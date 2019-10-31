2019-10-31T10:25:52+03:00
Общество

С первым снегом: Башкирию накрыло белым покрывалом

В некоторых районах он лег полотном [фото]
Эльвина АПАРИНА
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В ночь на 31 октября погода порадовала жителей Башкирии хорошими снежными осадками. Снег шел почти во всех районах республики, в том числе и в Уфе. В горной местности он и вовсе лег слоем в несколько сантиметров.

Жители региона стали поздравлять друг друга с этим событием и делиться снимками в социальных сетях.

Не повезло только тем, кто не успел поменять резину на зимнюю на своем автомобиле. Из-за минусовой температуры все, что падало с неба, замерзало моментально, образуя на автодорогах и тротуарах глазурь.

- Красота какая! Дождались снега! Жаль, что придется ехать на автобусе, не успел колеса купить, - пишут автомобилисты в социальных сетях.

Отметим, что водители были несколько раз предупреждены о смене колес. Но, если вы все же протянули до последнего, на дороги действительно лучше не выезжать – воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.

Фото: Рустем АХУНОВ

Зато к первому и обильному снегу была готова администрация Уфы. Уже ранним утром 31 октября на уборку вышли все жилищно-коммунальные службы. Бороться с последствиями снегопада направили 200 единиц спецтехники, а также десятки дворников с лопатой, которые убирают снег и наледь в «ручном режиме». Они расчистили и обработали тротуары, площадки остановок. Во дворах также работают 155 единиц спецтехники и 766 дворников.

Уфимцев же попросили аккуратнее ходить по улицам из-за возможного гололеда.

По данным синоптиков, снег будет идти еще сегодня, 31 октября, днем. Несмотря на предстоящую минусовую температуру, снег в республике не ляжет, потому что в начале следующей недели ожидается +5 градусов тепла и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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