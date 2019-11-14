В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как готовятся к возможной эпидемии вирусных заболеваний 2020

В Башкирии полным ходом идет подготовка к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ. 14 ноября, в региональном Роспотребнадзоре состоялась пресс-конференция, где представители ведомства рассказали о том, как проходит вакцинация населения, ожидается ли эпидемия гриппа, и как уберечь себя от болезни и серьезных осложнений.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРИВИТО 30,8% НАСЕЛЕНИЯ

Представители республиканского Роспотребнадзора уточнили, что хотя в Башкирии уже все чаще люди заболевают ОРВИ, официально зарегистрированных случаев гриппа еще не было. Как правило, гриппом заболевают в январе-марте, поэтому еще есть время сделать вакцину и уберечь себя от серьезных осложнений.

- В Башкирии продолжается прививочная компания против гриппа. По состоянию на 8 ноября в республике привито уже 30,8% населения – 1 252 173 человека, из которых 880,2 тысячи – взрослые, и 371,9 – дети. Большинство из них получили вакцины в рамках Национального календаря прививок, и еще 79344 человек получили вакцины за счет регионального бюджета, - уточнили в ведомстве.

Вакцинацию населения нужно завершить до середины декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первые партии вакцины поступили в медучреждения еще в конце августа: около 190 тысяч вакцин для детей и около 614 тысяч доз для взрослых. А на днях по совместному запросу от регионального минздрава и Роспотребнадзора, в больницы поступила новая отечественная вакцина «Ультрикс квадри» - ее получат лица с хроническими заболеваниями.

- Всего на сегодняшний день у нас обеспеченность населения вакцинами составило 78,6% от заявленного плана. Беременные получили вакцинацию полностью, также привито 88,6% детей и 75% взрослых. До конца ноября в республике ожидается еще поставка вакцин, - рассказали в Роспотребнадзоре. – Те вакцины, которые уже имеются в наличии, обеспечивают защиту населения от штаммов гриппа, которые будут распространены в ожидающемся эпидемиологическом сезоне.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАБОЛЕВАЮТ ДЕТИ

В ведомстве уточнили, что в первую очередь прививаться должны лица, находящиеся в группе риска: дети и подростки, беременные, лица старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, работники образования и здравоохранения, общественного транспорта и птицефабрик.

Чаще всего гриппом и ОРВИ заболевают дети и подросткиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Как правило, первыми заболевают именно дети – они активно и тесно общаются между собой, потом приносят инфекцию домой, заболевают родители. И во время всего эпидемиологического сезона 60-70% от общего числа заболевших тоже составляют именно дети. – Самое главное, пока случаев гриппа не зарегистрировано, важно закончить вакцинацию, поскольку потом прививку делать будет нельзя – слишком высокий риск получить осложнения здоровья.

Также в ведомстве добавили, что в больницах и других медучреждениях республики активно идет подготовка к сезону гриппа: подготовлен необходимый запас лекарств, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. В случае, если число заболевших гриппом будет превышать ожидаемое, на базах клинических и инфекционных больниц в Уфе и Стерлитамаке, а также в инфекционных отделениях районных больниц будут установлены дополнительные койки для пациентов, причем для беременных будут выделяться отдельные палаты.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

1. Один заболевший гриппом может заразить до 40 здоровых людей.

2. Грипп опасен серьезными осложнениями: пневмония, бронхит, миокардит, отит.

3. У лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания, грипп может провоцировать инсульт или инфаркт.

4. В настоящий момент самая эффективная профилактика гриппа – вакцинация.

5. У привитого человека в случае заражения болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений.