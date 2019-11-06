«Был везде – в какую тусовку ни приди»: в Уфе скончался символ ночной жизни города Рустем Хафизов

В Уфе скончался один из самых знаменитых тусовщиков и организаторов клубных вечеринок Рустем Хафизов. 50-летний символ ночной жизни города скончался 2 ноября от прободения язвы и желудочного кровотечения.

Рустема Хафизова знают в Уфе многие: он был администратором ночных клубов, промоутером самых модных вечеринок, а несколько лет назад даже планировал съемки криминального сериала, правда, идея быстро сошла на нет. Всегда модно и элегантно одетый, словно с иголочки, учтивый и галантный, с тысячами подписчиков в социальных сетях – его появление на любой вечеринке означало, что веселье до утра обеспечено.

Многочисленные друзья и знакомые мужчины вспоминают о нем, как неоднозначном, но очень ярком человеке, чья жизнь состояла из ярких событий, впечатлений и эмоций.

- Много чего, и хорошего, и плохого, можно сказать про любого человека, но Рустем так или иначе играл определенную роль в молодежной среде последних десятилетий, и точно был харизматичной и яркой персоной того времени, - отзывается о Хафизове Юрий К.

- Он был везде – в какую тусовку ни приди. Не знала его лично, но это однозначно часть нашего тусовочного прошлого, - вспоминает Элла И.

- Мои соболезнования. Виделись всего месяц назад, был полон оптимизма, - скорбит Венер Г.

Удивительно, но при всей своей насыщенной событиями жизни, Рустем Хафизов был одинок. Ему приписывали романы с самыми красивыми девушками города, но создать крепкой семьи мужчине не удалось. Рустем Хафизов умер в одиночестве, и даже организацией его похорон и поминок занималась его родственница. Его похоронили вчера, 5 ноября, на Южном кладбище. Проводить в последний путь настоящую легенду многие знакомые: все отмечают, что вместе с Рустемом Хафизовым ушла целая эпоха.