Кремль включил главу Башкирии в список эффективных губернаторов

Администрация президента России подвела итоги выполнения KPI - ключевых показателей эффективности – для глав регионов. Аналитики подсчитали уровень доверия населения к губернаторам и проанализировали итоги выборов в каждом субъекте. Где же в этом рейтинге разместилась Башкирия?

ЛУЧШЕ БОЛЬШИНСТВА

Итоги выполнения KPI главами регионов России были озвучены на днях в Кремле. «Ведомости» со ссылкой на участников семинара сообщают, что четыре региона выделились на фоне прочих тем, что перевыполнили показатели эффективности. Лидером рейтинга по уровню доверия к губернатору стала Чечня, а Тульская, Курская области и Башкирия разместились за ней.

Хуже всего с доверием людей у глав Архангельской области, Камчатки, Еврейской автономной области и Республики Коми.

По мнению составителей рейтинга, всем регионам есть, чему поучиться друг у друга. Некоторые успешные практики работы с населением может взять на вооружение и Башкирия. К примеру, чаще проводить прямые линии с представителями власти или практиковать отказ от излишеств. С другой стороны, и в самой республике есть примеры успешный кейсов. В качестве одного из них была упомянута система мониторинга «Инцидент-менеджмент», действующая в Башкирии. Она позволяет отслеживать жалобы людей в соцсетях и быстро реагировать на проблемы.

Вместе с тем всем губернаторам рекомендовали пересмотреть стиль своей работы, дабы он соответствовал четырем основным принципам управления: открытость, скромность, искренность и контроль.

- Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа «обещалкиных», не работает «было-будет», работает «было-стало-будет». Если что-то пообещали, нужно сразу делать и показывать эффективность, - рассказал изданию один из участников семинара.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Радий Хабиров опустился на одну строчку в новом рейтинге губернаторов

Глава Башкирии по-прежнему удерживает позицию в топ-15 рейтинга «Национального рейтинга губернаторов» по итогам сентября-октября 2019 года. Сейчас Радий Хабиров занимает 14-ю строчку, опустившись на один пункт по сравнению с августовским рейтингом. По какой причине глава региона потерял одну позицию, политологи не уточняют. Самым же успешным губернатором аналитики назвали Александра Моора – главу Тюменской области.

К слову, губернаторы-лидеры по выполнению KPI в «Национальном рейтинге» почти все расположились за пределами первой десятки, исключение составляет лишь глава Тульской области Алексей Дюмин – он в списке третий. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров разместился на 11-й строке, а губернатор Курской области Роман Старовойт и вовсе 29-й, тогда как прямо за ним в списке идет глава Камчатского края Владимир Илюхин – один из аутсайдеров в рейтинге доверия.

Напомним, что рейтинг российских губернаторов составляется на основе опроса ученых, политологов и лидеров общественного мнения.