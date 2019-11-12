Погибшая воспитательница детсада в Уфе последние минуты жизни провела в уединении с охранником

В минувшую пятницу, 8 ноября, в одном из детских садов в историческом центре Уфы произошла трагедия: охранник обнаружил в бассейне 51-летнюю воспитательницу в бессознательном состоянии. Перепуганный мужчина оказал ей первую помощь и вызвал скорую, но на следующий день женщина скончалась в реанимации от последствий кислородного голодания.

Что же произошло в тот роковой вечер: коллеги Людмилы И. считают, что у женщины произошел инсульт, поэтому она потеряла сознание и нахлебалась воды. Родственники уверены, что всему виной несчастный случай – мол, Людмила поскользнулась на мокром кафеле и ударилась головой. Тем временем, у сотрудников правоохранительных органов появились новые подробности произошедшего: якобы перед трагедией воспитательница уединилась с охранником прямо в бассейне – причем оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

«МАМА БЫЛА ЧЕСТНЫМ И ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Детский сад, в котором все и произошло, находится в элитном районе, среди новомодных новостроек, памятников архитектуры, дорогих бутиков. Для воспитанников тут организованы самые лучшие условия – в том числе и просторный бассейн для занятий. Именно там после тяжелой рабочей недели решила вечером расслабиться и поплавать 51-летняя Людмила.

- Что там именно произошло, сейчас мы можем только предполагать, - вздыхает дочь Людмилы. – Камер видеонаблюдения в самом помещении, где находится бассейн, нет – только в коридорах. И там видно, как мама заходит туда. Охранник, который дежурил в тот вечер, в один из своих обходов заинтересовался, почему ее так долго нет, и решил проверить. Видно, как он заходит, а через какое-то время выбегает и бежит звонить в скорую.

Как рассказал родственникам Людмилы сам охранник, он увидел в воде тело женщины и бросился ей на помощь. Он вытащил воспитательницу из воды, сделал ей искусственное дыхание. В какой-то момент женщина очнулась и даже попыталась заявить, что с ней все хорошо. Но потом Людмиле снова резко стало плохо, и прибывшие по вызову медики отвезли ее в больницу, где она впала в кому и скончалась на следующий день.

Окончательный ответ, от чего умерла женщина, даст судмедэкспертиза. Фото: соцсети

- Охранник говорит, что она пробыла в воде не больше пяти минут, иначе бы просто захлебнулась, – говорит дочь Людмилы. – Что у мамы был инсульт, и она потеряла сознание, я сомневаюсь. У мамы было крепкое здоровье. Она никогда не жаловалась на плохое самочувствие. Я считаю, что она просто поскользнулась на мокром полу, упала в воду и ударилась головой. Врачи потом сказали, что у мамы была закрытая черепно-мозговая травма.

Дочь погибшей сильно переживает из-за распространяющихся среди соседей, друзей и коллег слухов о романе матери с охранником и, что в ту ночь они устроили пьяную вечернику в бассейне.

- Моя мама – была самым порядочным и честным человеком на этом свете. Она отрицательно относилась к алкоголю, даже никогда не материлась и не терпела нецензурную брань от окружающих. А еще она очень любила своего мужа. Наш отец сейчас очень переживает из-за гибели жены, и страшно подумать, что с ним будет, когда он прочитает все эти грязные статейки в СМИ. Он и так сильно болен: у него и астма, и проблемы с сердцем, и инсульт пережил. Папа просто не выдержит этой грязи. Да и нам очень тяжело это читать, - признается дочь погибшей. – Моя мама 25 лет отдала работе с детьми: работала воспитателем, в больнице сидела с отказниками. На ее похороны пришли десятки благодарных воспитанников, которые вспоминали маму только самыми теплыми словами. Приходил и тот самый охранник: он тоже в шоке от происходящего и переживает, что из-за грязных слухов может лишиться работы, семьи – а он ведь ни в чем не виноват.

Сейчас родные погибшей женщины с нетерпением ждут результатов судмедэкспертизы, которая не только определит точную причину смерти.

В самом детском саду от оперативных комментариев по поводу случившегося отказались, сославшись, что заведующей нет на рабочем месте.

БЫЛ ЛИ ИНТИМНЫЙ КОНТАКТ?

А вот собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах подтвердил: по их основной версии, у погибшей женщины действительно в ту ночь был интимный контакт.

По словам собеседника, факт полового контакта якобы подтверждают записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как парочка вместе заходит в помещение с бассейном, а через какое-то время охранник выбегает и бросается звонить в скорую. По предварительным данным, и воспитательница, и охранник были в состоянии алкогольного опьянения – у них был взят анализ крови, результаты которого будут известны совсем скоро.

В настоящий момент следователи инициировали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

- Уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшей Людмилы И. и следит за развитием событий.