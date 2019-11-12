Ссоры с родителями и неразделенная любовь: почему в Башкирии дети решаются на суицид

Все чаще в Башкирии появляются новости о детях и подростках, которые покончили с собой. Чего стоит громкая история, произошедшая в начале августа в селе Шингак-Куль Чишминского района. Там с разницей в несколько дней покончили с собой двое 17-летних подростков, причем даже выбрали один и тот же способ. Поскольку Дарья и Тимур (здесь и далее все имена изменены – ред.) раньше встречались, то погибших подростков немедленно окрестили «башкирскими Ромео и Джульетта» и решили, что во всем виновата несчастная любовь. Вот только родные Дарьи и Тимура сразу опровергли эту версию, заявив, что «так просто сложились обстоятельства», а друзья рассказали, что они были «очень одиноки».

Погибшие подростки чувствовали себя очень одинокими. Фото: соцсети

Похожий случай произошел в конце сентября в Янауле: там 15-летняя школьница из Нефтекамска погибла под колесами поезда. Как выяснилось позже, Марина была сиротой и жила у опекуна. Пять лет назад ее отец покончил с собой, а мать умерла от сердечного приступа. Девочка очень сильно переживала потерю и одиночество, а потому, удалив все страницы в соцсетях, решилась на суицид.

В начале октября в селе Пришиб Благоварского района родители 14-летнего Андрея наткнулись в сарае на тело своего сына. Перед смертью восьмиклассник установил в соцсетях немногословный статус «Пока», после чего написал прощальную записку и покончил с собой. Что стало причиной такого поступка – до сих пор устанавливают следователи.

В минувший четверг, 7 ноября, в Стерлитамак под окнами многоэтажки прохожие обнаружили 15-летнюю школьницу. Девятиклассница получила серьезные травмы, но осталась жива. С многочисленными переломами и разрывами внутренних органов девушку отвезли в реанимацию, где сейчас ее жизнь спасают врачи. То, что это была попытка суицида, а не несчастный случай, следователи поняли, обнаружив дневник, в котором школьница описывала свои переживания.

Как же распознать, что ваш ребенок может задумываться о самоубийстве, и как предотвратить трагедию – читайте в материале «КП-Уфа».

НА КОНТРОЛЕ У СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В конце октября следственный комитет Башкирии представил статистику детского и подросткового суицида в республике за 2019 год. В ведомстве подчеркнули, что анализ и профилактика таких случаев – одна из приоритетных задач не только психологов и психиатров, но и следователей. Так региональный следком по каждой попытке суицида проводит доследственную проверку, а если трагедия все же произошла – принимается решение о возбуждении уголовного дела, например, по статье «Доведение до самоубийства».

КТО

Тщательный анализ всех случаев совершенных суицидов и их попыток за последние 9 месяцев 2019 года показал, что чаще всего задумывают свести счеты с жизнью подростки в возрасте от 15 до 17 лет – это 76% от всех случаев. При этом девочки пытаются покончить с собой в три раза чаще, зато мальчики чаще доводят задуманное до конца.

ГДЕ

Согласно статистике, чаще всего заканчивают жизнь самоубийством подростки, проживающие в небольших городах, селах и деревнях – такие случаи фиксируются в три раза чаще, чем в Уфе и других крупных городах. В этом отношении показателен случай самоубийства подростков в Чишминском районе: тогда сестра погибшей 17-летней Дарьи призналась, что девочке просто нечем было занять себя в свободное время, не было возможностей для саморазвития, да и просто близкого человека, который выслушает и поймет.

- Мамы ей очень не хватало после смерти, да и делать в том ауле, кроме клуба, было абсолютно нечего, - убеждена родственница погибшей.

- Более 93% лиц, совершивших суицидальные попытки и суициды, обучались в общеобразовательных школах и профессиональных училищах, лицеях, колледжах и техникумах, но при этом большинство подростков не имели другой занятости или хобби, кроме учебы, - дополняют в пресс-службе следкома Башкирии.

ПОЧЕМУ

Что же толкает подростков покончить с собой? В большинстве случаев, это сильные эмоциональные потрясения и переживания из-за первой неразделенной любви или ссоры и недопонимание в отношениях с родителями. Например, ребенок очень тяжело переживает ситуацию, когда родители уделяют ему мало внимания: не интересуются оценками в школе, взаимоотношению со сверстниками, интересами и увлечениями своего чада.

Как отмечают психологи, не только отсутствие интереса и заботы со стороны родителей может вызвать у подростка суицидальное настроение, но и гиперопека. Если родители полностью контролируют жизнь своего ребенка, не дают ему принимать собственных решений, сами выбирают ему друзей и увлечения, подросток может взбунтоваться, и последствия могут быть очень печальными.

