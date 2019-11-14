2019-11-14T19:24:26+03:00
Политика

В районах Башкирии не смогли потратить выделенные на ремонт дорог деньги

В этом году башкирским дорожникам выделили рекордную сумму
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На строительство и ремонт дорог в районах республики выделили 9,67 млрд рублейНа строительство и ремонт дорог в районах республики выделили 9,67 млрд рублейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 12 ноября, в Уфе состоялось заседание башкирского правительства в формате «Транспортный час». В отсутствии Радия Хабирова министры и руководители госкомитетов Башкирии отчитывались перед первым вице-премьером Андреем Назаровым.

На заседании подвели предварительные итоги дорожных работ за 2019 год. Главным докладчиком выступил руководитель госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов. Он заявил, что общий объем дорожного фонда республики в этом году составил 24,5 млрд рублей.

ОСВОИЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ

По словам Мухаметьянова, на ремонт и содержание дорог в районах Башкирии была выделена огромная сумма – 9,67 млрд рублей. На эти деньги районные администрации должны были отремонтировать и привести в порядок дороги местного значения.

Как выяснилось в ходе доклада, к 1 ноября из этой суммы успели потратить только 52%. Лучше остальных с этой работой справились в Буздякском, Гафурийском, Дуванском, Кугарчинском, Татышлинском и Уфимском районах и в городах Нефтекамск и Сибай.

Андрей Назаров решил поинтересоваться, почему же районные администрации так и не освоили выделенные на дороги деньги. Некоторых глав вызвали на связь по селектору и потребовали дать вразумительный ответ. По словам местных чиновников, по факту большая часть дорожных работ была выполнена, просто деньги за них еще не перевели. Сейчас продолжается оформление документов, чтобы рассчитаться с ремонтниками.

ПОТРАТЯТ НА ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

По данным районных администраций, после всех расчетов с подрядчиками, объем потраченных на дорожное хозяйство денег достигнет 90%. Как пояснили в башкирском правительстве, неосвоенные на дороги рубли, а это порядка 1,8 млрд, у районных бюджетов все-таки заберут. Их потратят на другие объекты.

- До конца года остаётся совсем мало времени. Все, кто на сегодняшний день отстаёт от исполнения намеченных планов, должны в течение недели подготовить документы по фактически завершённым работам и представить их в госкомтранс, - подчеркнул вице-премьер Андрей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава ВЦИОМа: Доходы не растут, но на революцию никто не пойдет
Почему зарплаты россиян растут только в цифрах статистики? Прислушивается ли власть к недовольству людей? Накануне Дня социолога в эфире Радио КП мы поговорили с гендиректором Всероссийского центра исследования общественного мнения Валерием Федоровым
Так что же такое путинизм? И сохранится ли он после Путина?
Что за «долгое государство» построил наш президент? Кто такой «глубинный народ»? И чего ждать после 2024 года? Об этом «КП» поговорила с заместителем заведующего кафедрой политической теории МГИМО Даниилом Пареньковым
Этюд в серых тонах: За что осудили ведущего аудитора Чувашии Маргариту Замчинскую, которая помогла взыскать с местных бизнесменов 600 млн налогов
Наш корреспондент поехал в Чебоксары разбираться в деле 62-летней женщины, получившей 7,5 лет условно за «вымогательство 25 млн рублей» у региональных предпринимателей
Новости 24
«Локомотив» прервал победную серию «Салавата Юлаева»
«Мама смотрит в окно и ждет»: в Башкирии ищут мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах
В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать
В Башкирии зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов
«У нас не фашистская Германия»: Радий Хабиров ответил противникам хосписа в Уфе
Под Уфой пламя охватило одноэтажный дом
Жители Стерлитамака чуть не устроили давку на открытии «МакДоналдса»
«Напугали нас»: Сергей Шнуров о выступлении уфимской певицы на шоу «Голос»
В Башкирии обнаружили тела трагически погибших супругов
Минздрав Башкирии покупает 25 новых машин скорой за 72 млн рублей
Молодая мать двоих детей из Башкирии заявила, что над ней надругались в собственном доме
В Уфе бабушка провалилась в подвал и не смогла выбраться
В Уфе установили первые новогодние елки
«Жалко эту женщину»: в Башкирии обнаружили бабушку-маугли
В Башкирии поход трехлетней девочки к стоматологу обернулся кошмаром
В Башкирии волонтеры рассказали о судьбе пропавшего 3 недели назад молодого мужчины
Власти Башкирии планируют повысить производительность труда с помощью консультантов
В Уфе осудили многодетную мать, которая жестоко издевалась над своими малышами
В одном из городов Башкирии построят две новые дороги
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
«Сейчас его и родителей допрашивает полиция»: в Уфе прекращены поиски 16-летнего студента
«Алиса терпит боль и не скулит»: собаку из Башкирии спасают от мучительной смерти
По итогам трёхдневного форума Musafir и первого шоукейс-фестиваля в сфере этно-музыки в России, многие музыкальные коллективы получили приглашения на зарубежные фестивали.