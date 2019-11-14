«Вечная память тебе, брат»: жуткая авария забрала жизнь молодого депутата из Башкирии

Вчера вечером, 12 ноября, на трассе под Уфой произошла смертельная авария, в которой погиб молодой парень.

По данным источника «КП-Уфа», все произошло около 8 часов вечера неподалеку от села Русский Юрмаш: 28-летний водитель иномарки «Шевроле Лачетти» врезался в прицеп фуры «Ивеко», припаркованной на обочине. Автомобиль буквально залетел под многотонный грузовик: его переднюю часть смяло, словно консервную банку, поэтому у водителя не было шансов выжить. Житель Иглинского района Андрей Павловский от полученных травм скончался на месте аварии, до приезда скорой помощи. Его родной брат, который находился рядом на пассажирском сиденье, получил травму головы, но после оказания медицинской помощи и обследования в больнице был отпущен домой.

Как утверждает 49-летний водитель фуры, во время движения он услышал странный шум в моторе, поэтому решил остановиться и проверить, в чем дело. Житель Кабардино-Балкарской республики клянется, что включил аварийные сигналы, поэтому не заметить огромный грузовик на обочине было просто невозможно.

Фото: ГИБДД по РБ

«СТОЯЛ В ТЕМНОТЕ БЕЗ ЗНАКА И АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ»

А вот брат погибшего Андрея Павловского 18-летний Константин уверен: водитель врет, чтобы избежать ответственности.

- В тот вечер мы ехали домой с работы. Погода была ужасная: туман, дождь моросил. Аварийные сигналы у фуры были выключены, поэтому мы увидели ее буквально за несколько метров. Брат пытался резко затормозить, но дорога была очень скользкая. Поэтому машина просто катилась, а потом удар, - вспоминает Константин. – Водитель вместо того, чтобы броситься к нам на помощь, побежал прикрывать свои косяки, включать «аварийку». Мой брат скончался сразу, у него просто не было шансов. Мы потом еще долго не могли вытащить автомобиль из-под фуры, так крепко он засел…

То, что грузовик попросту нельзя было заметить на обочине, подтверждают и очевидцы аварии.

- Вчера проезжала мимо, когда только все случилось. У фуры ни габариты, ни аварийки не горели. Стоял на правой полосе, был дождь, темнота, их увидела только на расстоянии нескольких метров, - пишет Зухра В.

- Вечерами видимость очень плохая, дождь моросит, ничего не видно. Вчера проезжал, сам фуру не сразу заметил. Жаль водителя, - подтверждает Салават Г.

- Не были включены аварийные сигналы! Стоял в темноте без знака даже! – негодует Сергей К.

- Черный прицеп, с грязными фонарями, в темное время суток и в такую мерзкую погоду - конечно, его видно издалека, - иронизирует Иван Д.

Фото: ГИБДД по РБ

«ВЕЧНАЯ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ»

Погибший Андрей Павловский совсем недавно отметил свой 24-й день рождения, а в сентябре исполнилась его заветная места – он был избран депутатом Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии. Молодой парень еще не успел обзавестись своей семьей, но строил планы на будущее, мечтал о карьере, жене и детях. К сожалению, его планам не суждено было сбыться.

Родные и друзья Андрея до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Хороший парень был, соболезнования семье, - грустит Галина Л.

- Вечная память тебе, дорогой наш, - скорбит Влада А.

- Я ужасно скучаю по тебе, мой хороший брат. Без тебя для меня все ад. Вечная светлая память, - не может сдержать печали Николай Б.

Если вы стали очевидцем этой аварии или знаете какие-то подробности, способные пролить свет на расследование, просьба сообщить об этом сестре Андрея Полине Павловой по номеру 8(967)454-51-20.Сейчас же родственники Андрея хотят добиться справедливости и наказать водителя фуры, который, по их словам, хочет избежать ответственности. Пока дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, родные просят откликнуться всех очевидцев ДТП, особенно, если у них сохранились записи видеорегистратора. Собственный видеорегистратор в «Шевроле Лачетти», к сожалению, был выключен.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшего парня.