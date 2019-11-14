В парламенте Башкирии наградили детей-героев

В парламенте Башкирии наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших людей. Медали и грамоты получили 12 школьников из Уфы, Альшеевского, Архангельского, Баймакского, Белебеевского, Зианчуринского, Кушнаренковского, Стерлитамакского и Шаранского районов. Самому младшему из героев всего семь лет.

«ГОРДИМСЯ ВАМИ»

Вынести детей из пожара, вытащить на берег тонущего человека, откачать того, кто уже не дышит - на такие подвиги способен не каждый взрослый. Как подчеркнул спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, у всех ребят разные истории, но объединяет их одно – «храбрые сердца и отзывчивость, готовность прийти на помощь».

12-летний Айнур Якубов из Кушнаренковского района буквально вернул к жизни уже не дышавшего соседского мальчика. Тот провалился в канализационную яму. Айнур вытащил его на поверхность и до приезда медиков оказывал первую помощь. Благодаря этому ребенок выжил и сейчас чувствует себя хорошо. За свой героический поступок шестиклассник удостоился медали «За мужество в спасении».

12-летний Айнур Якубов вытащил из канализационной ямы соседского мальчика. Фото: администрация района

Рамзиль Шарипов из села Раевский получил награду «За спасение жизни». Восьмиклассник вытащил из реки Дема тонущую женщину. Когда подросток доплыл до нее, та уже потеряла сознание. Он смог поднять ее на поверхность и добраться с ней до берега, где на помощь мальчику подоспели взрослые.

Аналогичную награду также получил Дмитрий Давидюк, остальные девять школьников удостоились грамот Российского союза спасателей.

– Мы гордимся вами, вашей смелостью и человечностью. Во многом это заслуга ваших родителей и педагогов, за что выражаю им глубокую признательность, - отметил Толкачев.