Все идет по плану: правительство Башкирии отчиталось о исполнении бюджета за девять месяцев

На днях в правительстве Башкирии отчитались о текущих доходах и расходах республиканской казны за девять месяцев 2019 года. Доклад подготовили в министерстве финансов и опубликовали на официальном сайте правительства.

Согласно данным минфина Башкирии, по состоянию на 1 октября доходы регионального бюджета составили свыше 169 136 млн рублей. Из них налоговые и неналоговые поступления составили 137 608 млн рублей, что составляет 73,9% от годового плана.

ОТКУДА ДЕНЬГИ

В башкирском правительстве отмечают, что треть доходов республиканской казны – это налог на прибыль организаций. С января по октябрь они перечислили в бюджет Башкирии 41 220 млн рублей или 30% всех поступлений. На втором месте по объему поступлений – налог на доходы физических лиц. Жители республики пополнили казну на 39 667,2 млн рублей, что составило 28,8% от всех поступлений. Третье место в списке доходов составили акцизы – 17 608,1 млн рублей или 12,8% в процентном отношении.

Замыкают первую пятерку источников дохода бюджета Башкирии налоги на имущество - 12 190,5 млн рублей (8,9%) и налоги на совокупный доход – 6 924,9 млн рублей (5%).

В башкирском правительстве подчеркнули, что по сравнению с девятью месяцами 2018 года поступления в региональный бюджет увеличились. Так, например, в этом году налоговикам удалось собрать налогов на прибыль организаций больше на 3 297,3 млн рублей или на 8,7%, чем в прошлом году. Акцизов же собрали на 2 680,1 млн рублей или на 18% больше, налога на доходы физических лиц – на 1 539,8 млн рублей или на 4%, налогов на совокупный доход – на 927,2 млн рублей или на 15,5%, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

В свою очередь, в январе-сентябре 2019 года на 10,2% снизились поступления в казну налогов на имущество – год назад налоговики собрали на 1 388,7 млн рублей больше.

Еще одна статья доходов бюджета Башкирии – доходы от использования государственного имущества. За девять месяцев этого года республиканская казна получила от этого 14 397 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, всего с января по конец сентября республиканский бюджет получил 31 527,9 млн рублей безвозмездных поступлений. Конкретные источники этих денег не указываются, но, скорее всего, речь идет о дотациях федерального центра.

СКОЛЬКО И НА ЧТО ПОТРАТИЛИ

Региональные власти отмечают, что на 1 октября 2019 года расходы башкирской казны не превышают доходы. Всего за девять месяцев из бюджета потратили 163 344,4 млн рублей. К слову, в прошлом году за то же время потратили на 18,4% меньше.

Если выделять конкретную сферу, на финансирование которой ушло больше всего бюджетных денег, то львиную долю расходов казны составили всевозможные субсидии бюджетным, автономным и другим организациям. На их долю приходится 124 043,6 млн рублей.

Что касается структуры расходов, то в указанный период на социальные выплаты – на них из регионального бюджета потратили 80 616 млн рублей или 49,4% от общей суммы расходов казны. Конкретно на всевозможные пособия для населения, в том числе доплаты к пенсиям, страховые взносы по медстраховке и другие выплаты потратили 34 843,2 млн рублей.

На дороги и дорожное хозяйство башкирские власти за девять месяцев потратили 22 429,9 млн рублей. В процентном соотношении это 13,7% от общего объема расходов региональной казны.

Также в минфине республики пояснили, что за январь-сентябрь 2019 года бюджет исполнен по доходам в сумме 141 885,6 млн рублей, а по расходам – в сумме 142 228,2 млн рублей. Таким образом, из казны Башкирии в этом году получили на 5% меньше, чем за тот же период в прошлом году, и потратили на 21,9% больше. В статью доходов пока не включили разовые поступления.