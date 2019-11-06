Чемпион Мира и Европы по кибоксингу из Уфы из-за проблем продает свои награды

47-летний Кирилл Москвин, уфимский кикбоксер, выложил на продажу в социальных сетях свои награды из-за финансовых проблем.

- Внимание частных коллекционеров и тех, кто собирает атрибутику спортивную. Продается медаль золотая с Чемпионата Мира 1997 г. по кикбоксингу, два Чемпионских пояса: Чемпиона Европы и Чемпиона Мира 2001-2003 годов в связи с обстоятельствами, - написал Кирилл в «Фейсбуке».

Какие у него проблемы, не уточнил. По предварительным данным, спортсмен арендовал спортивный зал, чтобы вести тренировки, а желающих тренироваться не нашлось. Таким образом, боксер остался наедине с долгами. За все свои награды он хотел бы получить всего 200 тысяч рублей.

За все свои награды он хотел бы получить всего 200 тысяч рублей.

«НЕУЖЕЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ НЕ НУЖНЫ ГОСУДАРСТВУ?»

Друзей спортсмена не впечатлили планы Кирилла попрощаться с историей, и они стали высказываться в комментариях. Кто-то даже предложил собрать ему деньги.

- Я не люблю рассуждать о жизни в Интернете! Но меня тоже это задевает - всю жизнь тренирую, уже 38 лет. Все мы оказывались в таких трудных ситуациях! С Кириллом общаюсь, иногда созваниваемся. Он просил помочь найти желающих тренировать в зале, где он снимает помещение, для того, чтобы покрыть аренду, но, к сожалению, желающих не нашлось! Действительно, крайняя мера продавать свою историю! Вы спрашиваете «Неужели такие люди не нужны нашему государству?»... Как и везде у нас продвигается - кто прогибается. Не тот, кто умеет делать, а тот, кто умеет болтать, - поддержали его товарищи.

- Печально это. Собственными глазами видел, как эти пояса завоевывались на ринге в Гостином дворе, который был забит до отказа. Надо придать огласке. Негоже когда люди, у которых есть звание «Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан» вынуждены идти на такой шаг, - написал его товарищ в социальных сетях.

По данным «Комсомольской правды», у Кирилла Москвина имеется долг в размере 230 тысяч рублей.