«За что такие унижения?»: жизнь молодого отца из Башкирии разрушается из-за незнания таблицы умножения

Жительница Белорецка Лидия И. (здесь и далее имена изменены - ред.) обратилась в приемную администрации Радия Хабирова с просьбой разобраться с врачами в местном психоневрологическом диспансере, которые якобы откровенно издеваются над своими пациентами. Женщина пожаловалась, что ее муж уже в пятый раз не может пройти медкомиссию, поскольку путается в таблице умножения. Теперь 30-летний мужчина может лишиться своей работы, хотя на его плечах ипотека и содержание маленького ребенка.

Почему обычный прием у психиатра во время прохождения медкомиссии может вызвать такие сложности, и действительно ли знание таблицы умножения влияет на работу водителя, разбиралась «КП-Уфа».

«ИДИ РАБОТАТЬ ДВОРНИКОМ»

Как рассказала супруга 30-летнего Фарита И., несколько лет назад они вместе с мужем переехали из деревни в Белорецк. Фарит устроился на работу водителем погрузчика, семья купила в ипотеку дом, а недавно в семье появился долгожданный малыш.

- Осенью мужу на работе велели пройти медкомиссию. Он уже прошел всех специалистов, оставалось только пройти психиатра и нарколога, - рассказывает Лида. – Муж пришел в наш психоневрологический диспансер, как и полагается, заплатил за прием, зашел в кабинет. И уже с порога врач начал придираться к его внешности: мол, ты чего так взъерошенный пришел. А муж как раз был после ночной смены, уставший, уж не до марафета ему было.

А потом началось самое интересное: как говорит Лида, у ее мужа стали спрашивать таблицу умножения. После бессонной ночи Фарит растерялся и допустил несколько ошибок, после чего его отправили восвояси, так и не подписав нужную справку.

- Его просто выгнали, мол, придешь в следующий раз. Ну да, муж учился в деревенской школе, с математикой у него не очень. Но объясните мне, как знание таблицы умножения влияет на работу водителя? – возмущается жена Флорида.

Через неделю мужчина снова пришел на прием: в этот раз психиатр уже не стала задавать никаких вопросов, а отправила за характеристикой с работы. Когда Фарит принес нужную характеристику, его сначала отправили на консультацию к неврологу, а потом заявили: извините, к работе мы вас допустить не можем, так что получите справку о вашей профнепригодности.

- При этом невролог дал заключение, что муж здоров. А психиатр говорит, что водителем мужу не быть, пусть идет устраиваться дворником. Не нравится профессия дворника – иди работать грузчиком. Конечно, какой мужчина стерпит такое унижение, тем более что он столько лет проработал на своем месте, и никогда проблем не возникало. В общем, порвал он эту справку и ушел расстроенный, - говорит Лидия. – Я тогда пришла в диспансер вместе с мужем, стояла за дверью и слышала весь этот разговор. Вы бы знали, как грубо и презрительно с ним говорили. Как будто те, кто учились в деревне, все олухи необразованные.

Из-за ошибки в таблице умножения молодого мужчину хотят признать недееспособным

«ДУМАЕШЬ, РЕБЕНКОМ ПРИКРОЕШЬСЯ? НЕ ВЫЙДЕТ!»

Тем временем у Фарита уже возникли серьезные проблемы на работе, и мужчина начал всерьез опасаться, что лишится своего места и не сможет выплачивать ипотеку. Стиснув зубы, он в четвертый раз отправился на прием к психиатру.

- У нас как раз тогда заболел ребенок, а я была на работе, поэтому муж взял сына с собой. Его с порога спрашивают: а ты чего пришел, да еще и с ребенком? Думаешь, этим разжалобишь нас? Не выйдет, до работы тебя все равно никто не допустит, - говорит Лида. – И еще так ехидно врач интересуется: а ты не думаешь отсюда переехать, а то я в этой больнице еще лет 20 минимум работать буду.

Видя, как муж страдает и не знает, что ему делать, Лидия уговорила его попытать счастья в последний пятый раз и сходить на прием к врачу: пусть ему хотя бы спокойно объяснят, в чем именно он не пригоден для работы.

