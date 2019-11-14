В районах Башкирии не смогли потратить выделенные на ремонт дорог деньги

В минувший вторник, 12 ноября, в Уфе состоялось заседание башкирского правительства в формате «Транспортный час». В отсутствии Радия Хабирова министры и руководители госкомитетов Башкирии отчитывались перед первым вице-премьером Андреем Назаровым.

На заседании подвели предварительные итоги дорожных работ за 2019 год. Главным докладчиком выступил руководитель госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов. Он заявил, что общий объем дорожного фонда республики в этом году составил 24,5 млрд рублей.

ОСВОИЛИ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ

По словам Мухаметьянова, на ремонт и содержание дорог в районах Башкирии была выделена огромная сумма – 9,67 млрд рублей. На эти деньги районные администрации должны были отремонтировать и привести в порядок дороги местного значения.

Как выяснилось в ходе доклада, к 1 ноября из этой суммы успели потратить только 52%. Лучше остальных с этой работой справились в Буздякском, Гафурийском, Дуванском, Кугарчинском, Татышлинском и Уфимском районах и в городах Нефтекамск и Сибай.

Андрей Назаров решил поинтересоваться, почему же районные администрации так и не освоили выделенные на дороги деньги. Некоторых глав вызвали на связь по селектору и потребовали дать вразумительный ответ. По словам местных чиновников, по факту большая часть дорожных работ была выполнена, просто деньги за них еще не перевели. Сейчас продолжается оформление документов, чтобы рассчитаться с ремонтниками.

ПОТРАТЯТ НА ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

По данным районных администраций, после всех расчетов с подрядчиками, объем потраченных на дорожное хозяйство денег достигнет 90%. Как пояснили в башкирском правительстве, неосвоенные на дороги рубли, а это порядка 1,8 млрд, у районных бюджетов все-таки заберут. Их потратят на другие объекты.

- До конца года остаётся совсем мало времени. Все, кто на сегодняшний день отстаёт от исполнения намеченных планов, должны в течение недели подготовить документы по фактически завершённым работам и представить их в госкомтранс, - подчеркнул вице-премьер Андрей Назаров.