И снова, как пример – трагедия в Чишминском районе. 17-летний Андрей, как рассказывают его друзья, не был в теплых и доверительных отношениях с родителями: на него взвалили большинство домашней работы и заботу о младших братьях и сестрах. В тот роковой вечер Андрей был в подавленном состоянии, но родные, вместо разговора по душам, отправили подростка мыть посуду. Когда же мальчика все же хватились, то нашли его мертвым в бане.

Можно ли было избежать трагедии? Если в случае с Андреем, как утверждают его близкие, все произошло неожиданно, то соцсети Дарьи несколько месяцев пестрили депрессивными постами: печальные картинки и цитаты об одиночестве и предательстве, тематические паблики. В качестве основной информации о себе: «Депрессия несколько лет в подростковом возрасте, несколько попыток покончить с собой. Шрамы, панические атаки и немного нервных срывов», но никто из взрослых не придал этому никакого значения. После смерти матери отец Дарьи снова женился и обзавелся новой семьей. Девушка жила вместе с бабушкой и была предоставлена сама себе...

Родители должны следить за настроением и увлечением своего ребенка, чтобы не проглядеть признаки бедыФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК СКЛОНЕН К СУИЦИДУ?

Проблему комментирует уфимский психолог Алиса Курамшина:

Проблема в выявлении суицидников среди подростков заключается в том, что так или иначе признаки суицидального поведения являются отчасти характеристиками подросткового возраста. Но, тем не менее, среди них можно выделить следующие явления, которые должны насторожить взрослых:

1. Чаще всего самоубийство совершается в период депрессии. Поэтому следует отмечать настроение подростка – насколько он подавлен, угнетён, может целыми днями лежит в кровати без энергии.

2. Также стоит обращать внимание на акцентирование на теме смерти. Подросток может носить соответствующую атрибутику, слушать песни с тематикой смерти, рисовать смерть в любых её проявлениях.

3. Родителей должны насторожить такие фразы подростка, как «я никому не нужен», «всё уже достало», «лучше умереть» и т.д.

4. Также обратите внимание, если подросток начинает наводить порядок в делах, в собственной комнате, что ему не было ранее свойственно. Также он может прощаться с друзьями и родственниками, это плохой знак.

5. Стоит понимать, что в жизни подростка очень много стрессовых ситуаций, которые могут привести к плачевному исходу. Ссоры с другом, подругой, получение низкой отметки, предательство - нерешаемых проблем (с точки зрения ребёнка) у подростка очень много. Важно в этот момент поговорить по душам с ребенком, дать почувствовать ему поддержку, что он не одинок, а любая проблема – решаема.

Кто находится в группе риска? Это отличники, которые переживают из-за «четверки» и боятся провалить экзамен, подростки, к которым предъявляются завышенные требования, также дети, склонные к депрессивным состояниям, употребляющие наркотические вещества, с демонстративным или истероидным типом личности, сложно переживающие переходный возраст.

Что же делать, чтобы предотвратить трагедию? В первую очередь, с раннего детства нужно сохранять контакт с ребенком, чтобы он ощущал принятие и защиту в семье. Если он будет понимать, что в любой тяжелой ситуации, в которой он мог бы оказаться, его не будут отчитывать и поучать, а примут и поймут, то подростку будет намного легче воспринимать удары судьбы в период собственного становления. Умейте слушать своего ребёнка и создавать доверительные отношения. При необходимости обязательно обращайтесь к специалистам. Сообщите подростку телефон бесплатной линии для лиц, попавших в тяжёлую ситуацию. Пусть он будет уверен, что в семье его всегда защитят, чтобы ни произошло.

Согласно статистике, девочки в три раза чаще пытаются покончить с собой, но мальчики чаще доводят задуманное до концаФото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ – ВЫХОД?

Казалось бы, что может быть проще – позвони в службу Детского телефона доверия, если тебе плохо, и тебе дадут совет профессиональные психологи, знающие как работать с подростками, которые подверглись насилию со стороны взрослых, которые на грани и хотят покончить с собой. Если ранее этот телефон доверия 8 800 2000 122 работал круглосуточно, то теперь, после очередной оптимизации, в службу психологической поддержки для подростков можно дозвониться лишь с 10.00 до 22.00. При этом, согласно статистике, наибольшее количество звонков, в том числе и кризисного, суицидального характера, поступает именно ночью. Теперь детей и подростков, обратившихся за поддержкой, будут перенаправлять на единый многоканальный круглосуточный телефон доверия 8 800 7000 183. Здесь они могут получить экстренную психологическую помощь абсолютно бесплатно, анонимно и в любое время суток.

Важно:

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8-800-2000-183.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8-800-7000-183.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ: 223-22-11.