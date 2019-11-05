2019-11-05T16:59:04+03:00
Общество

Известные лица Уфы пробуют себя в новых ролях

Новое прочтение «Ревизора» на большой сцене
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"Комсомольская правда" в рамках проекта "Большая сцена" представляет уникальную постановку произведения Н.В.Гоголя "Ревизор".

Спектакль, в котором вместо обычных актеров, примут участие известные люди Уфы, будет показан на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета всего лишь один раз - 10 декабря в 19:00.

В необычном амплуа мы увидим депутатов, представителей СМИ, врачей, банкиров, предпринимателей. Все задействованные лица не просто примут участие в новой трактовке произведения, но также сыграют роль в благотворительной миссии.

Часть вырученных от продажи билетов средств будет направлена на помощь детскому дому, как раз в преддверии новогодних праздников.

Ознакомиться со списком действующих лиц можно здесь

https://www.kp.ru/best/ufa/revizor/

Спешите занять лучшие места, бронируйте и приобретайте билеты по номерам: (347) 292-44-48, (917) 736-10-62, (987) 484-36-33

и на сайте театра http://www.bashopera.ru/

Количество билетов ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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