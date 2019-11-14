«Быть башкиркой – это уважать свои корни»: Участница из Башкирии покорила жюри межнационального конкурса красоты

«Я родилась и выросла в маленьком селе Зилаир. Это село с добродушным народом, с прекраснейшей природой, с увлекательной историей, с великолепным настоящим, и, как мы мечтаем, с самым лучшим будущем», - с этих слов начала свое выступление в финале конкурса «Национальная краса Санкт-Петербурга» 18-летняя Регина Ганчурина. Яркая молодая девушка сразу обратила на себя внимание жюри. О том, как студентка из Зилаира оказалась на петербургской сцене, почему решила участвовать в конкурсе красоты и с какими трудностями столкнулась, Регина рассказала в интервью «Комсомолке».

НА КОНКУРС ПРИВЕЛА ПОДРУГА

Уроженка Зилаира Регина Ганчурина приехала в Петербург, не помышляя о конкурсах красоты. Ее целью было получить хорошее образование. Девушка поступила в колледж технологии, моделирования и управления при Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна на специальность страхового агента. Чужой город быстро стал для нее своим.

- Я влюбилась в Петербург. Мне здесь уютно и спокойно. Хотя, конечно, ничего не заменит мой родной Башкортостан. Каждый скучает по своему дому, - признается девушка.

Чтобы не терять связи с родиной, Регина вступила в башкирскую молодежную организацию «Аманат» и нашла там новых друзей, так же приехавших в Петербург за знаниями.

- Вместе мы занимается национальными танцами, посещаем башкирские мероприятия. Нагрузка на первом курсе пока небольшая, так что времени на все хватает, - рассказывает девушка.

Одна из знакомых и посоветовала Регине попробовать себя роли участницы конкурса красоты.

- Моя землячка, с которой я с детства знакома, в прошлом году уже участвовала в конкурсе «Национальная краса Санкт-Петербурга». В этом году она предложила поучаствовать мне. Я подумала, почему бы и нет, и согласилась, - смеется Регина.

Конкурс красоты, как и любой другой, требует подготовки. Тут-то девушке и понадобилась помощь и поддержка друзей и соотечественников.

САМЫЙ НЕРВНЫЙ – КУЛИНАРНЫЙ ЭТАП

Краса Санкт-Петербурга должна быть хороша во всем, поэтому конкурсные задания весьма разноплановы. К первым трем этапам: спортивному, интеллектуальному и кулинарному – Регине помогла готовиться ее землячка Назифа, финалистка прошлогоднего конкурса.

- На спортивном этапе мы должны были на время пройти подобие полосы препятствий – выполнить различные упражнения. Было, конечно, сложно, но весело. На интеллектуальном конкурсе нам задавали вопросы, касающиеся музыки, кино, истории, биологии, химии – практически из всех областей, - вспоминает Регина.

С этими заданиями она справилась без особых проблем. А вот кулинарный этап, по признанию девушки, дался ей тяжелее всего.

- Нужно было не просто приготовить свое национальное блюдо, но еще и красиво преподнести его. В итоге всю ночь перед мероприятием я зубрила огромный текст. Переживала, лишь бы не забыть слова! Но в итоге все пришло отлично, всем понравилось и мне в том числе, - признается девушка.

Регина представила на суд жюри травяной чай, башкирский мед и блюдо «Урама» - разновидность чак-чака и бауырсака. Готовить их девушке помогли подруги. Члены конкурсной комиссии отведали всего понемногу и остались довольны, пропустив Регину в финал.

Красавица из Зилаира покорила жюри своей искренностью, интеллектом и кулинарными талантами

ЧТО ДЛЯ МНЯ БЫТЬ БАШКИРКОЙ?

Изначально на звание национальной красы претендовали 14 участниц, но до финала дошли лишь 11. На заключительном этапе конкурса девушки должны были представить творческий номер. Здесь Регина, наконец, могла проявить себя во всей красе – девушка 13 лет занимается народными танцами.

- Все началось еще с детского садика, с трех лет я уже выступала на сцене, а в пять родители отдали меня в сельский кружок на народные танцы, за что я им теперь очень благодарна. Башкирские танцы – мои любимые, ведь я башкирка, и моя душа стремится танцевать именно их, - рассказывает Регина.

Девушка выбрала для конкурса знаменитый танец «Семь девушек» и решила привлечь к выступлению своих подруг из башкирской молодежной ассоциации «Аманат», они же помогли и с костюмами.

- По одной из версий знаменитой легенды, защищая свою родину и честь, семь прекрасных и храбрых девушек, принадлежащих к одному роду, бросились со скалы и исчезли в водной бездне. В тот же миг на ночном небосклоне вспыхнули семь ярких звезд. Я хотела передать через свой танец всю боль и страдание этих девушек. На мой взгляд, мы сделали это на высшем уровне, достойно, красиво, ярко, - вспоминает Регина.

Одним из решающих этапов конкурса был монолог участниц. Девушкам предстояло рассказать о себе, но сделать это кратко и выразительно, чтобы привлечь внимание судей. Болельщики Регины позже скажут, что у нее был самый яркий монолог.

За 18-летнюю Регину болели ее сестры и земляки, с которыми девушка подружилась в Петербурге. Фото: БМА "Аманат"

- Что для мня быть башкиркой? - задалась со сцены вопросом Регина. - Быть башкиркой – это прежде всего любить, уважать свои корни, гордиться наследием и смотреть с уверенностью в будущее. Башкирские девушки были и воительницами, и надёжным тылом во все времена. Я рада, что унаследовала сильные качества моего народа! И я признательна за возможность стоять сегодня на сцене с представительницами других народов в нашей многонациональной стране!

Члены жюри, по-видимому, тоже оценили выступление девушки. Ей вручили награду как «Мисс Этнос». Помимо диплома, Регине подарили целую уйму сертификатов на всевозможные услуги, в том числе на посещение модельного агентства.

ДУМАЮ, ЧТО ПРОДОЛЖУ

Финал конкурса оставил у Регины исключительно положительные эмоции, так что теперь девушка подумывает над тем, чтобы повторить этот опыт.

- Вся эта атмосфера, поддержка, крики, подиум, конкурс, платья, переживания – все это было как один миг, но так ярко, эффектно, мощно, - улыбается Регина. - Я безумно рада, что приняла участие в таком конкурсе, как «Национальная краса Санкт-Петербурга». Для меня это была большая честь - представлять свой родной Башкортостан! Ведь цель конкурса – показать, рассказать зрителю о культуре своего народа. И на мой взгляд, я достойно с этим справилась.

На вопрос, планирует ли Регина и дальше участвовать в подобных конкурсах, она загадочно отвечает: «Думаю, что продолжу…». Благо Регине еще есть чем удивить конкурсную комиссию. Девушка признается, что помимо танцев очень любит поэзию, постоянно учит и декламирует стихи, увлекается иностранными языками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где в России живут самые красивые девушки?

Интернет-пользователи проголосовали за города России, где, по их мнению, живут самые красивые девушки. В рейтинг сайта ТурСтат попала и столица Башкирии. Участники опроса поставили Уфу на 12 место в списке городов с самыми красивыми женщинами.

В топ-5 попали Москва, за которую проголосовали 23% опрошенных, Санкт-Петербург (10%), Новосибирск, Ростов-на-Дону (по 6%) и Екатеринбург (5%). В первой десятке также Казань, Красноярск, Самара, Краснодар и Сочи. За Уфу свои голоса отдали 4% пользователей.

Замыкают 20-ку городов Пермь, Севастополь и Ялта.