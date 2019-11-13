Дубль Кугрышева принес «Салавату Юлаеву» победу над аутсайдером КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде одержал победу на рижским «Динамо».

Эта была первая игра уфимской команды после недельного перерыва на матчи Европейского кубка. «Салават Юлаев» выходил на поле после эмоционального подъема, полученного в игре против минского «Динамо», напомним, что тогда клуб одержал разгромную победу со счетом 9:1. У рижан, напротив, в последнее время дела идут неважно - команда находится на последней позиции в турнирной таблице западного дивизиона КХЛ.

ПОМОГ ДУБЛЬ КУГРЫШЕВА

Николай Цулыгин не стал производить каких-то серьезных изменений в игровом составе команды. Имело место лишь небольшая ротация игроков. Места Лисовца, Сергеева и Баранова заняли Семенов, Солудухин и Пустозеров.

В первом периоде обычно дисциплинированная уфимская команда успела нахватать аж три удаления. Легионеры «Салавата» создавали опасные моменты у вражеских ворот, но реализовать их так и не смогли.

Во втором игровом отрезке необычным голом отличился Дмитрий Кугрышев. Он поймал шайбу на пятаке, завел ее за ворота «Динамо» и в падении забросил в ближний нижний угол ворот. Для того, чтобы разобрать сложный момент судейской бригаде пришлось прибегать к видеопросмотру. В итоге было решено, что шайба таки пересекла линию ворот. Хозяева сравняли счет в конце второго периода. Юха Метсола пропустил шайбу, которую от синей линии забросил защитник Нериюс Алишаускас.

В третьем периоде обе команды имели все шансы выйти вперед, но забить гол не удалось никому. «Салават» вновь запомнился тремя удалениями.

Судьба встречи лишилась во время овертайма. Бурмистров отдал передачу назад на Кугрышева, который оформил дубль броском.

ИГРА БЫЛА БЫСТРОЙ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин отметил, что игра была очень быстрой – особенно это чувствовалось после недельной паузы.

- Естественно, мы можем быть довольны одним очком, но не сегодня, потому что у нас было много большинства, которое нужно забивать. Я могу сказать своей команде только спасибо за проделанную работу.

Следующая игра «Салавата Юлаева» пройдет против московских «армейцев». Матч ЦСКА - «Салават Юлаев» можно будет посмотреть в эфире телеканала БСТ в четверг, 14 ноября, в 21.30 по уфимскому времени.