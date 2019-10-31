День жестянщика 2019 в Башкирии: нечищеные дороги и аварии с пострадавшими

Сегодня, 31 октября, Башкирию накрыло снегом – осадки шли всю ночь и продолжили идти все утро и день. На некоторых дорогах образовался коллапс – пробки, аварии. Коммунальщики не везде успевали чистить трассы. Несмотря на то, что автомобилисты были предупреждены о плохих погодных условиях, аварий избежать не удалось.

«Комсомолка» собрала несколько серьезных аварий, произошедших в первый «день жестянщика» этого года.

В АВТОБУСЕ ПОСТРАДАЛИ 6 ЧЕЛОВЕК

В 12-ом часу дня в Мишкинском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса. По последним данным ГИБДД, автобус «Форд Транзит», следовавший со стороны Уфы в направлении Янаула, по неизвестной причине съехал в кювет, опрокинулся.

В ДТП пострадали шесть человек, они обратились за медицинской помощью. Всего пассажиров было восемь. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ФУРА СЛЕТЕЛА В РЕКУ

Следующая серьезная авария произошла на трассе Уфа-Оренбург. По сообщению МЧС республики, около села Подлесное грузовик опрокинулся с моста в реку. Водитель не справился с управлением, выехал на обочину, протаранил отбойник и приземлился уже в воду. К сожалению, 57-летний дальнобойщик погиб на месте.

фото: ГИБДД по РБ

На месте работают медики, сотрудники ГИБДД, полиция и сотрудники администрации. Проводится разборка места ДТП - выгружают прицеп фуры.

МНОГО МЕЛКИХ ДТП

Помимо крупных аварий в каждых районах и городах куча мелких аварий. Автомобилисты жалуются, что к ним долго едут гаишники на оформление ДТП и на очереди в полку.

На трассе Дюртюли-Нефтекамск произошла авария с участием трех машин. К счастью, пострадавших нет. Здесь столкнулись «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «Форд». От удара первый автомобиль откинуло на отбойник.

Пользователи социальных сетей стали винить во всем коммунальные службы, мол, аварии происходят из-за того, что не почистили дороги. Однако нашлись и те, кто сказал, что все ДТП случаются из-за самих водителей.

фото: ГИБДД по РБ

К слову, автомобилисты были предупреждены о том, что в республике наблюдается выпадение осадков в виде мокрого снега при минусовой температуре воздуха.

В ГИБДД еще раз отметили, что на улицах и автодорогах местами возможно образование наледи.

- Не стоит совершать необдуманных маневров на проезжей части. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Ваша безопасность в ваших руках, - написал Динар Гильмутдинов.

По данным синоптиков, снег будет идти еще сегодня, 31 октября, днем. Несмотря на предстоящую минусовую температуру, снег в республике не ляжет, потому что в начале следующей недели ожидается +5 градусов тепла и дожди.