Горнолыжные курорты Башкирии 2019: куда отправиться, сколько стоит и где остановиться

Горнолыжный сезон уже на носу – через пару недель любители активного зимнего отдыха достанут свои лыжи и сноуборды и будут покорять трассы. Жителям Башкирии повезло – в регионе сразу несколько крупных горнолыжных трасс, куда можно отправиться отдыхать. Некоторые из них и вовсе признаны лучшими в России. Ни для кого не секрет, что поездки на ГЛЦ удовольствие не из дешевых, и каждое катание влетает в копеечку. «Комсомолка» подготовила краткий обзор лучший горнолыжных центров в регионе и ответила на самые популярные вопросы: сколько стоит катание, где остановиться, как доехать.

ЛУЧШИЙ КУРОРТ – БАННОЕ

Горнолыжный курорт «Металлург-Магнитогорск» на озере Банном из года в год становится лучшим курортом для отдыха. Башкирский курорт даже вошел в ТОП-3 самых популярных горнолыжных курортов для новогоднего отдыха-2019, уступив только Красной Поляне в Сочи и Шерегешу в Кемеровской области. Здесь туристы бронируют новогодний отдых в среднем на три ночи и тратят на аренду домов и коттеджей более 16 тысяч рублей в сутки.

Развлечения: для посетителей ГЛЦ есть сразу несколько трасс – для профессионалов, любителей и новичков. Если вы приехали просто отдохнуть за городом и полюбоваться природой, а не кататься, то можете выбрать другие развлечения. Например, в ГЛЦ есть трасса для катания на тюбингах, картинг, пикниковые поляны, магазин сувениров и ресторан.

Ценына катаниев будни: 2 часа – 800, 4 часа – 950, день – 1400, 2 дня – 2500, 3 дня – 3500 руб.

Цена на катание в выходные:2 часа – 900, 4 часа – 1100, день – 1700, 2 дня – 2700, 3 дня – 4000 руб.

Где остановиться: разместиться в комфортных номерах можно в санатории «Юбилейный» или в гостевом доме «Бунгало». Оба они находятся на территории ГЛЦ.

Как добраться из Уфы:на автомобиле нужно ехать по трассе Уфа-Магнитогорск (через Инзер, далее по указателям Белорецк-Абзаково-санаторий «Юбилейный»), время в дороге составит около четырех часов, ехать 300 км. На автобусе рейсовым автобусом до Магнитогорска, оттуда на маршрутке прямо до ГЛЦ. На поезде до станции «Магнитогорск», потом на маршрутке до курорта.

КУРОРТ В АБЗАКОВО

Горнолыжников и сноубордистов ГЛЦ «Абзаково» привлекает возможностью катания на многочисленных трассах. Здесь сезон начинается с середины ноября и заканчивается в начале мая.

Любителей зимнего отдыха здесь встретят 13 ухоженных трасс общей протяженностью 15 992 м., при перепаде высот до 320 метров.Склоны обслуживают 6 бугельных подъемников + 2 канатно-кресельные дороги, рассчитанные на 6000 человек в час.

На склонах туристов ждут уютные кафе, где можно подкрепиться.

Развлечения: неподалеку от склонов расположен каток, также желающие могут покататься на снегоходах. Популярностью пользуются и аквапарк, зоопарк, бани, сауны, массаж, косметические услуги, услуги парикмахера и мастера по маникюру.Различные сувениры на память о зимнем отдыхе и товары для спорта и отдыха предлагают магазины «Экип» и «Дельфин».

Ценына катание в будни: 2 часа – 600, 4 часа – 950, день – 1400, 2 дня – 2500, 3 дня – 3500 руб.

Цена на катание в выходные:2 часа – 800, 4 часа – 1100, день – 1700, 2 дня – 2700, 3 дня – 4000 руб.

Где остановиться: к услугам отдыхающих собственный номерной фонд курорта. Гостиничный комплекс насчитывает восемь отдельных зданий, расположенных на территории дома отдыха, и спорт-отель на территории горнолыжного комплекса.Общее количество спальных мест в Абзаково более 1000. Каждый найдет себе комнату по душе.

