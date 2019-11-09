2019-11-09T14:34:50+03:00
Общество

Болезнь вернулась: молодой уфимец, однажды победивший рак, снова нуждается в помощи

Марсель Имангулов помогал другим онкобольным не сдаваться, но сейчас сам борется за свою жизнь
Инга НОВИЦКАЯ
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Марсель создал проект "Достучаться до сердец", чтобы помогать онкобольным и их близкимМарсель создал проект "Достучаться до сердец", чтобы помогать онкобольным и их близким
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Уфимец Марсель Имангулов, который недавно справил свое тридцатилетие, многим известен как человек, однажды победивший рак лимфатической системы 4 стадии. После парень создал проект «Достучаться до сердец», в котором онкобольные и люди с другими тяжелыми заболеваниями и их близкие могли поделиться своим опытом и переживаниями, а также помогает собрать деньги на лечение. Например, в 2016 году он организовал сбор и сопровождал в поездке в израильскую клинику Регину Нуртдинову, арт-директора уфимских клубов. К сожалению, ее болезнь зашла слишком далеко, и девушка скончалась.

- Крайние 5 лет я занимаюсь разного рода благотворительностью. Мне это нравится, но главное, я помогаю людям спасти свою жизнь или жизнь другого человека. Я не зарабатываю деньги, и у меня нет имущества, я живу и занимаюсь любимым делом благодаря ежемесячным пожертвованиям абсолютно разных, но понимающих людей, - рассказывал о своем благородном деле Имангулов в социальных сетях.

Вот только коварная болезнь неожиданно вернулась, и в помощи теперь нуждается сам Марсель.

«В МЕНЯ СЛОВНО ЗАЛИВАЛИ КИПЯТОК»

Как рассказывает Марсель Имангулов, первые симптомы проявились в начале осени. Сначала парень испытал сильную боль во время посещения туалета, но прибывшая скорая заявила, что никаких поводов для беспокойства нет.

- А 22 дня спустя я свернулся на полу от жутких болей по всей правой части живота, а чуть позже и спины, словно заливали кипятка, но не в чайную кружку, а прямо в меня. Скорая помощь, больница, приёмный покой, снова домой, чтобы лечиться, игнорируя вновь кровь, боли, онкологический диагноз в прошлом. Домой только до утра, ведь утром снова всё описанное случилось вновь, но уже госпитализация в больницу, ура. За 11 дней, находясь в больнице и обезболивая свой недуг, я не получил ничего, - делится с подписчиками в Инстаграме Марсель Имангулов.

Парень нуждается в срочной операции, поскольку некроз опухоли отравляет его организм

Парень нуждается в срочной операции, поскольку некроз опухоли отравляет его организм

Тогда парень принял решение отправиться на обследование в Израиль, ведь именно там однажды врачи спасли ему жизнь. С трудом вытерпев перелет и пересадки, Марсель добрался до клиники, и через несколько дней медики все же поставили ему точный диагноз: карцинома почки.

- Всё же это злокачественная опухоль, да ещё и с некрозом, а это плохо. Эти пару дней мы вместе радовались тому, что это не лимфома. И этому можно радоваться даже сегодня, потому что карцинома хоть и злокачественная опухоль и её нужно бояться, но лечение необходимо другое и менее опасное для моего организма. Мне потребуется операция на почку, удаление самой опухоли и частичное удаление почки, но не всей, - говорит Марсель.

«МЫСЛЕННО Я ИЗБАВИЛСЯ ОТ ОПУХОЛИ, ОСТАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ ХИРУРГИЧЕСКИ»

Сейчас Марселю требуется срочная операция, но ее стоимость составляет более 1,5 миллионов рублей, поэтому парень обратился к своим друзьям и подписчикам с просьбой о помощи.

- Всю ночь я потел, болел, кашлял до тошноты, ходил в туалет гранатовым соком. Так происходит из-за некроза опухоли, которая продолжает насиловать мою почку и весь мой организм. Мысленно я уже от неё избавился, но осталось сделать это хирургически. В воскресенье необходимо будет оплатить счёт, который выставят после приёма уролога, для того, чтобы мне назначили ближайший день операции, а это четверг следующей недели, - уточнил Марсель Имангулов. - На данный момент мы собрали 975 тысяч рублей. Осталось чуть больше суток, чтобы собрать ещё 625 тысяч из необходимых 1600 000 рублей!

Если и вы тоже хотите помочь Марселю снова победить этот коварный недуг и поскорее оплатить счет за операцию, вы можете внести посильный вклад на карту мамы 4817 7601 7271 4663 (получатель Татьяна Сергеевна Я.) или самого Марселя 5536 9137 8278 6798.

ИСТОЧНИК KP.RU

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