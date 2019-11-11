2019-11-11T13:31:05+03:00
Происшествия

При обвале траншеи в Башкирии погиб рабочий, еще двое пострадали

Трагедия произошла в Учалинском районе республики
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Доставать погибшего и пострадавших пришлось спасателямДоставать погибшего и пострадавших пришлось спасателям
Изменить размер текста:

9 ноября в населенном пункте Учалы Учалинского района Башкирии произошел несчастный случай с рабочими. Во время проведения земляных работ на сотрудников подрядной организации обвалилась стенка траншеи.

Сообщение о произошедшем поступило на пульт диспетчера МЧС около 9 часов вечера. Спасателям сообщили, что трое работников находятся под землей. Приехавшие на место сотрудники МЧС провели работы по их спасению.К сожалению, один 38-летний работник от полученных травм погиб на месте, еще двое, 31 и 39 лет, с ушибами и переломами был госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Тем временем следователи республики проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»: осматривают место происшествия, назначают судебно-медицинские экспертизы, опрашивают очевидцев.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в следкоме.

СЕМЬЯМ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

Все трое работников являются жителями Кумертау: они работали в подрядной организации и выполняли работы на заказ.

Администрации Учалинского района и города Кумертау уже выразили соболезнования семье и близким погибшего и обещали помочь им. - Глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов и глава ГО Кумертау Олег Фролов обсудили в телефонном разговоре обстоятельства произошедшего, принимаются меры необходимой помощи семьям погибшего и пострадавшим, - сказали в пресс-службе районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Школьник из Башкирии попал в больницу после того как его угостили «конфеткой»
В СК Башкирии прокомментировали жестокое убийство матери двоих детей и ее сожителя, тела которых сбросили в овраг
В Уфе вторую неделю ищут пропавшую без вести женщину
В бассейне уфимского детсада нашли тело воспитательницы
В МЧС Башкирии предупредили о дожде со снегом, гололеде и тумане
«Что происходит? Как так может быть?»: вице-премьер Башкирии Андрей Назаров возмутился невыплатой премий чиновникам
13-летнюю девочку из Уфы обесчестили прямо возле торгового центра
В минздраве назвали причину затруднений с записью к узким специалистам
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
Стала известна причина пожара в Уфе, в котором погибли две женщины
Встречная авария с летальным исходом в Башкирии: грузовик смял легковушку, погибли два человека
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Больная раком мать двоих детей из Башкирии рассказала, на что потратила полмиллиона рублей
Пассажирка «Нексии» получила травмы в ДТП с внедорожником на трассе в Башкирии
Девушку из Башкирии признали «Мисс Этнос» на межнациональном конкурсе красоты
Две женщины погибли при пожаре в уфимском Инорсе
В Башкирии неизвестные расстреляли сторожевую собаку ядовитыми дротиками
Фанаты футбольных «Уфы» и «Оренбурга» подрались в центре города
В Уфе пропавшая бойцовская собака целый год скиталась по городу, пока не нашла своего хозяина