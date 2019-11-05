Известные лица Уфы пробуют себя в новых ролях
"Комсомольская правда" в рамках проекта "Большая сцена" представляет уникальную постановку произведения Н.В.Гоголя "Ревизор".
Спектакль, в котором вместо обычных актеров, примут участие известные люди Уфы, будет показан на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета всего лишь один раз - 10 декабря в 19:00.
В необычном амплуа мы увидим депутатов, представителей СМИ, врачей, банкиров, предпринимателей. Все задействованные лица не просто примут участие в новой трактовке произведения, но также сыграют роль в благотворительной миссии.
Часть вырученных от продажи билетов средств будет направлена на помощь детскому дому, как раз в преддверии новогодних праздников.
Ознакомиться со списком действующих лиц можно здесь
https://www.kp.ru/best/ufa/revizor/
Спешите занять лучшие места, бронируйте и приобретайте билеты по номерам: (347) 292-44-48, (917) 736-10-62, (987) 484-36-33
и на сайте театра http://www.bashopera.ru/
Количество билетов ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU