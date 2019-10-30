Погода в Башкирии на ноябрь: в республику придет сильное похолодание

Пришло время попрощаться с теплой осенью – региональные синоптики опубликовали неутешительный прогноз погоды на конец октября-начало ноября. Уже совсем скоров Башкирию придут холода со снегом, иногда вместе с дождем. Средняя температура воздуха составит 0 градусов днем, -3 ночью.

По данным сервиса Gismeteo.ru, минусовая температура ночью в Уфе установится уже в четверг. На улице похолодает до -4 градусов, а днем ожидается +1 градус. Весь день будет идти снег, осадки ожидаются довольно сильные, до 6,5 мм. Такой характер погоды сохранится до 5 ноября – правда, холодать будет с каждым днем все сильнее. В субботу, 2 ноября, и вовсе столбик термометра ночью покажет -13 градусов, а днем -5.

В башкирском Зауралье снега не ожидается. В Сибае с 30 октября начнутся дожди, минусовая температура ожидается лишь 1 ноября. Похолодает в отличие от Уфы несильно, до -2, -3 градусов.

Потепление в Башкирию придет 3 ноября. В республике потеплеет до нуля градусов, ночью ожидается всего -1, осадков не будет. Правда, это ненадолго. Настоящие зимние морозы ударят8 ноября – ночью похолодает до -13 градусов, будет дуть сильный ветер, в некоторых районах выпадет снег.

9, 10 и 11 ноября характер погоды немного изменится – станет еще холодней. Осадков не будет, зато на улице будет очень солнечная погода. Ночью ожидается -18 градусов, а днем -9.

В связи с изменением погоды, Госавтоинспекция еще раз напоминает автомобилистам о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю для того, чтобы избежать «дня жестянщика».Если несколько дней стабильно холодно (+2, 0 градусов днем), пора задуматься о смене колес.