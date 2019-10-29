«Народный участковый» Башкирии Вагиз Задин: Главное в нашей работе – найти общий язык с населением

Недавно в Башкирии завершился второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». В течение месяца республика активно выбирала лучшего участкового, и в этом году победителем стал 31-летний уроженец Абзелиловского района, старший лейтенант полиции Вагиз Задин. Теперь он примет участие в финальном общероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования, и очень просит своих земляков поддержать его в этот волнительный момент.

В беседе с «Комсомолкой» лучший участковый Башкирии рассказал о нелегкой службе в МВД, семейных ценностях и своих ожиданиях от конкурса.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ ПОЙТИ ПО СТОПАМ ОТЦА

Старший участковый уполномоченный полиции Вагиз Задин начал службу в январе 2014 года. До этого он работал на комбинате в Магнитогорске и параллельно учился на юридическом факультете в уфимском вузе. Как только Вагиз получил заветный диплом, то сразу же устроился на работу участковым в родной Абзелиловский район.

- Стать полицейским я мечтал с детства. Такое будущее для меня прочил и мой отец, который также долгое время проработал в органах внутренних дел, - вспоминает Вагиз Задин. – Сейчас он уже на заслуженной пенсии, но я помню, как еще мальчишкой с благоговением смотрел на отца в форме. Он всегда мне казался таким отважным и мужественным! В профессии полицейского я всегда видел какую-то романтику, поэтому после окончания школы у меня не возникло вопроса, куда пойти учиться дальше.

Семья и дети - главная поддержка и гордость для Вагиза Задина

В 2016 году Вагиз Задин получил повышение по службе и стал старшим участковым. Сейчас полицейский отвечает за спокойствие и порядок в Ташбулатовском сельсовете, к которому прикреплены 11 деревень Абзелиловского района.

- Всего у нас в районе официально зарегистрировано около 6 тысяч человек, но по факту население в два раза больше. Абзелиловский район, озеро Банное – одно из самых популярных мест для отдыха в Башкирии. К нам приезжают туристы со всей России, поэтому у нас работает и горнолыжный курорт, и детские лагеря, и санатории. Как начинается сезон – повышается и уровень преступности. Люди часто теряются, у них воруют мобильные телефоны и другие ценные вещи, так что, в основном, расследуем мы преступления вот такого плана, - рассказывает «народный участковый». – Участок у меня не простой: в сезон бывает, что и по 15 вызовов в день поступает. Поэтому очень важно грамотно распределить свои силы и ресурсы, чтобы помочь каждому.

ЗА ПЛЕЧАМИ ДЕСЯТКИ РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В основные обязанности старшего участкового, по словам Вагиза Задина, входят профилактика преступлений, беседы с населением, а также присмотр за лицами, стоящими на профилактическом учете. В отношении многих из них действует ночное ограничение – то есть они не могут покидать пределы дома с 22.00 до 06.00, и участковый ходит к ним домой и проверяет, как выполняется это условие.

- Именно эта работа помогает нам держать обстановку в районе под контролем. Также неоценимую помощь нам оказывают депутаты, общественные силы, охранные структуры. Именно взаимодействие и взаимоподдержка обеспечивают достойный результат работы полиции, - признается старший участковый.

ПРИМЕРНЫЙ МУЖ И ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ

Среди качеств, которыми должен обладать участковый, Вагиз Задин выделяет общительность и умение находить общий язык с каждой категорией населения.

- Контингент у нас в районе самый разный – есть и мягкие отзывчивые люди, с резким сложным характером, но если ты можешь договориться с каждым – это очень поможет в дальнейшей работе, - говорит « народный участковый». - Поначалу мне было непросто, но со временем я вошел в колею. Теперь я уже просыпаюсь утром и четко знаю, чем займусь сегодня - организованность и самоконтроль в нашей работе очень важны.

Дома Вагиз Задин – заботливый муж и примерный отец двоих детей, в которых воспитывает стойкость духа, доброту, уважение к окружающим.

- С женой мы уже десять лет в браке, двое сыновей у нас – одному семь, второму четыре исполнилось, – улыбается участковый. – Моя семья – это самая главная ценность и поддержка для меня. Сыновья очень гордятся, что их папа – полицейский, а старший даже мечтает пойти по моим стопам. Я ему сразу сказал – ты точно будешь служить в полиции!

В свободное время Вагиз Задин старается вести активный образ жизни, занимается спортом, увлекается самбо и легкой атлетикой, любит прогуляться по лесу. Вот только бывает, что на увлечения и общение с близкими практически не остается времени – участковый сутками может пропадать на работе, и даже перекусывать приходится на ходу.

«ПУСТЬ ПОБЕДИТ САМЫЙ ДОСТОЙНЫЙ!»

В конкурсе на звание лучшего участкового Вагиз Задин принимает участие уже в третий раз, но только в этом году ему удалось выйти на федеральный уровень.

- Когда участвовал впервые, я толком не понимал сути конкурса, поэтому особо и не расстроился, когда проиграл, - признается полицейский. – В прошлом году я уже действовал активно, но до первого места мне не хватило буквально 500-600 голосов. Тогда я пообещал себе, что в 2019 году обязательно одержу победу – и получилось! Я очень горд тем, что мне дали такой шанс, поэтому мечтаю победить в финальном этапе конкурса и оправдать доверие своих земляков, которые за меня голосовали. Своим соперникам по конкурсу я желаю удачи, и пусть победит самый достойный!

С 1 ноября начинается Всероссийский этап голосования на почетное звание «Народный участковый». Вагиз Задин имеет все шансы на победу. Для этого нужно чтобы его активно поддержали земляки.

Отдать свой голос за лучшего участкового Башкирии может любой желающий. Для этого необходимо зайти на официальный сайт МВД России, или проголосовать на специальном разделе сайта «Комсомольской правды» и поставить «лайк» рядом с фотографией Вагиза Задина.