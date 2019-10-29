«Транснефть» поощрила преподавателей и студентов УГНТУ

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) состоялось вручение сертификатов и именных стипендий компании «Транснефть» преподавателям и студентам.

– Сотрудничество нефтепроводчиков и УГНТУ продолжается уже не просто несколько лет, а несколько десятилетий. Студенты вуза проходят практику на наших производственных объектах, – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев. – Лучшие студенты-выпускники традиционно защищают свои дипломы в стенах нашего предприятия. Выпускники нефтяного университета составляют основной костяк специалистов и руководителей нашего предприятия, работают во всех регионах присутствия компании «Транснефть».

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ПОМОЩЬ БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Сертификатами о назначении выплат социальной направленности были отмечены 7 преподавателей, именными стипендиями компании – 17 студентов. Награждение преподавателей проходит в пятый раз, а лучших студентов – в 19-й!

Выплаты ассистентам, преподавателям и доцентам – вклад в развитие науки, ведь эти средства должны быть направлены на исследования по диссертации, внедрение современных информационных технологий и другие цели. Такое поощрение научной деятельности повышает и качество подготовки молодежи для дальнейшей работы в системе трубопроводного транспорта.

Чтобы стать обладателем стипендии, важен не только средний бал (а он очень высок у всех стипендиатов), но и самостоятельное ведение научно-исследовательской работы – например, участие в научно-технических конференциях «Транснефти».

– Я живу рядом с производственным объектом «Транснефть – Урал» и неоднократно проходила там практику. Мой отец работает в компании всю жизнь, и я после окончания вуза тоже хочу стать продолжателем нашей небольшой династии, потому что уверена в надежности работодателя, – сказала обладательница именной стипендии Ирина Волосатова.

ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

«Транснефть» и университет взаимодействуют по множеству направлений. Например, в вузе второй год подряд набирают специальную «Транснефть-группу», в которой студенты в формате факультатива изучают факультативный курс «Нефтегазовое дело» и ряд специализированных разделов учебных дисциплин. На занятиях студенты этой группы получают уникальную возможность узнать, как предприятие ведет деятельность на практике. Ведущие специалисты и руководители АО «Транснефть – Урал» рассказывают о специфике своей работы: обучение в этой группе, уверены студенты, помогает быстрее адаптироваться на производстве и проявить себя во время производственной практики.

– Я прохожу практику в системе «Транснефть – Урал» вот уже 4 года. И с уверенностью могу сказать, что на предприятии есть все возможности для профессионального и личностного роста. Это помогает в саморазвитии, в дальнейшей карьере. Практика существенно помогает и в учебе, потому что ты уже представляешь, как все работает. Мои наставники на производстве всегда мне помогали и подробно объясняли любые тонкости, – рассказывает стипендиат Артем Галлямов.

После выпуска многие обладатели дипломов нефтяного вуза выбирают «Транснефть – Урал» или другие организации системы «Транснефть». Их привлекают и условия работы, и возможность карьерного роста. Выпускники УГНТУ добиваются в отрасли больших профессиональных высот.

– Взаимодействие нашего университета и компании носит образцовый характер. Лучше места для трудоустройства, чем «Транснефть», вы не найдете, потому что компания демонстрирует реальную заботу о кадрах, – говорит декан факультета трубопроводного транспорта УГНТУ Султанмагомед Султанмагомедов.