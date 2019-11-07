2019-11-07T14:39:11+03:00
Происшествия

«Двоих малышей выносили на руках»: на пожаре в многоэтажке в Уфе пострадали 11 человек

Возгорание началось в подъезде
Эльвина АПАРИНА
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В ЧП никто не погиб, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших.В ЧП никто не погиб, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших.
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Сегодня днем, 7 ноября, в жилом многоэтажном доме в Уфе по улице Дмитриева произошел серьезный пожар. Очевидцы немедленно вызвали на место пожарных и медиков. По социальным сетям моментально стали распространять фотографии с места ЧП – огонь охватил подъезд и сразу несколько квартир.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12:47. На момент прибытия пожарных они установили, что сильное возгорание произошло на шестом этаже девяти этажного дома.

На тушение пришлось подавать четыре пожарных ствола, с огнем боролись 38 человек и 13 единиц техники. Полностью локализовать его удалось в 13:44 по местному времени.

Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов из зоны воздействия опасных факторов. Из подъезда вывели 24 человек. В ЧП никто не погиб, но, к сожалению, не обошлось без пострадавших. По последним данным 11 человек пострадали, в том числе шесть детей.

- Страшное зрелище, все полыхнуло в один момент, когда я с магазина шла. Видела, как двоих малышей выносили на руках. Лишь бы выжили, - говорит очевидец Дарья.

Сейчас на месте пожара работает дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, которым предстоит установить причины пожара.

Пожар в уфимской многоэтажке 7 ноября 2019 года Видео РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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