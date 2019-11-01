В Уфе обсудили меры поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья

В минувший понедельник, 28 октября, в Уфе состоялась пресс-конференция «Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья». На заседании руководители благотворительных фондов и организаций отчитались о реализации грантовых проектов за 2018-2019 год.

Президент благотворительного общественного фонда «Мархамат» Светлана Бискаева рассказала о проекте «Перемены к лучшему». В рамках программы 150 детей получили поддержку в развитии социальных навыков, еще 70 – прошли диагностику уровня аутизма, а 100 родителей были просвещены по вопросам обеспечения оптимального развития особенных детей.

О создании тактильного мини-парка «Уфатактильная» сообщила Алина Хабирова, директор Центра социальных технологий «Ломая Барьеры». Парк формирует доступные и равные условия для тактильной терапии для детей с ОВЗ. В рамках проекта была создана клубная система обучения и разработаны тактильные паспорта для детей.

Итогами благотворительной кампании «Я тоже могу!» поделилась замдиректора организации инвалидов «Аленький цветочек» Екатерина Адаева. Были открыты четыре мастерские для детей и молодых людей с аутизмом и другими заболеваниями ментального спектра: «Домоводство» для обучения бытовым навыкам, мастерская по изготовлению изделий из дерева и других природных материалов, мастерская полиграфии и дизайна, а также театральная студия «Аленький».

На заседании также представили проекты «С любовью детям» организации «Максимовка», «Преград-НЕТ!» общества «Мир», а также инициатива «Следж-хоккей для особенных детей», реализованная клубом «Башкирские пираты». Директор команды Алексей Канатников, рассказал, что благодаря грантовой поддержке была создана детская команда, которая приняла участие в Первом Фестивале Детской следж-хоккейной лиги (ДСХЛ) в Санкт-Петербурге.

Клуб «Башкирские пираты» смог получить еще один президентский грант, и на протяжении года команда планирует вывести социально-спортивную реабилитацию детей с ДЦП и поражениями опорно-двигательной системы на новый уровень. Первыми успехами можно будет поделиться уже весной следующего года – именно тогда пройдет ближайшая сессия по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями.