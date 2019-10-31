Как уфимцу вернуть вещь, купленную в кредит или рассрочку

Каждый из нас ежедневно делает какие-либо покупки – будь то одежда, предметы личной гигиены или продукты. Бывает такое, что вещь не подошла, или же всучили брак, и тогда встает вопрос – как вернуть ее магазину или поменять на аналогичную. Хорошо, если вы купили товар за деньги, у вас есть чек. Но бывают случаи, что нужно вернуть или поменять вещь, купленную в рассрочку или кредит. Тут-то у уфимцев и возникают вопросы, а иногда даже необдуманный кредит может привести к трагедии.

Например, 61-летнюю жительницу села СейтяковоБалтачевского района навязанный мошенниками кредит довел до обширного инфаркта: женщина скончалась прямо на руках у дочери и внуков. Дело в том, что в начале сентябре к Римме Х. пришли представители некой торговой фирмы и предложили приобрести в кредит под низкие проценты профнастил. Женщина согласилась, а потом, перечитав договор, поняла, что ее обманули – общая заявленная сумма с процентами достигала 150 тысяч, вместо заявленных 45. Все попытки разорвать кредитный договор обернулись тем, что пенсионерке пригрозили выплатой неустойки. Поняв, что стала жертвой мошенника, Римма Х. стала сильно переживать и умерла.

В госкомитете Башкирии по торговле и защите прав потребителей рассказали, как правильно провести возврат и не потерять своих денег. В ведомстве напомнили об основных правах граждан, оказавшихся в такой ситуации.

ПРИДЕТСЯ НЕМНОГО ПОДОЖДАТЬ

Итак, купив товар в кредит, к примеру, шубу или мобильный телефон, вы обнаружили на нем какие-либо недостатки. Не нужно с этим мириться, ведь вы можете вернуть его продавцу или заменить на другой. Нужно знать, что возможна замена на точно такой товар или же на какой-то другой с перерасчетом цены. Во втором случае нужно будет либо доплатить, либо же, наоборот, магазин будет обязан вернуть вам деньгами разницу в стоимости. Зависит от того, на что вы согласитесь.

Только вот есть один минус – придется подождать. Замена товара, как правило,производится в течение 7 дней. Срок ожидания может продлиться даже до 20 дней –это в том случае, если необходима проверка качества.Порой, если товар для замены отсутствует и его нужно дожидаться, время ожидания растягивается на месяц. Помните, что процедура возврата денежных средств и возмещение убытков, уменьшение цены товара должны произвести в течение 10 дней.

Приведем конкретный пример. Допустим, ремонта требует обычный телефон.По гарантии он должен осуществляется за срок не более 45 дней, но только, если это оговорено в письменной форме. Если же конкретных сроков в договоре не указано – ремонт должен производиться незамедлительно. При замене (обмене) товара продавец обязан обменять товар с недостатками на вещь надлежащего качества. Поэтому перед походом в магазин с жалобой следует внимательно ознакомиться с бумажками, которые вы получили при покупке.

-В случае возврата продавцу товара ненадлежащего качества, приобретённого потребителем за счет потребительского кредита, продавец обязан возвратить потребителю уплаченную за товар денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем проценты и иные платежи по договору потребительского кредита (займа), - отмечают в госкомитете Башкирии по торговле и защите прав потребителей.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ДОГОВОР КРЕДИТА – НЕ ОДНО И ТО ЖЕ

При покупке вещи в кредит, вы заключаете два договора. Один из них договор купли-продажи, второй – потребительского кредита (займа). Запомните – это два абсолютно разных договора.

Именно поэтому расторжение договора купли-продажи не влечет автоматического расторжения кредитного договора, поэтому не следует прекращать платежи по договору потребительского кредита (займа) до его расторжения. Это может повлечь наложение штрафных санкций со стороны банка.

Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму полученного потребительского кредита или ее часть, уведомив об этомкредитора не менее чем за 30 календарных дней, если более короткий срок не установлен договором.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА

1. Внимательно изучите условия кредитного договора. Обратите внимание на наличие пункта«Положение о порядке действий по возврату и замене (обмену) товара, приобретенного в кредит»;

2. Предъявите претензию продавцу товара, при этомчетко обозначьте свое требование: об отказе от исполнения договора купли-продажи и возврате уплаченных за приобретенный товар денег, о замене на этот же или другой товар. Подготовьте два экземпляра претензии. Желательно, чтобы на одном из них лицо, принявшее претензию, поставило свою подпись с указанием своего имени и должности, дату принятия претензии и печать продавца. Этот экземпляр претензии оставьте себе в подтверждение вашего обращения к продавцу.

3. Составьте с представителем продавца акт о возврате товара и получите денежные средства за него или другой товар

4. Обратитесь в банк с заявлением о расторжении или изменении кредитного договора и договора залога (при его наличии).

Содержание заявления в банк зависит от следующих обстоятельств:

1) если вы вернули товар, купленный в кредит, без замены, то в банк представляется заявление о досрочном расторжении кредитного договорав связи с расторжением договора купли-продажи;

2) если вам заменили товар, приобретенный в кредит, на другой, то можно попросить банк о соответствующем изменении договора потребительского кредита.

В первом случае при обращении в банк необходимо представить документы, подтверждающие возврат товара продавцу (акт о возврате товара, претензию о возврате товара);вернуть в банк сумму кредита и проценты за фактический срок кредитования;запросить справку о полной стоимости кредита, об исполнении кредитного договора и закрытии ссудного счета;написать заявление на выдачу денежных средств, если их сумма на банковском счете больше, чем требуется для досрочного погашения суммы кредита.