2019-11-11T16:54:20+03:00
Общество

Где найти информацию о качественных продуктах в Башкирии?

Информационно-аналитический портал «Открытое качество» помогает жителям республики оценивать продукцию на местном рынке.
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С прошлого года в Башкирии действует государственная программа по защите прав потребителей. Напомним, в ее рамках Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей проводит мониторинг качества пищевой продукции на потребительском рынке, который подразумевает в том числе проведение дегустаций.

Так, в октябре независимая дегустационная комиссия оценила пшеничные батоны, молочные сосиски и копченые колбасы. Результаты уже размещены на информационно-аналитическом портале «Открытое качество» https://kachestvorb.ru/, где также представлена разнообразная полезная информация для потребителей.

Дегустации - лишь один этап в системе мониторинга. Предварительно отбирается от 10 образцов распространенной в крупных торговых сетях продукции, которые отправляются на проверку в ГКУ «Испытательный центр». Цель дегустационной комиссии - провести органолептический анализ проверенных образцов: оценить форму, цвет, внешний вид, запах, консистенцию и вкус.

Результаты появляются в течение недели после ее проведения. Так, итоги четвертой по счету дегустации станут известны к середине ноября.

Ответы на вопросы прошлого тура*

1. Глава III. 2. - назначить новый срок; - поручить выполнение работ третьим лицам; - снизить цену; - отказаться от договора. 3. В размере 3% цены выполнения работы (услуги). 4. Не более 10 дней. 5. Наличный или безналичный расчет.

Победители конкурса «КП» № 109 от 01.10.2019 г.

1. Беринг Д.А. 2. Давлетбердина Д.Р. 3. Исламова И.Х.

ВИКТОРИНА на знание вашИх прав*

«Комсомолка» совместно с Госкомитетом РБ по торговле и защите прав потребителей продолжает викторину «Знаете ли вы свои права?»

Ответы будут приниматься по телефону «горячей линии» - 218-09-78 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) в течение трех рабочих дней от даты выхода газеты. Первые три позвонивших и правильно ответивших на все вопросы станут победителями. Подведение итогов будет в декабре. Победители получат приз - продуктовую корзину от «Продукта Башкортостана».

Вопросы:

1. В каком году стартовала в республике государственная программа «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан» (далее - Госпрограмма)?

2. Назовите портал, созданный в рамках Госпрограммы, на котором размещается актуальная информация о товарах.

3. Назовите продукты питания, которые дегустировались в рамках Госпрограммы в сентябре 2019 года? (подсказка - результаты размещены на портале «Открытое качество» kachestvorb.ru)

4. Какую информацию продавец должен размещать на вывеске своей организации?

5. Какая информация размещается продавцом на ценниках реализуемых товаров?

*Викторина продлится с 24.05 2019 г. по 17.11 2019 г. включительно. Информацию об организаторе викторины и сроках проведения уточняйте по тел. «горячей линии» (347) 218-09-78. Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. ИНН 0278173969, 450008, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

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