- Поскольку сын еще не выздоровел, он снова пришел в диспансер с ним. Так его там снова унижать начали – ты почему пришел без родителей? А он что, пятилетний мальчик, которого мама с папой должны за руку водить? Он взрослый дееспособный мужик, хотя сейчас уже опустил руки и не хочет бороться с врачами. Говорит, пусть увольняют, пусть забирают дом, но унижать себя больше не позволю, - вздыхает Лидия.

Женщина сетует, что в Белорецке больше негде пройти комиссию, а ехать в другой город пока нет возможности. Также Лидия рассказала, что такие случаи – не редкость в этом диспансере. Например, во время одного из визитов они с мужем встретили возле кабинета психиатра пожилого мужчину, который также проходил медкомиссию.

- Он вышел весь красный, расстроенный, жаловался на давление. Я сходила для него за лекарством в аптеку, а потом он рассказал, что ему задали вопрос: сколько метров в 200 километрах. Он задумался, начал считать, запутался – и все, отправили восвояси. А ведь ему всего два года до пенсии оставалось, - рассказывает женщина.

Сейчас Фарит вместе с супругой планируют обратиться в прокуратуру, чтобы там проверили на законность действия врачей. Супруги полагают, что таким образом с них могут вымогать взятку – мол, побегает несколько раз по приемам и сам надумает предложить деньги. Рассерженная жена Фарита планирует идти до конца и наказать специалистов, которые в открытую издеваются над ее мужем.

На жалобу женщины уже отреагировали представители минздрава республики. Они пообещали, что обращение принято в работу и будет рассмотрено в самое ближайшее время. Как только Лидия получит официальный ответ от ведомства, мы обязательно его опубликуем.

«СУНУЛ ТРИ ТЫСЯЧИ, СРАЗУ ПОДПИСАЛИ»

Удивительно, но выяснилось, что муж Лидии не единственный, кто не может пройти медкомиссию. В социальных сетях появилось множество комментариев разгневанных людей, которые тоже столкнулись со сложностями на приеме у психиатра.

- Там последнее время действительно что-то непонятное творится: то таблицу умножения, то 1 раздели на 3. В других городах такого нет, - говорит Александр В.

- У нас точно такая же ситуация. Муж 25 лет водит машину и вдруг такая ситуация - не может пройти комиссию. На все вопросы ответил, а на одной ноге не устоял. Уже год прошёл, как стоит машина. Продавать жалко, мы столько копили на неё, - жалуется Людмила Е.

- Можем подтвердить случай взятки за прохождение этого врача. Мой отец не мог пройти комиссию, задавали вопросы по умножению, истории. Человек старше 60 лет, сразу не ответил, и они посчитали его недостойным для водительского удостоверения. Пришлось проходить комиссию в Уфе, - возмущается Лилия М.

- Мой брат только с 6 раза прошел. Всю историю России и Франции спрашивали. Сунул три тысячи – сразу подписали, - иронизирует Алина С.

- Это ужас, я тоже со второго раза кое-как прошла. Деление, умножение задавали, сколько градусов круг, сколько градусов примой угол, сколько материков и так далее. А как они относятся к людям - там дважды два не вспомнишь! – ужасается Виктория Щ.

- Два года назад проходила там комиссию при устройстве на работу. Спросили, как я отношусь к гомосексуалистам. Сказала, что я к ним не отношусь, я же девочка. Подписали, - смеется Эльвира Э.

«ПСИХИАТРУ ВАЖЕН НЕ ИНТЕЛЛЕКТ, А АДЕКВАТНОСТЬ»

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту психиатра, заявив, что многие вопросы призваны не проверять интеллект пациента, а определить его психоэмоциональную устойчивость. Да и вообще, здоровый человек должен знать и таблицу умножения, и количество материков и морей на планете, и чем крокодилы от птиц отличаются.

- Водителям как раз умножать и делить надо уметь, например, чтобы узнать расход топлива, делим заправленный литраж на километраж и получаем расход, - пишет Илья С.

- Нужно понимать, что психиатр специально задает дурацкие вопросы, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Если человек начинает психовать и криком доказывать, что за рулем ему таблица умножения не нужна, то врач делает соответствующий вывод! – уверен Алексей К.

- Это просто психологические тесты. Доктору необязателен правильный ответ, ему важна ваша реакция на заданный вопрос, по которой определяется ваша адекватность! – объясняет Алексей М.

"КП-Уфа" продолжает следить за развитием событий.