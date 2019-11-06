«Девочке не сказали, что ее мама и братишка с сестрой погибли»: подробности трагедии в башкирском селе

Стали известны подробности пожара в селе Верхние Татышлы Татышлинского района Башкирии, в котором погибли 29-летняя мать с двумя детьми восьми и двух лет.

Как рассказали «Комсомолке» сельчане, возгорание началось из-за неисправной проводки в доме. К сожалению, Дарья и ее двое детей, 8-летняя дочь и 2-летний сын, не смогли выбраться из комнаты и угорели. Их тела были найдены только во время разбора завалов. Еще одна дочь, 5-летняя Алиса успела спастись вместе с отцом Ильшатом и двумя своими дядями, которые тоже находились в доме.

- Пожар начался глубокой ночью, когда все спали. Насколько я знаю, первыми проснулись от запаха гари мужчины, они пытались вывести из дома всех жильцов. Но огонь был слишком сильный, из-за сильного дыма не видно было ничего, - рассказала «Комсомолке» подруга погибшей Светлана.

В ЧП ожоги получили глава семейства и двое его родственников, досталось и чудом спасшейся Алисе – 5-летняя малышка надышалась угарным газом и находится в больнице. Ребенку до сих пор не сказали, что ее мама и братишка с сестрой погибли.

- До сих пор не верится, что их нет. Семья Кадировых очень благополучная, не пили, не гуляли, растили детей. Рядом со сгоревшим домом они построили еще один новый, и через год собирались в него переехать, но у Бога свои планы, - говорит Светлана.

Похоронят семью завтра, 7 ноября, в селе Арибашево, где родилась и выросла погибшая Дарья.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что крупный пожар вспыхнул в частном доме в четыре часа утра 5 ноября. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики. По прибытию они установили, что площадь пожара составляет 54 кв.м.

С огнем в то утро боролись 24 человека и 11 единиц техники. На тушение было подано 3 ствола РСК-50.

Все пострадавшие сейчас находятся в Татышлинской центральной больнице. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

СКАЗАНО

ЧП прокомментировал и Радий Хабиров. Глава республики напомнил, что пожарный извещатель смог бы спасти жизни матери и детей.

- Мы планомерно работаем над снижением смертности, и первые результаты есть. Как и во многих других случаях, их мог бы спасти пожарный извещатель – и он у них был. Но по стечению обстоятельств, установили его в другом месте – пока строили новый дом, семья жила у родственников. За счет республиканского бюджета установлено 103 845 извещателей. За 5 лет установим более 200 тысяч. Благодаря пожарным извещателям удалось только в этом году спасти 291 человека, 126 из них - дети, - сказал Хабиров.

Отметим, что если вам не положен бесплатно пожарный извещатель, он стоит 250 рублей. Если вы слышите кратковременный однократный звуковой сигнал – батарейка разрядилась. Если же вы услышали непрерывный звуковой сигнал – значит, случился пожар.