Уроженец Башкирии разыскивает родственников бойцов, погибших во время ВОВ

9 мая 2020 года страна будет отмечать 75-летие Великой победы над фашистами. К памятному дню начали готовиться уже сейчас – в городах приводят в порядок стелы, парки, создают новые аллеи памяти. Только вот о Братском кладбище, что расположено в деревне Шафраново Шаранского района Башкирии, мало кто знает, хотя в нем захоронены несколько тысяч человек, бойцов Великой Отечественной войны.

Уроженец деревни Наиль Давлетов хочет собрать родных тех людей, которые нашли свое последнее пристанище в этой земле. По данным архивов, здесь могут быть похоронены до 6000 воинов из разных городов и регионов России.

- Моя главная цель в том, чтобы 9 мая 2020 года приехали потомки погибших воинов. У кого-то ведь там лежит прадед, дед, отец, брат, - говорит Наиль Давлетов.

Ниже публикуем список захороненных в Братской могиле воинов, проживавших на момент начала войны в Башкирии:

1. Лебедев Павел Дмитриевич, партизан. Родился в 1908 году, погиб 13 августа 1944 года. Проживал в Уфе на ул. Пушкина, 98.

2. Юфа Евсей Моисеевич, младший лейтенант. Погиб 27 февраля 1943 года. Родом из Башкирской АССР. Проживал в Бирске на ул. Интернациональной, 21.

3. СодриевАхабХабитович, старший лейтенант. Родился в 1921, погиб 3 декабря 1944 года. Проживал в Туймазинском районе, д. Туймазы. Жена – Садриева Соня Сахерзянова.

4. Новгородцев Владимир Захарович, старший лейтенант. Родился в 1898, погиб 22 июля 1945 года. Проживал в Башкирской АССР, Белокатайском районе.

5. Козлов Поликарп Петрович, красноармеец. Родился в 1905 году, погиб 29 марта 1943 года. Родом из Нуримановского района.Родственники – Козлова М.Я.

Если вы являетесь родственниками этих воинов, просим вас позвонить в редакцию «Комсомольской правды в Уфе».