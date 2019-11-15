«Я уже большой, я занимаюсь сексом!»: психолог из Уфы объяснила, почему дети рано начинают половую жизнь

В этом году Башкирия отметилась рядом громких историй, главными героями которыми становились дети и подростки, занимающиеся сексом не только со сверстниками, но и со взрослыми людьми. Каждый раз возмущенные комментаторы обрушивают свой гнев не только на «озабоченных и распущенных малолеток» (это самые мягкие из встречающихся определений – Ред.), но и на родителей и учителей, которые воспитали этих детей.

Почему же дети и подростки так рано стремятся познать вкус взрослых отношений, чем чревато раннее начало половой жизни и как вести себя родителям, узнавшим, что их ребенок занимается сексом – читайте в материале «КП-Уфа».

СЕКС НА КРЫШЕ И ПИКАНТНОЕ ВИДЕО

В конце марта все уфимские паблики облетело пикантное видео, снятое на крыше одной из многоэтажек в Кировском районе. Трое учащихся лицея – два восьмиклассника 13-ти и 15-лет и 14-летняя семиклассница – забрались на крышу и устроили там пьяную вечеринку.

Скандальное видео быстро разлетелось по соцсетям и между учениками лицея

Когда девочка уже настолько опьянела, что не могла сопротивляться, то младший из школьников расстелил на крыше свою куртку, уложил на нее подругу и занялся с ней сексом, пока второй восьмиклассник снимал все происходящее на камеру телефона. Уже на следующий день видео разлетелось по соцсетям и между учениками лицея.

После того, как случай получил огласку, 14-летняя девочка все рассказала своим родителям и написала заявление об изнасиловании на обоих парней. Удивительно, но школьницу больше беспокоило не случайное соитие, а то, что ее парень узнал о случившемся и сильно расстроился. В итоге следователи возбудили против обоих парней уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», и теперь 15-летнему «оператору» грозит реальное уголовное наказание.

Чаще всего подростки вступают в половой контакт под воздействием алкоголя или наркотиков. Фото: EAST NEWS

ВОДИЛА ЛЮБОВНИКОВ ДОМОЙ, ПОКА МАТЬ БЫЛА НА РАБОТЕ

В октябре мать уфимской 14-летней школьницы обратилась в полицию с заявлением, что ее дочь занимается сексом со взрослыми парнями. Выяснилось, что, пока женщина была на работе, ее дочь три месяца приводила домой кавалеров и спала с ними. Первый ухажер – 16-летний студент наведывался в гости к девочке в августе, а потом она его бросила и стала приглашать для интимных встреч 19-летнего парня, второкурсника одного из столичных вузов.

Сейчас с молодым человеком работают следователи: юноша признался, что все происходило по обоюдному согласию, вот только по закону девочка не достигла возраста согласия, поэтому кавалеру предстоит отвечать по всей строгости закона.

ЗАЯВИЛА ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ ДЯДЕЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЗОРА

В конце сентября жительница Ермекеевского района обратилась с заявлением в полицию, что ее 17-летнюю дочь изнасиловал родной дядя. Женщина рассказала, что ее 30-летний брат, проживающий с ними в одном доме, дважды надругался над беззащитной девочкой. Сама школьница, обливаясь слезами, рассказывала следователям, как дядя вывозил ее в поле на своем автомобиле и насиловал, угрожая убийством отца, если та решит кому-то рассказать о случившемся.

Объясните ребенку, что отношения могут быть романтическими и без сексаФото: архив КП

Вот только позже в ходе расследования Амира (имя изменено – Ред.) призналась: сексом с родственником она занималась добровольно, а историю про изнасилование выдумала, чтобы скрыть потерю девственности. Дело в том, что школьница воспитывалась в религиозной семье, где вступление в половую жизнь до брака считается позорным событием. Амира переживала, что не сможет выйти замуж, поэтому решилась на ложь.

В следственном комитете республики заявили, что проводят по данному факту доследственную проверку, по результатам которой будет принят процессуальное решение. Есть вероятность, что мужчина может избежать уголовной ответственности, поскольку школьница уже достигла возраста согласия.

