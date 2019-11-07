«Двоих малышей выносили на руках»: на пожаре в многоэтажке в Уфе пострадали 11 человек
Сегодня днем, 7 ноября, в жилом многоэтажном доме в Уфе по улице Дмитриева произошел серьезный пожар. Очевидцы немедленно вызвали на место пожарных и медиков. По социальным сетям моментально стали распространять фотографии с места ЧП – огонь охватил подъезд и сразу несколько квартир.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12:47. На момент прибытия пожарных они установили, что сильное возгорание произошло на шестом этаже девяти этажного дома.
На тушение пришлось подавать четыре пожарных ствола, с огнем боролись 38 человек и 13 единиц техники. Полностью локализовать его удалось в 13:44 по местному времени.
Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов из зоны воздействия опасных факторов. Из подъезда вывели 24 человек. В ЧП никто не погиб, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших. По последним данным 11 человек пострадали, в том числе шесть детей.
- Страшное зрелище, все полыхнуло в один момент, когда я с магазина шла. Видела, как двоих малышей выносили на руках. Лишь бы выжили, - говорит очевидец Дарья.
Сейчас на месте пожара работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, которым предстоит установить причины пожара.
Пожар в уфимской многоэтажке 7 ноября 2019 года Видео РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU