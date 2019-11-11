2019-11-08T16:10:42+03:00
Экономика

Перепланировка: недопустимые нарушения

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Креативный подход и желание улучшить свои жилищные условия – это прекрасно, и для этого существует процедура согласования перепланировки квартиры. В принадлежащем Вам помещении Вы вправе делать перепланировку, но с одним условием - если предварительно оформлены все разрешения и согласования, подтверждающие, что при этом не нарушаются строительные нормы (СНиП), соблюдены права ваших соседей и обеспечивается сохранность дома.

Прежде чем начинать перепланировку, необходимо знать, что нельзя делать! А именно: - трогать системы вентиляции,

- замуровывать в стену стояки газовых труб,

- переносить кухню в жилую комнату,

- размещать санузел над жилыми помещениями соседей или обустраивать ванную комнату в кухне.

Вы можете заниматься согласованием самостоятельно, а можете доверить согласование перепланировки профессионалам своего дела. «Служба Согласования Перепланировок» поможет не только сэкономить Ваше личное время на этапе подготовки к работам, но и получить разрешение в кратчайшие сроки, а значит, Вы сможете быстрее приступить к реализации Вашей мечты.

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