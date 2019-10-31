«Салават Юлаев» с крупным счетом уступает московскому «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» с крупным счетом уступил московскому «Динамо» - финальный счет оказался 4:1.

В откровенно неудачном для команды матче Николай Цулыгин почти никак не стал изменять состав, с которым «Салават Юлаев» выходил на прошлую встречу с «Сочи». Изменения затронули лишь Павла Коледова и Артема Сергеева – защитников поменяли местами во втором и третьем звеньях.

Хозяева открыли счет во второй половине первого периода. На 17 минуте ворота Юхи Метсолы поразил Вячеслав Кулемин. Гол можно смело записать на счет защитников «Салавата Юлаева». Филипп Ларсен и Захар Арзамасцев вообще никак не отреагировали на то, что к воротам финна подкрался форвард «Динамо». Пока все отвлеклись на Дмитрия Моисеева, тот отдал передачу Кулемину, который легко забил в открытую часть ворот.

РОКОВОЙ ВТОРОЙ ПЕРИОД

Закрепили счет хоккеисты «Динамо» на 24 минуте матча. Дмитрий Яшкин забросил шайбу с передачи Даниила Тарасова. Нападающий ловко подправил снаряд, который его коллега не совсем точно бросил с синей линии. Шайбу пролетела аккурат между щитками вратаря.

Третью шайбу хоккеисты «Динамо» забросили на 37 минуте матча. Ворота Метсолы поразила все та же пара нападающих – но на этот раз передачу голевую передачу Тарасова отдал Яшкин. После этого Николай Цулыгин решил поберечь нервы Юхи Метсолы и доверил охранять ворота Андрею Караеву.

Впрочем, такая рокировка не смогла кардинально изменить игру. Сменщик Метсолы пропустил шайбу уже через минуту после выхода на лед. На этот раз ворота поразил Игорь Полыгалов с передачи Кирилла Лямина и Владимира Брювкина. Последний по флангу дотащил шайбу до ворот, где сблизился с вратарем и отдал передачу точную коллегам на пятаке.

БРОСКОВ У «САЛАВАТА» БЫЛО БОЛЬШЕ

Любопытно, что во втором игровом отрезке хозяева бросили в створ ворот противника лишь шесть раз, но это позволило им забить три гола. «Салават», в свою очередь, атаковал ворота 14 раз, но так и не забил ни одного гола. Потенциально опасные моменты были у Сошникова, Жаркова, Кадейкина и Хартикайнена были, но реализовать их «Салавату» не удалось.

В начале третьего периода единственную шайбу «Салавата Юлаева» забросил Григорий Панин. Когда команда играла в большинстве, капитан уфимской команды бросил от синей линии и умудрился попасть выше плеча вратаря. Эта шайба оказалась единственным реализованным моментом уфимской команды – но она так и не смогла перезагрузить игру.

Уже в это воскресенье, 3 ноября, уфимский клуб на домашнем льду сыграет с еще одним «Динамо», на этот раз минским. Начало встречи в 16.30 по уфимскому времени.