Как добраться из Уфы:на автомобиле нужно ехать по трассе Уфа-Белорецк, расстояние до ГЛЦ составляет 281 км. На пассажирском поезде Уфа-Сибай, он отправляется из Уфы в 21:00, ежедневно. Прибывает на станцию «НовоАбзаково» в 05:37, время в пути 8 часов 37 минут.

МРАТКИНО

Следующий современный горнолыжный курорт в Башкирии – это «Мраткино». Администрация ГЛЦ уверяет, что при посещении горнолыжного курорта вы сможете получить удовольствие от созерцания прекрасного вида окружающей природы. Белорецк, в котором и располагается горнолыжный курорт «Мраткино», является идеальным местом для катания на горных лыжах и сноуборде. Замечательные трассы, прекрасная природа и идеальный солнечный климат являются залогом его популярности не только среди местного населения, но и гостей со всех уголков России. Курорт также привлекает своих гостей отличными ценами, и высоким уровнем сервиса.Гора Мраткино имеет относительную высоту в 500 метров. Уклон горы колеблется от 13 до 70%, перепад высот в пределах 300 метров, а значит такая гора идеальное место для катающихся различных уровней. Трассы ждут туристов с декабря по апрель месяц.

Максимальная длина трассы составляет чуть более 1200 метров, а вот минимальная всего 300 метров. Всего трасс в центре пять. Все они равняются ратраками и имеют искусственное заснеживание толщиной до двух метров.

Развлечения: других развлечений в этом ГЛЦ почти нет. Помимо обычных трасс есть трассы для беговых лыж, их протяженность около 10 километров.Все трассы оборудованы вечерним освещением и искусственным снегом. Зато здесь есть детская трасса – длиною в 300 метров, перепад высоты в 15 метров и уклоном не более 5%, она расположена на южном склоне горы. Так что,смело можете брать с собой детишек.

Цены на катание в будни: стоимость на катание в «Мраткино» радуют своих гостей демократичностью. Час – 120 рублей, целый день – 360 рублей.

Цена на катание в выходные: час – 170 рублей, целый день – 500 рублей.

Где остановиться: на территории ГЛЦ есть гостиница «Мраткино». Цены на проживание зависят от удобств в номере. К бронированию предлагаются стандартные одноместные, двухместные и четырехместные номера.

Как доехать до Мраткино: курорт находится в самом Белорецке, на машине вам нужно ехать по трассе Уфа-Белорецк, расстояние составит 262 км. Также можно доехать на поезде Уфа-Белорецк, время в пути около шести часов.

КРАСНЫЙ КЛЮЧ

Горнолыжный комплекс «Красный Ключ», что расположен в Нуримановском районе в 10 км от Павловки, излюбленное место новичков и любителей, а также тех, кто не любит ездить на дальние расстояния. Курорт находится всего в 100 км от Уфы в экологически чистом, живописном и уникальном месте.Трасса на территории горнолыжного центра всего одна, и она ориентирована по большому счету для опытных новичков. Протяженность трассы составляет 840 метров, по всей длине трассы имеются спуски и перепады.

Развлечения:к услугам отдыхающих также есть ледовый каток, кафе-бар «Берлога», катание на ватрушках с подъемником и русская баня.

Цена на катание: ГЛЦ работает по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. 1 час катания – 350, 2 часа – 500, 3 часа – 600, 4 часа – 700, весь день – 1200.

Где остановиться: большой компанией до 16 человек можно разместиться на базе отдыха «Сказка». Также недалеко от ГЛЦ есть такие гостиницы, как «АсылЪяр», гостевой дом «Красный Ключ», «Золотой ключ», «Павловка».

Как доехать: «Красный Ключ» находится на окраине одноименного села, на левом берегу реки Уфы в 100 км от города. На автомобиле нужно ехать по маршруту Уфа-Шакша (Князево)-Иглино-Красная горка-Чандар-Красный ключ.Также можно доехать также на автобусе за 300 рублей.