет улетела иномарка «Лифан». За рулем автомобиля находилась 37-летняя жительница села Мурсалимкино: по первоначальной версии, женщина не справилась с управлением и съехала на обочину, после чего машина перевернулась на крышу.

На помощь пострадавшим бросились проезжающие мимо автомобилисты: из искореженной иномарки они вытащили четырех людей и вызвали спасателей. К сожалению, от полученных травм 37-летняя владелица «Лифана» и ее 43-летняя пассажирка, которая сидела за водительским креслом, скончались на месте. Еще двое пожилых пассажиров получили ушибы и переломы, их доставили в малоязовскую больницу. После оказания медицинской помощи пенсионеров отпустили домой.

Машину закрутило на мокрой дороге и выбросило в кювет

Сейчас в причинах и обстоятельствах смертельной аварии разбираются дорожные полицейские.

ДЕТЯМ ЕЩЕ НЕ СООБЩИЛИ О СМЕРТИ МАТЕРИ

Погибшей водительницей «Лифана» оказалась 37-летняя жительница села Мурсалимкино Гульназ Ф. Женщина часто по пути на работу и домой подбирала попутчиков, чтобы немного подзаработать. Что случилось в то роковое утро – пока не ясно. Очевидцы аварии утверждают, что дорога была мокрая и скользкая, поэтому машину просто закрутило и выбросило в овраг.

У погибшей Гульназ Ф. остались супруг и двое маленьких детей – сын и дочь. Безутешные родственники до сих пор не могут оправиться от свалившегося горя: супруг не знает, как объяснить детям, что их любимой мамочки больше нет в живых.

- Соболезнуем. Тяжело, когда уходят молодые, а дети остаются без родителей, - скорбит Альфия Б.

Владелица "Лифана" часто подбирала попутчиков по пути на работу и домой

- Как будут теперь дети без мамы? Терпения и сил супругу. Небеса забирают лучших, - вздыхает Гульфира З.

У погибшей пассажирки, 43-летней Гульнары Х. из деревни Баш-Ильчикеево тоже остались осиротевшими трое детей. Как сообщили знакомые женщины, старшему сын Гульнары рассказали о смерти мамы в армии, а еще двое маленьких детей сейчас находятся с отцом, им пока не решились рассказать страшную новость.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семьям погибших женщин.