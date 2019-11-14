2019-11-14T09:56:53+03:00
Общество

Кремль включил главу Башкирии в список эффективных губернаторов

Тем не менее республиканским властям рекомендовали использовать новые инструменты взаимодействия с населением
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Башкирия вместе с еще тремя регионами оказалась на вершине рейтинга по уровню доверия к губернатору. Фото: пресс-служба главы БашкирииБашкирия вместе с еще тремя регионами оказалась на вершине рейтинга по уровню доверия к губернатору. Фото: пресс-служба главы Башкирии
Изменить размер текста:

Администрация президента России подвела итоги выполнения KPI - ключевых показателей эффективности – для глав регионов. Аналитики подсчитали уровень доверия населения к губернаторам и проанализировали итоги выборов в каждом субъекте. Где же в этом рейтинге разместилась Башкирия?

ЛУЧШЕ БОЛЬШИНСТВА

Итоги выполнения KPI главами регионов России были озвучены на днях в Кремле. «Ведомости» со ссылкой на участников семинара сообщают, что четыре региона выделились на фоне прочих тем, что перевыполнили показатели эффективности. Лидером рейтинга по уровню доверия к губернатору стала Чечня, а Тульская, Курская области и Башкирия разместились за ней.

Хуже всего с доверием людей у глав Архангельской области, Камчатки, Еврейской автономной области и Республики Коми.

По мнению составителей рейтинга, всем регионам есть, чему поучиться друг у друга. Некоторые успешные практики работы с населением может взять на вооружение и Башкирия. К примеру, чаще проводить прямые линии с представителями власти или практиковать отказ от излишеств. С другой стороны, и в самой республике есть примеры успешный кейсов. В качестве одного из них была упомянута система мониторинга «Инцидент-менеджмент», действующая в Башкирии. Она позволяет отслеживать жалобы людей в соцсетях и быстро реагировать на проблемы.

Вместе с тем всем губернаторам рекомендовали пересмотреть стиль своей работы, дабы он соответствовал четырем основным принципам управления: открытость, скромность, искренность и контроль.

- Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа «обещалкиных», не работает «было-будет», работает «было-стало-будет». Если что-то пообещали, нужно сразу делать и показывать эффективность, - рассказал изданию один из участников семинара.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Радий Хабиров опустился на одну строчку в новом рейтинге губернаторов

Глава Башкирии по-прежнему удерживает позицию в топ-15 рейтинга «Национального рейтинга губернаторов» по итогам сентября-октября 2019 года. Сейчас Радий Хабиров занимает 14-ю строчку, опустившись на один пункт по сравнению с августовским рейтингом. По какой причине глава региона потерял одну позицию, политологи не уточняют. Самым же успешным губернатором аналитики назвали Александра Моора – главу Тюменской области.

К слову, губернаторы-лидеры по выполнению KPI в «Национальном рейтинге» почти все расположились за пределами первой десятки, исключение составляет лишь глава Тульской области Алексей Дюмин – он в списке третий. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров разместился на 11-й строке, а губернатор Курской области Роман Старовойт и вовсе 29-й, тогда как прямо за ним в списке идет глава Камчатского края Владимир Илюхин – один из аутсайдеров в рейтинге доверия.

Напомним, что рейтинг российских губернаторов составляется на основе опроса ученых, политологов и лидеров общественного мнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Локомотив» прервал победную серию «Салавата Юлаева»
«Мама смотрит в окно и ждет»: в Башкирии ищут мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах
В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать
В Башкирии зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов
«У нас не фашистская Германия»: Радий Хабиров ответил противникам хосписа в Уфе
Под Уфой пламя охватило одноэтажный дом
Жители Стерлитамака чуть не устроили давку на открытии «МакДоналдса»
«Напугали нас»: Сергей Шнуров о выступлении уфимской певицы на шоу «Голос»
В Башкирии обнаружили тела трагически погибших супругов
Минздрав Башкирии покупает 25 новых машин скорой за 72 млн рублей
Молодая мать двоих детей из Башкирии заявила, что над ней надругались в собственном доме
В Уфе бабушка провалилась в подвал и не смогла выбраться
В Уфе установили первые новогодние елки
«Жалко эту женщину»: в Башкирии обнаружили бабушку-маугли
В Башкирии поход трехлетней девочки к стоматологу обернулся кошмаром
В Башкирии волонтеры рассказали о судьбе пропавшего 3 недели назад молодого мужчины
Власти Башкирии планируют повысить производительность труда с помощью консультантов
В Уфе осудили многодетную мать, которая жестоко издевалась над своими малышами
В одном из городов Башкирии построят две новые дороги
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
«Сейчас его и родителей допрашивает полиция»: в Уфе прекращены поиски 16-летнего студента
«Алиса терпит боль и не скулит»: собаку из Башкирии спасают от мучительной смерти
По итогам трёхдневного форума Musafir и первого шоукейс-фестиваля в сфере этно-музыки в России, многие музыкальные коллективы получили приглашения на зарубежные фестивали.