«Уфа» вырвала ничью у московского «Локомотива»

После череды неприятных гостевых матчей, завершившихся поражениями, футбольный клуб «Уфа» вернулся домой. Тут родные болельщики, знакомый газон, одна вот только неприятность – в Башкирию пришла настоящая зима. И улицы не просто запорошило снегом, температура воздуха упала вполне так до настоящих декабрьских показателей. Тех болельщиков, которые в минусовую погоду пришли на «Нефтяник», вполне можно назвать героями.

Московский «Локомотив», идущий вторым в турнирной таблице премьер-лиги, вряд ли обрадовался таким условиям. Перед серьезным экзаменом в Лиге Чемпионов против туринского «Ювентуса» футболистам предстояло помесить тяжелую и весьма странную поляну уфимского стадиона. К его качеству остается множество вопросов, но выбора ни у кого нет. Главный тренер гостей Юрий Семин от греха подальше даже решил освободить от игры своего лидера и главную звезду португальца Жоау Мариу. Думается, правильно сделал.

«УФА» СМОТРЕЛАСЬ ЛУЧШЕ

Других скидок и послаблений от одного из лидеров чемпионата не было – на поле вышел и Миранчук, и Крыховяк, и прочие звезды. После поражения от «Спартака» клуб рисковал отстать от чемпионской гонки, поэтому «железнодорожники» явно настраивались на три очка.

Вадим Евсеев, который прекрасно знает все методики Семина, так как сам много лет у него тренировался, решил сыграть на своих козырях. «Уфа» была мотивирована как никогда и резко рванула вперед. Пока гости привыкали к отскоку мяча от газона, прекрасный момент создал Тилль. После навеса полузащитник мягко бил в дальний угол, но немного не рассчитал траекторию и промахнулся.

«Локомотив» в первом тайме не смотрелся фаворитом. Совершенно было непонятно, как команда собирается забивать, потому что Эдер вел себя безынициативно и практически не цеплялся за мяч. Проблемы как с розыгрышем, так и со стандартами, плюс в обороне периодически то и дело происходили странные обрезы. Брака было настолько много, что все на плохой газон уже не спишешь. Семин на бровке бегал в бешенстве, его еле успокаивали судьи. Происходящее совершенно не устраивало тренера.

КУЧА ЖЕЛТЫХ И ПЕНАЛЬТИ

По итогам второй половины матча «Локомотив» уже представлял более цельное представление. Речь Семина в перерыве явно была горячей и эмоциональной. Настолько, что сначала Миранчук сразу после выхода из-под потрибунки зарядил в перекладину, а пассивный и инертный Эдер и вовсе забил гол. Португалец воспользовался ошибкой «уфимцев» после подачи с углового, развернулся и с линии вратарской развел Беленова и мяч по разным углам – 0:1. Неплохой задел при таком сложном и нервном матче.

Игра «Локомотива» более ли менее наладилась, только теперь появилась другая проблема – дисциплина. За 45 минут «железнодорожники» нахватали сразу семь желтых карточек. При том все нарушения были явными. Буквально каждый полевой игрок был на грани удаления. Неудивительно, что и без пенальти обойтись не удалось. В роли антигероя выступил Крыховяк, который на 71-й минуте влетел в ноги Голубева. Никаких вопросов к судьям. Исполнять вызвался Бизяк и легко разобрался с Гилерме – 1:1.

Семин на бровке развел руки, ловил взгляды своих футболистов, выпрашивая, что они делают. Ответа не дождался, но почему-то и сам не стал вмешиваться в происходящее. Ни единой замены в матче не было. Как позже объяснил тренер, это связано с минусовой температурой.

- Никто не выпадал из игры. Второе – очень холодно. Футболистам со скамейки было бы трудно войти в игру. Матч складывался нормально. Оснований для замен я не видел, - сказал Семин.

Игра так и завершилась ничьей. Евсеев остался доволен результатом:

- И результатом доволен, и игрой тоже. Мы два дня назад играли с ЦСКА, поэтому довольны исходом встречи. У «Локомотива» было больше времени на подготовку, - признался наставник «горожан».

Таким образом, «Уфа» вновь отобрала очки у лидеров на своей домашней площадке и пока зафиксировалась в середине турнирной таблицы. Но преследователи совсем рядом.