«Это 100% не они!» жена пропавшего с сыновьями уфимца лично прокомментировала снимки, опубликованные в СМИ

Сегодня в СМИ появилась информация, что пропавший с двумя сыновьями 37-летний уфимец может находиться в Оренбурге. Читатель прислал в редакцию скриншот записи с камер видеонаблюдения в одной из булочных Оренбурга. На них мужчина, похожий на Артема Мазова, покупает своим сыновьям сладости. Читатель предположил, что это могут быть пропавшие, и добавил, что видео уже изучает полиция.

Корреспонденты «КП-Уфа» немедленно обратились к жене Артема Эльмире Мазовой, чтобы она подтвердила или наоборот – опровергла, действительно ли ее близкие запечатлены на фотографиях. Женщина, посмотрев снимки, заявила, что это совершенно другие люди.

- Нет, это сто процентов не они! – говорит Эльмира Мазова.- Смысл показывать эти снимки, если видно, что там совершенно взрослые дети.

Супруга пропавшего уфимца отметила, что до сих пор от ее мужа и детей нет совершенно никаких новостей, но она не теряет надежды увидеть их живыми и здоровыми. Поиски до сих пор продолжаются, и поэтому нужно верить только в лучшее.

Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с субботы, 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей иномарке в неизвестном направлении. Позже автомобиль найдут брошенным на стоянке возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетних» также на помощь к башкирским специалистам приехали криминалисты из Москвы, поиски пропавших продолжаются. Волонтеры и оперативники прочесывают не только лесополосу и окрестности Инорса, но и район Каменной переправы, двигаясь вверх по течению реки.

Ранее Эльмира Мазова обратилась к своему пропавшему супругу, умоляя его не делать глупостей и вернуться домой вместе с детьми.

- Артем, пожалуйста, вернись. Вернись живой и с детьми, прошу. Я очень переживаю, очень беспокоюсь, - попросила женщина. - Артем, не делай глупостей, пожалуйста. Вернись и верни детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Услышал о разводе - собрал веревку и матрас: вся полиция Уфы ищет мужчину, укравшего собственных детей

Мать детей в отчаянии и молится, чтобы сыновья были живы (подробнее)