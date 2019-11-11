При обвале траншеи в Башкирии погиб рабочий, еще двое пострадали

9 ноября в населенном пункте Учалы Учалинского района Башкирии произошел несчастный случай с рабочими. Во время проведения земляных работ на сотрудников подрядной организации обвалилась стенка траншеи.

Сообщение о произошедшем поступило на пульт диспетчера МЧС около 9 часов вечера. Спасателям сообщили, что трое работников находятся под землей. Приехавшие на место сотрудники МЧС провели работы по их спасению.К сожалению, один 38-летний работник от полученных травм погиб на месте, еще двое, 31 и 39 лет, с ушибами и переломами был госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Тем временем следователи республики проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»: осматривают место происшествия, назначают судебно-медицинские экспертизы, опрашивают очевидцев.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в следкоме.

СЕМЬЯМ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

Все трое работников являются жителями Кумертау: они работали в подрядной организации и выполняли работы на заказ.

Администрации Учалинского района и города Кумертау уже выразили соболезнования семье и близким погибшего и обещали помочь им. - Глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов и глава ГО Кумертау Олег Фролов обсудили в телефонном разговоре обстоятельства произошедшего, принимаются меры необходимой помощи семьям погибшего и пострадавшим, - сказали в пресс-службе районной администрации.