ЗАСТАЛА ДОЧЬ В ПОСТЕЛИ СО СВОИМ СОЖИТЕЛЕМ

В сентябре в Мелеузе развернулась семейная драма с настоящим любовным треугольником. В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала, что застала 16-летнюю дочь в постели со своим гражданским мужем. Как оказалось, 25-летний мужчина спал со своей 16-летней падчерицей на протяжении двух месяцев, пока мама девочки была на работе.

Сейчас следователи выясняют: было ли изнасилование или секс происходил по обоюдному согласию. Если факт насилия не подтвердится, что горе-любовник может избежать уголовной ответственности.

ЗАНЯЛАСЬ СЕКСОМ В ПОДЪЕЗДЕ СО СЛУЧАЙНЫМ ЗНАКОМЫМ

Вечером 6 ноября в отдел полиции по Калининскому району в Уфе обратился 32-летний мужчина с заявлением о том, что ее дочь-инвалида изнасиловали в подъезде. Как выяснили следователи, 19-летний парень познакомился с 13-летней школьницей в соцсетях, а при встрече решили закрепить знакомство бурным сексом в подъезде.

Вот только взаимное желание и согласие не спасут парня от уголовного преследования, ведь он прекрасно знал, какой возраст у его избранницы. Сейчас молодой человек находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 14 лет».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Непростую тему детского и подросткового секса комментирует психолог Алиса Курамшина:

- В раннем начале половой жизни значительную роль играют два фактора: табуированность темы и психологические особенности возраста. И эти факторы тесно сплетены друг с другом.

Ребенок должен понимать, что занятие сексом не показатель его "взрослости"Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Конечно, все родители знают о том, что настаёт некое время, когда стоит поговорить с ребёнком о сексе. Но поскольку раньше сексуальное воспитание чаще всего проявляется в замалчивании и игнорировании темы, то такую «страусиную» политику они применяют и к своим детям. А если и пытаются поговорить, то делают это неловко, с большим чувством стыда.

Что же происходит с подростком в момент полового созревания? Меняется его тело, меняются его мысли и желания. Авторитет родителей уступает место авторитету сверстников. Хочется быть в тренде, «в струе», быть взрослым. Половой акт воспринимается как взрослый поступок: «Смотрите, я уже большой(-ая), я занимаюсь сексом».

Главная проблема в том, что эмоциональная сфера (впрочем, как и физическая, и сексуальная) в подростковом возрасте еще не сформирована, поэтому ранняя половая жизнь может повлечь негативные психологические последствия. Например, незрелая сексуальность часто делает половой акт неприятным, что может затормозить развитие сексуальности в целом. Незрелая психика может приводить к тяжким разочарованиям в любви, которые также станут серьезными психотравмами и могут привести к установкам вроде «все мужики козлы», а «все женщины — шлюхи». Большинство подростков вступают в интимную связь под воздействием алкоголя или наркотиков — как они сами признаются, чтобы заглушить в себе нотки сомнения. После секса же часто испытывают стыд и разочарование – потому что их организм и психика посылали верные сигналы, а наркотические вещества способствовали угнетению этих правильных реакций.

Родителям важно разговаривать со своими детьми на щепетильные темы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что же делать родителям, узнавшим, что их дети занимаются сексом? Как предотвратить негативные последствия ранних половых контактов?

Во-первых, родителям не стоит в долгий ящик отодвигать сексуальное просвещение отпрыска. И совсем необязательно говорить с ним - сейчас существует достаточное количество книг, обучающих материалов в интернете, также можно найти для ребенка фильмы и сериалы о подростковой любви и ранней беременности.

Во-вторых, в средних и старших классах должны проводиться занятия полового воспитания, лишенные ханжества и стыда. Даже в мое время рассказывали про способы предохранения — думаю, эта информация стала полезной для многих.

В-третьих, доверительные отношения с подростком тут пригодятся как нельзя кстати. Ребенку стоит дать понять, что вы всегда готовы помочь: купить презервативы, показать анонимно врачу. Главное – делать это без осуждения, чтения морали и прочего выноса мозга.