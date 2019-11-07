2019-11-07T20:11:56+03:00
Происшествия

Семья инвалида, забитого до смерти в Уфе, вступилась за обвиняемого в его убийстве

Родные мужчины уверены, что этот человек не виновен
Павел КРАЙНОВ
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У Андрея была травма, из-за которой он не смог дать отпор нападавшимУ Андрея была травма, из-за которой он не смог дать отпор нападавшим
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На днях всю Башкирию всколыхнула история с избиением инвалида у школы №110 в Уфе. В ночь на 3 ноября пятеро молодых людей за отказ дать денег набросились на мужчину и стали жестоко его избивать. Как рассказывала в беседе с «Комсомолкой» племянница мужчины по имени Андрей, он смог дойти до дома, но категорически отказался вызывать скорую помощь. Через несколько дней он скончался в реанимации.

- Следственный комитет открыл уголовное дело по факту смерти потерпевшего. И угадайте на кого они вешают убийство? На друга, который видел его последним! При этом они говорят, что посмотрели камеры, но ни на одной его якобы нет, - заявляет родственница мужчины.

Гибель родного сына тяжело переживает пожилая мама Андрея. Женщина никак не может поверить, что его больше нет.

- Не верит пока, как и мы все. Но это, наверное, у всех так: пока не увидишь человека в гробу - не веришь, - говорит племянница погибшего Елена.

По словам родственницы, никто из их семьи не верит, что Андрея мог до смерти забить ногами близкий друг.

- Друг в шоке. Они были лучшими друзьями, и он не мог его обидеть! Да, поругаться, высказать, что-то могли, но не руку поднимать! Это 100%, - уверенно говорит Елена.

Сейчас семья погибшего активно разыскивает возможных свидетелей кровавой расправы. Они хотят добиться справедливости и сурового наказания для настоящих убийц Андрея.

Всех, кто мог находиться поблизости от школы №110 в ночь с 2 на 3 ноября просят связаться с Еленой по телефону: 8(927)947-77-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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