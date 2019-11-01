2019-11-07T12:08:49+03:00
Общество

В Уфе обсудили меры поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья

О реализации грантовых проектов рассказали руководители благотворительных фондов и организаций
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 28 октября, в Уфе состоялась пресс-конференция «Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья». На заседании руководители благотворительных фондов и организаций отчитались о реализации грантовых проектов за 2018-2019 год.

Президент благотворительного общественного фонда «Мархамат» Светлана Бискаева рассказала о проекте «Перемены к лучшему». В рамках программы 150 детей получили поддержку в развитии социальных навыков, еще 70 – прошли диагностику уровня аутизма, а 100 родителей были просвещены по вопросам обеспечения оптимального развития особенных детей.

О создании тактильного мини-парка «Уфатактильная» сообщила Алина Хабирова, директор Центра социальных технологий «Ломая Барьеры». Парк формирует доступные и равные условия для тактильной терапии для детей с ОВЗ. В рамках проекта была создана клубная система обучения и разработаны тактильные паспорта для детей.

Итогами благотворительной кампании «Я тоже могу!» поделилась замдиректора организации инвалидов «Аленький цветочек» Екатерина Адаева. Были открыты четыре мастерские для детей и молодых людей с аутизмом и другими заболеваниями ментального спектра: «Домоводство» для обучения бытовым навыкам, мастерская по изготовлению изделий из дерева и других природных материалов, мастерская полиграфии и дизайна, а также театральная студия «Аленький».

На заседании также представили проекты «С любовью детям» организации «Максимовка», «Преград-НЕТ!» общества «Мир», а также инициатива «Следж-хоккей для особенных детей», реализованная клубом «Башкирские пираты». Директор команды Алексей Канатников, рассказал, что благодаря грантовой поддержке была создана детская команда, которая приняла участие в Первом Фестивале Детской следж-хоккейной лиги (ДСХЛ) в Санкт-Петербурге.

Клуб «Башкирские пираты» смог получить еще один президентский грант, и на протяжении года команда планирует вывести социально-спортивную реабилитацию детей с ДЦП и поражениями опорно-двигательной системы на новый уровень. Первыми успехами можно будет поделиться уже весной следующего года – именно тогда пройдет ближайшая сессия по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата
Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны
Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном
Но несмотря на это, самого издателя Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Уже состоялось первое заседание суда, хотя и сам обвиняемый, и адвокат требуют пересмотра дела
Новости 24
Бывший замминистра сельского хозяйства Башкирии получил условный срок за мошенничество
В Уфе загорелась многоэтажка – пострадали 11 человек, среди них шестеро детей
Спасатели изменили место поисков пропавших в Уфе Артема Мазова и двух его сыновей
Молодая мать из Башкирии на глазах у очевидцев зарезала собственного мужа
Радий Хабиров заявил, что в Уфе воду из крана «можно пить спокойно»
Заполните опрос – выиграйте сертификаты от партнеров «Комсомольской правды»
В Уфе девочку с ограниченными возможностями час насиловали в подъезде жилого дома
Житель Башкирии отомстил бывшей любовнице, замуровав ее машину монтажной пеной
На трассе в Башкирии иностранец за рулем фуры насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП
В Уфе с Национальным симфоническим оркестром РБ выступит «золотая труба России»
При столкновении легковушки и грузовика под Уфой погибла 21-летняя девушка
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Прокуратура Башкирии вступилась за застройщиков и наказала работников Госстроя
Уфимцев переселили из аварийного жилья в «дома-полуфабрикаты»
В Башкирии молодой водитель на иномарке насмерть сбил женщину
В Уфе готовятся в откачке воды из озера Кашкадан
В Башкирии девочку сбила водитель, недавно получившая права и перепутавшая газ с тормозом
В Уфе выделят на борьбу с гололедом 161 млн рублей
Уфимские онкологи рассказали, по каким симптомам можно определить рак легкого
Молодая уфимка мечтала стать профессиональным визажистом, а в итоге потеряла все деньги
«Когда же я пойду домой»: жительница Башкирии переехала чужую квартиру из-за сломанного лифта
Жителей Башкирии порадует «розовая» зима
В Башкирии администрация исправительной колонии ответит за побег насильника
«Зажрались»: в Уфе полтонны картошки выбросили в контейнер для бытовых отходов
«Ощущение, что это совсем другая страна»: блогер поделился впечатлениями от поездки в Башкирию
В уфимской больнице скончался подросток с редким и смертельным заболеванием
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Полицейские задержали первого гонщика, устроившего погром в уфимском парке «Ватан»
При реконструкции аэропорта в Уфе обнаружили хищение на 8 млн рублей – подозреваемые арестованы